Grève en Argentine : le président Javier Milei fait face à une journée de protestation

BUENOS AIRES, Argentine (AP) — Le président libertaire argentin Javier Milei a été confronté mercredi à une grève générale d’une journée pour protester contre son décret ciblant les syndicats ainsi que ses propositions de modifications du droit économique et du travail, montrant que ses opposants ne perdent pas de temps à tenter de faire dérailler. son programme d’austérité.

Le plus grand syndicat, connu sous son acronyme CGT, a organisé la grève et a été rejoint par d’autres syndicats. Les grévistes sont descendus dans les rues de la capitale, Buenos Aires, et d’autres villes du pays, rejoints par des groupes sociaux et des opposants politiques, notamment le parti péroniste qui a dominé la politique nationale pendant des décennies.

Un manifestant porte la phrase espagnole : « Sortez Milei ! » devant l’ambassade d’Argentine à Montevideo, Uruguay, le mercredi 24 janvier 2024. (AP Photo/Matilde Campodonico)

Une effigie du président argentin Javier Milei est couverte de serpents devant le Congrès à Buenos Aires, en Argentine, le mercredi 24 janvier 2024. (AP Photo/Rodrigo Abd)

Jusqu’à sa campagne présidentielle, Milei, un économiste, était surtout connu pour ses discours télévisés contre la caste politique. Il a remporté la victoire l’année dernière par une large marge et a pris ses fonctions il y a un peu plus d’un mois. UN autoproclamé « anarcho-capitaliste » il s’est engagé une réduction drastique des dépenses de l’État visant à combler un déficit budgétaire gouvernemental qui, selon lui, est alimenter une inflation brûlantequi a terminé 2023 à 211 %.

Le 20 décembre, Milei a publié un décret qui abrogerait ou modifierait des centaines de lois existantes afin de limiter le pouvoir des syndicats et déréguler une économie caractérisé par une intervention étatique notoirement lourde. Une décision de justice a suspendu les changements en matière de droit du travail. Il a également envoyé un projet de loi omnibus au Congrès cela mettrait en œuvre des réformes radicales dans les domaines politique, social, fiscal, juridique, administratif et sécuritaire.

En début de soirée, Milei n’avait pas encore commenté publiquement la grève, qui devait prendre fin à minuit. On ne sait toujours pas si cela constituerait un ralentisseur dans son programme ou s’il ne s’agirait pas d’un obstacle du tout.

Alors que les gens ont des raisons légitimes de se plaindre – une inflation à trois chiffres et une forte dévaluation du peso argentin –, en coulisses, le principal moteur de la grève était la volonté du président d’affaiblir le pouvoir des syndicats, a déclaré l’analyste Sergio Berensztein, basé à Buenos Aires.

« Pour les dirigeants syndicaux, l’enjeu est vraiment énorme. S’ils ne se plaignent pas, leur capacité de négociation va diminuer considérablement et leur influence en politique va diminuer », a déclaré Berensztein à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique. « Milei se sent assez à l’aise face à ces dirigeants. Il est toujours très populaire ; les dirigeants syndicaux sont impopulaires.

Il s’agit de la première grève générale en Argentine depuis plus de quatre ans et de la plus rapide jamais organisée sous un mandat présidentiel depuis le retour de la démocratie en 1983, selon une étude du média local Infobae. Le prédécesseur de Milei, le centre-gauche Alberto Fernández, n’a fait l’objet d’aucune grève générale.

Un manifestant portant le mot espagnol « Haine » se tient devant la police qui monte la garde devant le Congrès à Buenos Aires, en Argentine, le mercredi 24 janvier 2024. (AP Photo/Rodrigo Abd)

Un manifestant porte un nœud coulant avec le motif du drapeau américain lors d’une marche vers le Congrès à Buenos Aires, en Argentine, le mercredi 24 janvier 2024. (AP Photo/Rodrigo Abd)

“Nous allons perdre davantage de droits pour lesquels nous avons travaillé”, a déclaré l’enseignante Karina Villagra à AP sur une place devant le Congrès. « Le militantisme devrait être plus fort que jamais. »

Milei a remporté le second tour des élections avec 56 % des voix et, dans son discours inaugural, a déclaré à l’Argentine que la situation allait empirer avant de s’améliorer. Deux sondages distincts ce mois-ci montrent qu’il conserve le soutien de plus de la moitié des personnes interrogées malgré l’accélération de l’inflation et les licenciements massifs annoncés dans les entreprises publiques.

La ministre de la Sécurité, Patricia Bullrich, a accusé mercredi les organisateurs de la grève d’être des « mafieux » déterminés à empêcher le changement choisi par les électeurs argentins, affirmant sur la plateforme X que cette action n’arrêterait pas les progrès de l’administration. Le porte-parole de Milei, Manuel Adorni, a déclaré lors d’une conférence de presse : “On ne peut pas dialoguer avec des gens qui tentent d’arrêter le pays et qui montrent un côté plutôt antidémocratique”.

Son décret du travail restreindrait le droit de grève des travailleurs essentiels des services hospitaliers, de l’éducation et des transports, et créerait de nouveaux mécanismes d’indemnisation pour faciliter le licenciement des employés. Cela permettrait également aux travailleurs de payer directement les prestataires de soins de santé privés, plutôt que de canaliser ces ressources par l’intermédiaire des syndicats, ce qui tarirait une source importante de leurs revenus.

Son administration a averti ces derniers jours que, comme lors d’une manifestation organisée en décembre, les manifestants ne seraient pas autorisés à se livrer à la pratique traditionnelle consistant à bloquer les routes et pourraient être arrêtés.

Des gens se rassemblent devant le Congrès à Buenos Aires, en Argentine, le mercredi 24 janvier 2024. (AP Photo/Rodrigo Abd)

Des manifestants assis sur leurs tambours lors d’un rassemblement au Congrès à Buenos Aires, en Argentine, le mercredi 24 janvier 2024. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

La police empêche un manifestant de bloquer une rue lors d’une marche vers le Congrès à Buenos Aires, en Argentine, le mercredi 24 janvier 2024. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

L’arrêt a commencé à midi et les banques, les stations-service, l’administration publique, les responsables de la santé publique et le ramassage des ordures ont fonctionné de manière limitée. Les aéroports sont restés ouverts, même si la compagnie aérienne publique Aerolineas Argentinas a annulé 267 vols et en a reprogrammé d’autres, perturbant les projets de voyage de plus de 17 000 passagers.

Les travailleurs des transports publics devaient se mettre en grève à 19 heures à Buenos Aires et dans les environs, mais prévoyaient de fonctionner normalement pendant la journée pour faciliter l’accès des manifestants à la place devant le Congrès.

Mercredi après-midi, des dizaines de milliers de manifestants avaient afflué. Héctor Daer, secrétaire général de la CGT, a déclaré à la foule du haut d’une estrade que le décret de Milei « détruit les droits individuels des travailleurs, les droits collectifs et cherche à éliminer la possibilité d’une action syndicale à un moment donné ». une époque où nous avons de grandes inégalités dans la société.

Pablo Moyano, du syndicat des camionneurs, leur a déclaré que « s’ils adoptent ces mesures d’ajustement, de faim, alors les travailleurs, les retraités et les gens les plus humbles le mettront (le ministre de l’Économie Luis Caputo) sur leurs épaules et le jetteront au piège. la rivière.”

xMilei a déclaré que l’adoption de son projet de loi omnibus créerait les bases de la stabilité et de la croissance économiques, freinerait l’inflation et réduirait la pauvreté, qui pénalise quatre Argentins sur dix. Le contenu du projet de loi est en cours de discussion à la chambre basse du Congrès et un vote est attendu dans les prochains jours.