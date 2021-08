Grève du métro de Londres en août 2021 : les chauffeurs de TfL quittent demain sur TOUTES les lignes

LES POURPARLERS DE LAST DITCH SONT TENUS POUR ÉVITER UNE SÉRIE DE GRÈVES D’AOT

Des pourparlers de dernière minute sont en cours dans le but d’éviter une série de grèves des chauffeurs du métro de Londres.

Les membres du syndicat des transports ferroviaires, maritimes et des transports (RMT) doivent organiser un certain nombre de débrayages de 24 heures, à partir de mardi, à la suite du grade de conducteur de métro de nuit.

Transport for London a mis en garde contre une interruption des services si les grèves se poursuivent.

Le secrétaire général du RMT, Mick Lynch, a déclaré lundi: « Nous pensons qu’il y a un accord à conclure qui reconnaît l’équilibre travail-vie personnelle et la sécurité de l’emploi de nos membres, et nous entamons les pourparlers repris ce matin dans un état d’esprit positif, et nous supposons que la direction de LU sera également prête à trouver une solution constructive à ce différend.

« L’exécutif de RMT a été mis en attente de tout développement émergeant des pourparlers plus tard dans la journée. »