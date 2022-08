Grève ferroviaire: les navetteurs font à nouveau face au chaos des voyages alors que le personnel de neuf compagnies ferroviaires vote pour un débrayage de 24 heures

Les COMMUTERS seront à nouveau plongés dans le chaos des voyages le mois prochain alors que le personnel de NINE compagnies ferroviaires votera pour la grève.

Les membres du syndicat Transport Salaried Staffs’ Association (TSSA) sortiront à partir de midi le 26 septembre pendant 24 heures.

Crédit : Getty

La décision, qui devrait avoir un impact sur la majeure partie du réseau ferroviaire britannique, est la dernière action au milieu d’un différend en cours sur les salaires, la sécurité de l’emploi et les conditions.

Aux côtés de neuf opérateurs ferroviaires, le personnel de Network Rail se mettra également en grève.

Ils demandent au gouvernement de revenir à la table des négociations pour réviser ce que les barons syndicaux ont qualifié d'”insultante” augmentation de salaire de 2% – rejetée plus tôt cet été.

Les membres des syndicats de TransPennine Express, West Midlands Trains, Avanti West Coast, c2c et CrossCountry sont sur le point de faire grève.

East Midlands Railway, Great Western Railway, LNER et Southeastern seront également touchés par les débrayages du personnel.

Dans un communiqué, le dirigeant syndical de la TSSA, Manuel Cortes, a fulminé contre le gouvernement pour le conflit en cours avec les cheminots.

Il a déclaré: «La main morte de Grant Shapps empêche malheureusement les sociétés d’exploitation ferroviaire DfT de faire une offre révisée et significative.

« Franchement, soit il s’assoit à la table des négociations avec notre syndicat, soit il s’écarte pour permettre aux patrons des chemins de fer de négocier librement avec nous, comme ils l’ont fait par le passé.

“La raison de l’impasse actuelle se trouve carrément à la porte de Shapps et les passagers paient un prix élevé pour son incompétence et son intransigeance.

“Je salue le fait que les négociations se poursuivent avec Network Rail et que l’écart vers une résolution se rétrécit.

“Le temps nous dira si un accord peut être conclu pour éviter notre prochaine grève.

“Je me tiendrai sur notre ligne de piquetage à Liverpool et j’encouragerai les autres délégués et députés travaillistes à faire de même, afin qu’ils puissent à juste titre montrer qu’ils se tiennent côte à côte avec ceux qui luttent contre la crise du coût de la vie des conservateurs.”