Grève du syndicat HarperCollins : Qu’est-ce que cela signifie pour les livres ?

Jeudi soir, HarperCollins a annoncé avoir conclu un accord de principe avec son syndicat pour un nouveau contrat. La nouvelle a tardé à venir : elle n’est arrivée qu’après que les quelque 250 membres du syndicat aient été en grève pendant 66 jours.

Parmi les soi-disant Big Five maisons qui dominent l’édition commerciale aux États-Unis, HarperCollins est une bizarrerie : la seule maison d’édition à être syndiquée. Le syndicat, qui comprend environ 250 employés de niveau assistant et associé dans toute l’entreprise, remonte aux années 1940, lorsqu’il a été créé dans ce qui était alors Harper & Row. Au cours des 80 années qui ont suivi, il a duré de multiples fusions, acquisitions et consolidations pour survivre dans l’énorme société moderne qu’est HarperCollins, détenue par Rupert Murdoch’s News Corps et maintenant le deuxième éditeur commercial américain. Dans les années 1980, le syndicat s’est associé au United Auto Workers Union pour plus de ressources, et maintenant, dit la présidente du syndicat Laura Harshberger, il survit «par la force de la volonté».

Au cours des dernières décennies, le syndicat et la direction ont réussi à négocier avec un minimum de conflits. La dernière grève de HarperCollins remonte à 1976 et a duré deux semaines et demie. Cette année était différente. Cette négociation intervient au milieu d’une plus grande bataille de l’industrie sur ce à quoi devrait ressembler l’édition.

L’édition en tant qu’industrie est à 76% blanche, et ses salaires de départ notoirement bas font partie de ce qui la maintient ainsi. À son tour, sa blancheur monolithique affecte les types d’histoires dans lesquelles les maisons d’édition choisissent d’investir, une corrélation qui est devenue gênante au cours de la Saleté américaine controverse de 2020. Les travailleurs plus jeunes et plus à gauche de l’édition estiment qu’il est temps de bouleverser la structure – et le syndicat HarperCollins voulait que cela se produise.

Dans le même temps, l’édition est au milieu d’une de ses crises financières perpétuelles. La forte augmentation de la demande de livres qui a commencé au plus fort du verrouillage a commencé à refluer, et les revenus ont diminué avec elle. La chaîne d’approvisionnement est chaotique, ce qui rend la publication de livres de plus en plus coûteuse. Au cours du dernier semestre 2022, les bénéfices de HarperCollins ont baissé de 102 millions de dollars. Selon la direction, ce n’était pas le moment d’apporter des changements importants et coûteux.

Je me suis arrêté à la ligne de piquetage du syndicat dans le quartier financier de New York le 60e jour de la grève. Il faisait un froid glacial, à peine dans les années 30. Pourtant, une douzaine de grévistes frissonnaient devant les grandes portes de verre et de bronze du bureau de HarperCollins, enveloppés dans des manteaux et des couvertures et penchés sur des tasses de café Dunkin. Ils étaient en grève depuis le 10 novembre 2022. Pendant 60 de ces jours – chaque jour où HarperCollins était ouvert aux affaires – ils avaient fait du piquetage.

“Nous sommes dehors depuis 60 jours, marchant dans le même cercle encore et encore et encore alors qu’il fait continuellement plus froid, tandis que la direction franchit notre ligne de piquetage”, a déclaré Genessee Floressantos, publiciste associée pour le service des ventes internationales chez HarperCollins. et capitaine de piquet de grève pour le syndicat. « Ils ne nous voient pas comme des individus. Ils pensent que nous allons abandonner. Ils ne comprennent pas.

En décembre 2021, la direction syndicale a commencé à négocier avec HarperCollins pour un nouveau contrat. Le syndicat voulait que le plancher de leurs salaires passe de 45 000 $ à 50 000 $ (toujours en dessous des 56 718 $ que l’Economic Policy Institute estime être un salaire décent pour un adulte célibataire à New York). Ils voulaient des initiatives pour accroître la diversité chez HarperCollins. Et ils voulaient une clause de sécurité syndicale, ce qui faciliterait l’adhésion des nouveaux employés au syndicat.

Non, dit HarperCollins. Ils avaient déjà augmenté leur salaire minimum de 25 % dans le dernier contrat. Ils étaient prêts à l’augmenter à nouveau, mais pas tant que ça. Et une clause de sécurité syndicale signifierait que les cotisations seraient automatiquement soustraites des chèques de paie des membres, ce qui, selon l’entreprise, devrait être le choix individuel de chaque employé.

En avril, l’ancien contrat du syndicat a expiré et il n’y avait toujours pas de nouveau contrat sur la table. En novembre, les membres du syndicat ont quitté le bureau. Ils ont publié une déclaration demandant aux agents de cesser de soumettre à HarperCollins et aux critiques de cesser de réviser les livres de HarperCollins. La grève a duré jusqu’à Thanksgiving, jusqu’à Noël et jusqu’au nouvel an, sans aucun chèque de paie pour les grévistes.

Au lieu de cela, ils se sont contentés de l’argent du fonds de grève et des allocations de chômage. «Cela s’équilibre en quelque sorte», a déclaré Cassidy Miller, associée aux droits du département des enfants de HarperCollins et capitaine de piquetage pour le syndicat. “Cela ne correspond pas tout à fait à mon salaire.” Le fonds de soutien syndical a aidé lorsque le prix des œufs a grimpé en flèche, a-t-elle déclaré.

Beaucoup de travailleurs en grève, cependant, sont habitués à vivre avec de bas salaires. Lorsque Miller a obtenu son premier emploi en tant qu’assistante commerciale chez le rival de HarperCollins Macmillan en 2018, elle a été payée 33 000 $ par an. « Je n’ai pas négocié parce que je ne pensais pas pouvoir le faire », dit-elle.

Six mois après avoir commencé, Macmillan a augmenté son salaire de départ à 35 000 $. « J’étais tellement ravi ; Je me souviens d’avoir été si reconnaissant. Oh mon dieu, 2 000 $ de plus par an », dit-elle. “Et maintenant, j’ai l’impression qu’après avoir essayé de vivre avec ça pendant des années, ce n’est tout simplement pas durable. Cela affecte la façon dont vous vivez votre vie.

Lorsqu’elle a commencé dans l’édition, Miller a fait travailler son salaire en partageant un appartement dans le quartier Bed-Stuy de Brooklyn avec quatre autres colocataires. Maintenant, elle vit avec son partenaire dans le centre de Jersey. «Je fais la navette une heure et demie pour arriver ici», dit-elle. (En dehors des périodes de grève, HarperCollins exige que les employés travaillent depuis le bureau au moins deux jours par semaine.) “Et cela vaut toujours la peine de travailler dans cette industrie.”

C’est le refrain général de ceux qui sont sur la ligne de piquetage : les salaires sont trop bas dans l’édition, mais les travailleurs adorent quand même ça.

“Si j’avais commencé ma carrière à 50 000 $, j’aurais peut-être moitié moins de dettes de carte de crédit”, déclare Rachel Kambury, rédactrice en chef associée chez Harper Wave et Harper Business. « Ma situation de vie aurait été très différente il y a longtemps. Je n’aurais pas subi certains traumatismes que j’ai traversés. Mais cela en vaut la peine, dit-elle, pour ses collègues. « Les gens sont incroyables. Ils sont intelligents, ils sont dévoués, farouchement loyaux, et ils se soucient de ce que sont les livres, de ce qu’ils peuvent faire pour les gens et de ce qu’ils peuvent représenter.

« J’ai définitivement grandi avec les livres. J’ai grandi en allant à la bibliothèque. J’ai grandi en m’y évadant », raconte Floressantos. “J’aime les livres, mais les livres ne m’aiment pas.”

Floressantos décrit non seulement les bas salaires, mais aussi les microagressions comme les collègues et les patrons qui prononcent mal son nom. Elle ne pense pas que ces incidents soient isolés.

“J’ai vu une quinzaine de femmes de couleur quitter l’entreprise et je ne suis ici que depuis un an et demi. C’est environ un par mois », dit-elle. « L’entreprise aime se féliciter et dire qu’au cours du dernier exercice, 80 % de ses nouvelles recrues provenaient de communautés marginalisées. À cela, je demande toujours : « Eh bien, quelles sont vos statistiques de rétention ? » Ils refusent de partager. Aucune des cinq grandes maisons ne partage de statistiques de rétention ventilées par groupe démographique dans leurs rapports DEI.

Dans l’ensemble, l’industrie du livre a soutenu la grève. La Guilde des auteurs a publié une déclaration de solidarité avec le syndicat et plus de 500 auteurs – dont plusieurs auteurs de renom de HarperCollins comme Barbara Kingsolver et Jacqueline Woodson – ont signé une lettre soutenant le syndicat. De nombreux blogueurs et critiques se sont engagés à ne pas revoir les livres de HarperCollins pendant la grève, et des dizaines d’agents littéraires ont signé une lettre ouverte s’engageant à ne pas soumettre de nouveaux manuscrits à HarperCollins pendant la grève.

Chelsea Hensley, l’agent littéraire qui a rédigé la lettre, a déclaré qu’elle pensait que répondre aux revendications du syndicat rendrait l’industrie plus saine. “Les gens pourront rester et progresser dans l’industrie. Au cours de la seule année écoulée, le chiffre d’affaires a été fou. Et c’est vraiment décourageant », dit-elle. « La raison pour laquelle ces gens partent, c’est qu’ils ne sont pas assez payés, qu’ils n’avancent pas assez vite et qu’ils décident que cela n’en vaut plus la peine. Je pense qu’il est dans l’intérêt de tout le monde que l’édition se mobilise et avance. À la base, rémunérez simplement mieux les gens. C’est le début de la résolution d’un grand nombre de ces problèmes.

Pour les auteurs dont les livres sont sortis cette saison, la grève a eu un réel impact financier. “J’ai été explicitement informée par des organes de presse que j’avais prévu des interviews qu’ils ne pouvaient pas me parler parce qu’ils avaient gelé toute couverture de Harper”, explique Jeanna Kadlec, dont les mémoires Hérétique publié avec Harper en octobre. «Au-delà de cela, la politique de non-évaluation s’est propagée à Bookstagram et BookTok, affectant le bouche à oreille et la mesure dans laquelle les gens partagent même les livres Harper qu’ils lisent. Un manque de buzz organique a un impact négatif sur les ventes, en particulier pour les livres qui ne sont déjà pas promus par la maison. »

Kadlec soutient le syndicat et la grève, et a écrit plusieurs courriels le disant au PDG de HarperCollins, Brian Murray. “Je ressens une grande responsabilité envers les employés de l’édition surmenés et sous-payés qui mettent nos livres entre les mains du public lecteur”, dit-elle. «Je me sens particulièrement fidèle à l’équipe avec laquelle j’ai travaillé, dont la plupart sont en grève. Là où ils vont, je vais, et s’ils disent de faire grève, c’est ce que nous faisons.

Pourtant, elle s’inquiète de la façon dont la grève a affecté les nouveaux livres de HarperCollins, en particulier ceux de la communauté queer. « Les auteurs LGBQIA+ sont systématiquement désavantagés dans cette industrie : nos livres sont moins publiés et nous obtenons historiquement des avances significativement plus faibles, en moyenne », a-t-elle écrit dans un e-mail à Vox. « Le résultat est que nos budgets de marketing sont également plus faibles et il est plus difficile de mobiliser un support interne pour le livre. Les éditeurs sont particulièrement méfiants en ce moment avec l’augmentation des interdictions de livres. Ajoutez une grève et une politique de « non-examen » à tout cela et c’est une configuration brutale pour les auteurs qui ont dû se battre pour s’asseoir à la table en premier lieu. »

Alors qu’elle attendait la fin de la grève, elle a déclaré: «Nous pouvons toujours précommander des livres Harper d’auteurs queer et faire un don au fonds de grève du syndicat.

Le 26 janvier, la direction de HarperCollins a accepté d’entamer une médiation fédérale avec le syndicat. Cinq jours plus tard, elle a annoncé qu’elle licencierait 5 % de ses effectifs. Un porte-parole de HarperCollins a attribué les licenciements aux pressions de la chaîne d’approvisionnement et à la baisse des revenus, déclarant: “Le moment n’a rien à voir avec la médiation.”

Parce que HarperCollins est le seul magasin syndical parmi les Big Five, les enjeux ici sont élevés. Elle est poussée par nécessité à fixer les normes du travail pour le reste de l’industrie : lorsqu’elle augmente ses salaires, Penguin Random House augmente également les siens. L’espoir parmi les partisans à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du syndicat était que le nouvel accord déclencherait des changements structurels similaires dans les autres maisons des Big Five, et peut-être même inciterait-il d’autres maisons à se syndiquer.

Finalement, à 20 h le 9 février, le syndicat et HarperCollins ont annoncé ensemble qu’ils avaient conclu une entente de principe. “L’accord de principe comprend des augmentations des salaires minimums à tous les niveaux pendant toute la durée de l’accord, ainsi qu’une prime forfaitaire unique de 1 500 $ à verser aux employés de l’unité de négociation après ratification”, a déclaré HarperCollins dans un communiqué. Actuellement, on ne sait pas si le syndicat a également réussi à mettre en place de nouvelles initiatives de diversité ou à obtenir une clause de sécurité syndicale. Le contrat ne devient officiel qu’une fois ratifié.

« Je suis sous le choc, pour être honnête. Cela ne m’a pas encore tout à fait frappé et je ne pense pas que j’y croirai pleinement tant que nous n’aurons pas ratifié », déclare Miller. « Et jusqu’à ce que j’aie embrassé et pleuré de joie avec mes collègues attaquants. Mais excité et nerveux de se remettre au travail! Et pour voir les répercussions que cela a sur l’industrie.