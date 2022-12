Grève du NHS : Qui est le chef du RCN et ancien infirmier Pat Cullen ?

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Pat Cullen, secrétaire générale et directrice générale du Royal College of Nursing (RCN), qui dirige les infirmières lors de leur première grève nationale en 106 ans d’histoire du syndicat, a déclaré que le gouvernement de Rishi Sunak avait forcé ses membres à recourir à l’action revendicative .

Mme Cullen, 58 ans, a déclaré que le secrétaire à la Santé Steve Barclay et ses ministres étaient responsables de l’annulation de milliers d’opérations du NHS en raison de leur refus de négocier les salaires, la MRC demandant une augmentation de 19%.

“C’est un jour tragique pour les infirmières, un jour tragique pour les patients”, a-t-elle déclaré. Petit-déjeuner de la BBC. “Et c’est tragique que ce gouvernement ait décidé de ne pas nous parler, de ne pas nous parler, d’entrer dans une pièce le premier jour de grève – c’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui.”

Environ 70 000 rendez-vous, procédures et chirurgies seront perdus en Angleterre en raison de la grève des infirmières, selon le gouvernement, alors que des lignes de piquetage sont installées à l’extérieur des hôpitaux à travers le pays.

Cependant, la MRC a déclaré qu’elle continuerait de doter en personnel la chimiothérapie, les services d’urgence contre le cancer, la dialyse, les unités de soins intensifs, les soins intensifs néonatals et pédiatriques, avec des rotations de style jour de Noël en cours pour soutenir les adultes A&E et les soins d’urgence.

Une autre manifestation est prévue le 20 décembre et Mme Cullen a averti qu’il y avait une “forte possibilité” de nouvelles grèves en janvier à moins que le gouvernement ne change sa position dure.

« Nous serons raisonnables avec vous si vous êtes raisonnable avec nous », a-t-elle dit.

Mme Cullen est la plus jeune de sept enfants – six filles et un garçon – nés de Paddy et Annie McAleer, agriculteurs à Carrickmore, dans le comté de Tyrone, en Irlande du Nord.

Parler à Le gardienelle se souvient de l’exemple de sa sœur aînée Bridie, de 17 ans son aînée, en inspirant son choix de carrière.

« Je me souviens qu’elle rentrait à la maison dans son magnifique uniforme d’infirmière et nous parlait avec passion en tant que jeune famille de ce qu’elle avait fait lors de son dernier quart de travail », a-t-elle déclaré.

“Je me souviens avoir pensé, même à ce jeune âge, c’était tout simplement incroyable à quel point elle était capable de toucher la vie des gens.”

Cinq des six sœurs ont fini par devenir infirmières, la sixième souffrant d’un trouble d’apprentissage, un autre facteur de motivation derrière la décision de Mme Cullen de se former en soins infirmiers en santé mentale après avoir obtenu son GCSE.

Alors qu’elle travaillait à l’hôpital psychiatrique Holywell d’Antrim en 1983, à seulement 18 ans, la future dirigeante syndicale a été consternée par ce qu’elle a décrit au journal comme un “système d’économie symbolique” alors en vigueur, qui voyait le personnel punir les patients difficiles en leur retirant leur précieux biens comme des bonbons, des cigarettes et des couvertures.

“J’ai trouvé que c’était totalement injuste”, a déclaré Mme Cullen. « Ces gens étaient malades ; ils avaient des problèmes de santé mentale. Et certaines de ces choses qui leur ont été retirées étaient très personnelles. J’ai juste senti que c’était une telle injustice. Les patients dans les services ne pouvaient pas se débrouiller sans leurs effets personnels.

Elle a été émue de protester contre la direction de l’hôpital, qui a finalement assoupli son approche.

«Je pense que je l’ai gagné; Je me sentais bien à ce sujet », a-t-elle déclaré:« Je me sentais si brillante pour ces patients.

Dans une interview avec Le télégraphe de Belfast en 2019, elle a décrit sa carrière ultérieure, rappelant son ascension dans les rangs en Irlande du Nord pour devenir directrice adjointe des services de santé mentale et chef professionnelle des soins infirmiers.

Pat Cullen, directeur du Collège royal des infirmières (Aaron Chown/AP)

« Je peux dire en toute honnêteté que j’ai adoré travailler chaque jour dans le domaine de la santé mentale », a déclaré Mme Cullen. « Je ne peux pas imaginer une autre carrière qui m’aurait autant comblée professionnellement ou personnellement.

“J’ai commencé à travailler à l’hôpital avant de m’installer dans la communauté, ce qui était tout simplement époustouflant et un privilège de s’occuper des gens chez eux.”

Mme Cullen, qui est également psychothérapeute agréée, était infirmière psychiatrique communautaire à Twinbrook et Poleglass pendant les Troubles et a déclaré que “l’impact de la violence sur la santé mentale était choquant”.

Maintenant mariée et mère d’enfants, elle a occupé d’autres rôles, notamment celui de directrice adjointe des soins infirmiers, de la sécurité, de la qualité et de l’expérience des patients à l’Agence de santé publique d’Irlande du Nord (PHA) et au Conseil de la santé et des soins sociaux d’Irlande du Nord (HSCB).

Elle a également travaillé comme directrice exécutive des soins infirmiers et des professions paramédicales au sein de la PHA et de la HSCB.

Ayant commencé à travailler pour le RCN Irlande du Nord en 2016, elle en est devenue la directrice en mai 2019.

En octobre 2019, le RCN d’Irlande du Nord a pris la décision sans précédent de voter les membres sur les actions revendicatives, y compris les débrayages, les sursalaires et les faibles effectifs.

Le syndicat a déclaré que, malgré des négociations intensives, il n’a pas été en mesure d’obtenir du ministère de la Santé ou du secrétaire d’État une action pour régler les problèmes de rémunération et entamer des discussions sur une dotation en personnel sûre.

Quelque 92 % des membres ont voté en faveur de la grève, qui a eu lieu en décembre 2019 et janvier 2020.

Mme Cullen était considérée comme essentielle pour mobiliser le personnel au cours de la grève et a passé un temps considérable à visiter leurs lieux de travail et à défendre la cause de la MRC dans les médias.

La perturbation causée et un public sympathique se sont avérés déterminants pour forcer l’assemblée de Stormont, alors suspendue, à s’asseoir et à conclure un accord, la MRC remportant un meilleur accord salarial et l’introduction d’une nouvelle législation sur les niveaux de dotation en personnel infirmier sûrs.

“Pat avait ce don incroyable d’apparaître sur les lignes de piquetage et de remonter le moral avec un sourire ou une blague”, a déclaré Robert Sowney, une infirmière qui la connaît depuis 20 ans. Raconté Les temps.

Rita Devlin, qui a succédé à Mme Cullen en tant que directrice par intérim de la MRC pour l’Irlande du Nord, a ajouté : « Elle a un sens de l’humour déjanté et c’est une grande conteuse. Elle s’intéresse beaucoup aux gens et elle adore discuter.

Mais Mme Devlin a également décrit son prédécesseur comme “un chef de file dur” qui “conduit un navire dur”.

“Elle ne s’attend à rien qu’elle ne soit pas prête à faire elle-même et elle travaille extrêmement dur”, a-t-elle déclaré.

Pat Cullen a été nommé secrétaire général par intérim et directeur général de la MRC en avril 2021 avant de se voir confier le poste par intérim en juillet suivant.

Loin de lutter contre l’injustice dans les quartiers, elle aimerait s’asseoir devant sa machine à coudre pour confectionner des robes et des rideaux et visiter la pittoresque et tranquille côte est de Donegal.

Rapports supplémentaires par les agences