Grève en Ontario : l’audience syndicale se poursuit aujourd’hui

La Commission des relations de travail de l’Ontario risque de saper les lois du travail de la province si elle ne déclare pas illégale une grève des travailleurs de l’éducation, a soutenu samedi un avocat du gouvernement.

S’exprimant lors d’une audience de la Commission des relations de travail de l’Ontario qui déterminera la légalité du débrayage de 55 000 membres du Syndicat canadien de la fonction publique, Ferina Merji a exhorté le président de la commission à agir.

« Veiller à ce qu’une grève illégale ne soit pas autorisée à se poursuivre est un objectif très important des relations de travail, et si vous n’exerciez pas votre pouvoir discrétionnaire pour le faire, cela compromettrait considérablement l’interdiction très claire de l’activité de grève qui est une caractéristique clé du Labour Loi sur les relations », a déclaré Merji.

Elle a déclaré que la conduite du gouvernement à la table de négociation n’est pas pertinente dans une demande de grève illégale et relève plutôt d’une plainte de pratique déloyale de travail.

“Au lieu de ce qui est censé être une enquête factuelle rapide et étroite sur l’arrêt de travail, il y aurait une vaste enquête sur l’histoire de la relation de travail entre le demandeur et l’intimé”, a déclaré Merji.

Des milliers de travailleurs de l’éducation, y compris des assistants d’éducation, des gardiens et des bibliothécaires, ont quitté le travail vendredi pour protester contre l’adoption par le gouvernement d’une loi interdisant les grèves et imposant un contrat de quatre ans.

Merji a déclaré qu’un tel débrayage est illégal car la loi sur les relations de travail interdit les arrêts de travail pendant que les contrats sont en vigueur.

Merji a également soutenu que la direction du SCFP avait sciemment conseillé aux travailleuses et travailleurs de l’éducation de se lancer dans une grève illégale.

Elle a diffusé une vidéo du président du SCFP-Ontario, Fred Hahn, disant que le syndicat offrirait les mêmes avantages aux travailleurs que dans n’importe quelle grève.

Merji a également partagé une vidéo de Laura Walton, présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires du SCFP Ontario, comparant le débrayage à celui qui était prévu en 2019.

Le SCFP soutient que l’action syndicale est une protestation politique plutôt qu’une grève.

Il a fait valoir dans ses documents déposés auprès du conseil d’administration que le but de l’action de ses membres est «d’exprimer une opposition par le biais de protestations politiques à la décision (de la province) de piétiner le droit des employés, protégé par la Constitution, de négocier collectivement et le droit de grève».

« Quelle que soit l’étiquette que l’on donne à l’activité, monsieur le président, il s’agit d’un arrêt de travail. Et un arrêt de travail, avec n’importe quel autre nom, équivaut toujours à un arrêt de travail et donc à une grève, point final », a déclaré Merji à l’audience.

L’action syndicale a fermé de nombreuses écoles et le syndicat a déclaré que la manifestation pourrait se poursuivre indéfiniment.

« J’accepte que le projet de loi 28 soit par écrit. Mais ce n’est pas un accord volontairement négocié », a déclaré l’avocat du SCFP Steven Barrett, qui a qualifié la législation d’« orwellienne ».

“Il est réputé être une convention collective en vertu de l’article 5 … mais appeler cela un retrait de services en cours de contrat, comme s’il s’agissait d’une convention collective librement négociée, est une absurdité fondamentale.”

Barrett a déclaré à O’Byrne que s’il jugeait la grève légale, l’action syndicale pourrait se poursuivre jusqu’à ce que le gouvernement abroge sa nouvelle législation ou jusqu’à ce que le syndicat et le gouvernement négocient sa fin.

“Mais ce n’est pas votre préoccupation”, a déclaré Barrett au président. « Le travail de la commission du travail est de superviser le système de négociation collective et, ce faisant, de donner effet aux valeurs et aux droits de la Charte. Le gouvernement aurait pu éviter de nombreuses manières que les élèves ne soient pas à l’école… il n’avait certainement pas à provoquer la raison pour laquelle nous sommes ici maintenant, en ce qui concerne la promulgation de cette loi horrible et sans précédent.

Le SCFP avait initialement demandé que le ministre de l’Éducation Stephen Lecce et Andrew Davis, le sous-ministre adjoint, soient appelés à témoigner devant le conseil.

Le président du conseil, Brian O’Byrne, a statué que Lecce était exempté de témoigner en raison du privilège parlementaire, mais a déclaré que Davis pourrait être appelé à témoigner.

Mais après des heures de retard, un avocat du SCFP a déclaré qu’il ne demanderait pas à Davis de fournir des preuves, car les documents que le syndicat voulait également soumettre en preuve ne pouvaient pas être mis à disposition.

La nouvelle loi du gouvernement a fixé des amendes pour violation de l’interdiction des grèves pouvant aller jusqu’à 4 000 dollars par employé et par jour – ce qui pourrait représenter 220 millions de dollars pour l’ensemble des 55 000 travailleurs – et jusqu’à 500 000 dollars par jour pour le syndicat.

Le SCFP a déclaré qu’il lutterait contre les amendes, mais qu’il les paierait également s’il le fallait.

L’assemblée représentative de la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique a voté pour envoyer au SCFP-Ontario 1 million de dollars pour aider à payer les amendes, a déclaré le syndicat dans un message sur son compte Twitter. Le don intervient un jour après qu’Unifor s’est engagé à envoyer 100 000 $ en signe de soutien au SCFP.

Le gouvernement progressiste-conservateur a inclus la clause nonobstant dans sa loi sur les travailleurs de l’éducation, disant qu’il a l’intention de l’utiliser pour se prémunir contre les contestations constitutionnelles.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 5 novembre 2022.