Grève évitée alors que WestJet et les pilotes concluent un accord de 11 heures

WestJet et son syndicat de pilotes disent avoir conclu un accord de dernière minute, évitant une grève avant le long week-end de mai.

La compagnie aérienne avait déjà annulé environ un tiers de ses vols jeudi alors que les négociations avec son syndicat de pilotes étaient au point mort.

Quelque 1 800 pilotes du transporteur et de sa filiale Swoop étaient sur le point de quitter le travail à 2 heures du matin, vendredi, après que l’Air Line Pilots Association a émis un préavis de grève lundi.

Un accord de principe a été conclu tard jeudi soir après plus de neuf mois de négociations, a déclaré l’Air Line Pilots Association dans un communiqué de presse peu après 22 heures, heure du Pacifique.

Les pilotes négociaient pour un salaire plus élevé et une meilleure sécurité de l’emploi et des horaires, selon le syndicat, qui a déclaré qu’ils gagnaient actuellement environ la moitié de certains homologues américains.

L’entente « contribue grandement à reconnaître la valeur et l’expertise que nous apportons chaque jour à notre compagnie aérienne », a déclaré le capitaine Bernard Lewall, président du conseil exécutif principal de l’ALPA de WestJet.

« Ce contrat aidera également à résoudre de nombreux problèmes d’attraction et de rétention des pilotes de WestJet, ce qui profitera à toutes les personnes impliquées de notre entreprise à nos passagers et collègues. »

Les pilotes vont maintenant voter pour ratifier l’accord dans les prochains jours, a déclaré Lewall.

Avec plus de 4 000 vols prévus au cours des sept prochains jours, WestJet transporte 28 % du marché intérieur canadien, tandis qu’Air Canada en exploite 47 %, selon la société de données de vol Cirium.

CBC News a contacté WestJet pour obtenir des commentaires.