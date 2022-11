Grève en Ontario : l’audience syndicale se poursuit aujourd’hui

La commission des relations de travail de l’Ontario enverrait le message que les lois du travail et les droits de négociation collective n’existent plus si elle se conformait à une demande du gouvernement de déclarer illégale une grève des travailleurs de l’éducation de la province, a soutenu samedi un avocat du syndicat.

S’exprimant lors d’une audience qui déterminera la légalité du débrayage de 55 000 membres du Syndicat canadien de la fonction publique, Steven Barrett a exhorté le président du conseil à ne pas se ranger du côté du gouvernement de l’Ontario après l’adoption d’une loi interdisant les grèves et imposant un contrat de quatre ans. sur les membres du syndicat.

Des milliers de travailleurs, dont des aides-enseignants, des concierges et des bibliothécaires, ont débrayé vendredi en signe de protestation, et le SCFP a indiqué que la grève pourrait se poursuivre indéfiniment.

Barrett, qui a qualifié la législation d ‘«orwellienne», a fait valoir que le contrat devrait être considéré comme «imposé» car il n’a pas été produit par le biais de négociations collectives.

“Se ranger du côté du gouvernement ici … cela envoie en fait le message qu’il n’y a plus de droit du travail, il n’y a plus de négociation collective”, a déclaré Barrett à l’audience, qui s’est déroulée tard dans la soirée de samedi.

« La paix sociale, ainsi imposée, n’est pas la paix sociale à laquelle la commission du travail devrait s’associer.

Le gouvernement progressiste-conservateur a inclus la clause nonobstant dans sa loi sur les travailleurs de l’éducation, disant qu’il a l’intention de l’utiliser pour se prémunir contre les contestations constitutionnelles.

Le président du conseil, Brian O’Byrne, a déclaré à Barrett que la province avait le droit d’invoquer la clause dérogatoire en vertu de la constitution, même s’il était peut-être «politiquement risqué» de le faire.

« En vertu de nos lois, les gouvernements peuvent faire ce genre de choses légalement. Même si certains d’entre nous peuvent trouver cela désagréable ou pire que cela, ils ont toujours le droit de le faire », a déclaré O’Byrne.

« Selon la loi, lorsque nous avons une convention collective, vous n’êtes pas censé faire la grève. Et la réalité est qu’il y a une convention collective, que cela vous plaise ou non », a-t-il déclaré.

Barrett, citant la jurisprudence, a soutenu que l’Ontario avait utilisé la clause pour régler les problèmes de main-d’œuvre d’une manière sans précédent et inappropriée.

“La dernière capacité à contester cet assaut est ici et si vous y mettez fin, il ne reste plus rien”, a-t-il déclaré. « Si ces protestations sont réprimées par un ordre qui vient de vous… que reste-t-il à faire à ces travailleurs ? Juste trouver un autre travail ? »

L’audience de samedi a commencé à 9 h et s’est poursuivie pendant plus de 14 heures, les discussions entre l’avocate du gouvernement Ferina Murji et l’équipe juridique du SCFP devenant parfois houleuses. Murji a accusé les avocats du syndicat d’agir avec “un mépris total du respect et du décorum”.

Plus tôt dans la journée, Murji a soutenu que la commission du travail risquait de saper les propres lois du travail de la province si elle ne déclarait pas le débrayage illégal.

« Veiller à ce qu’une grève illégale ne soit pas autorisée à se poursuivre est un objectif très important des relations de travail, et si vous n’exerciez pas votre pouvoir discrétionnaire pour le faire, cela compromettrait considérablement l’interdiction très claire de l’activité de grève qui est une caractéristique clé du Labour Loi sur les relations », a-t-elle déclaré.

Murji a déclaré qu’un tel débrayage est illégal car la loi sur les relations de travail interdit les arrêts de travail pendant que les contrats sont en vigueur. Elle a également fait valoir que la direction du SCFP avait sciemment conseillé aux travailleuses et travailleurs de l’éducation de se lancer dans une grève illégale.

Elle a diffusé une vidéo du président du SCFP-Ontario, Fred Hahn, disant que le syndicat offrirait les mêmes avantages aux travailleurs que dans n’importe quelle grève.

Murji a également partagé une vidéo de Laura Walton, présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires du SCFP Ontario, comparant le débrayage à celui qui était prévu en 2019.

Le SCFP soutient que l’action syndicale est une protestation politique plutôt qu’une grève. L’audience a entendu à plusieurs reprises des délibérations sur la définition d’une grève.

Il a fait valoir dans ses documents déposés auprès du conseil d’administration que le but de l’action de ses membres est «d’exprimer une opposition par le biais de protestations politiques à la décision (de la province) de piétiner le droit des employés, protégé par la Constitution, de négocier collectivement et le droit de grève».

« Quelle que soit l’étiquette que l’on donne à l’activité, monsieur le président, il s’agit d’un arrêt de travail. Et un arrêt de travail, avec n’importe quel autre nom, équivaut toujours à un arrêt de travail et donc à une grève, point final », a déclaré Murji à l’audience.

L’action syndicale a fermé de nombreuses écoles et le syndicat a déclaré que la manifestation pourrait se poursuivre indéfiniment.

Barrett a déclaré à O’Byrne que s’il jugeait la grève légale, l’action syndicale pourrait se poursuivre jusqu’à ce que le gouvernement abroge sa nouvelle législation ou jusqu’à ce que le syndicat et le gouvernement négocient sa fin.

“Mais ce n’est pas votre préoccupation”, a déclaré Barrett au président. « Le travail de la commission du travail est de superviser le système de négociation collective et, ce faisant, de donner effet aux valeurs et aux droits de la Charte. Le gouvernement aurait pu éviter de nombreuses manières que les élèves ne soient pas à l’école… il n’avait certainement pas à provoquer la raison pour laquelle nous sommes ici maintenant, en ce qui concerne la promulgation de cette loi horrible et sans précédent.

Le SCFP avait initialement demandé que le ministre de l’Éducation Stephen Lecce et Andrew Davis, le sous-ministre adjoint, soient appelés à témoigner devant le conseil.

O’Byrne a statué que Lecce était exempté de témoigner en raison du privilège parlementaire, mais a déclaré que Davis pourrait être appelé à témoigner.

Mais après des heures de retard, un avocat du SCFP a déclaré qu’il ne demanderait pas à Davis de fournir des preuves car les documents que le syndicat souhaitait soumettre ne pouvaient pas être mis à disposition.

La nouvelle loi du gouvernement a fixé des amendes pour violation de l’interdiction des grèves pouvant aller jusqu’à 4 000 dollars par employé et par jour – ce qui pourrait représenter 220 millions de dollars pour l’ensemble des 55 000 travailleurs – et jusqu’à 500 000 dollars par jour pour le syndicat.

Le SCFP a déclaré qu’il lutterait contre les amendes, mais qu’il les paierait également s’il le fallait.

L’assemblée représentative de la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique a voté pour envoyer au SCFP-Ontario 1 million de dollars pour aider à payer les amendes, a déclaré le syndicat dans un message sur son compte Twitter. Le don intervient un jour après qu’Unifor s’est engagé à envoyer 100 000 $ en signe de soutien au SCFP.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 5 novembre 2022.