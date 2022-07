Grève évitée chez Via Rail après une entente de principe conclue avec le syndicat

Une grève qui menaçait de suspendre les services ferroviaires voyageurs à travers le Canada a été évitée tôt mardi après qu’Unifor et Via Rail aient conclu un accord de principe, selon le syndicat et l’opérateur ferroviaire.

Unifor, qui représente 2 400 employés de Via Rail, a déclaré que l’entente de principe avait été conclue quelques heures seulement avant que les membres ne soient prêts à faire la grève.

Au lieu de cela, le syndicat et Via ont déclaré que le service fonctionnera normalement, en attendant la ratification de l’accord.

Aucun détail divulgué

Le négociateur en chef d’Unifor, Scott Doherty, n’a pas voulu discuter des détails de l’accord.

Unifor a initialement émis un préavis de grève de 72 heures au transporteur ferroviaire national vendredi, indiquant que les employés étaient prêts à quitter le travail si un nouveau contrat ne pouvait pas être négocié avant 00 h 01 lundi.

Le syndicat a prolongé ce délai jusqu’à lundi plus tard et les deux parties ont continué à parler, repoussant les deux délais de grève. La date limite finale a été fixée à 23 h 59 HE.

“Ce fut une ronde de négociations difficile”, a déclaré Doherty. “Mais Via et nous avons retroussé nos manches et trouvé un moyen de faire avancer les choses.”

Une grève aurait vu des préposés à l’entretien, du personnel de service à bord, des chefs, des agents de vente et du personnel du service à la clientèle tous frapper la ligne de piquetage et forcer Via à suspendre les services à travers le pays.

Dans un communiqué, Via s’est excusé si la menace d’action syndicale avait perturbé les plans de voyage des passagers.

“Nous sympathisons avec les passagers et les communautés dont les plans ont été impactés au cours des deux derniers jours en raison de l’incertitude causée par cette grève potentielle”, a déclaré Martin Landry, président et chef de la direction de Via, dans un communiqué. déclaration.

Unifor a déclaré que la sécurité d’emploi était la principale question sur la table lors des négociations de travail.