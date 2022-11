Grève des travailleurs du métro parisien pour une hausse des salaires, perturbe les trajets

Les grévistes du métro ont fermé la moitié des lignes du métro parisien jeudi, une journée nationale de débrayages et de manifestations de conducteurs de train français, d’enseignants et d’autres travailleurs du secteur public exigeant que le gouvernement et les employeurs augmentent les salaires pour suivre l’inflation.

S’attendant à des perturbations majeures lors de leurs trajets matinaux, de nombreux Parisiens se sont rendus au travail à vélo ou à pied. D’autres ont pris des bus qui étaient fournis comme un moyen alternatif pour se rendre aux bureaux et aux lieux de travail, ou sont revenus à leurs routines de verrouillage en cas de pandémie et ont travaillé à domicile.

Des rassemblements de protestation étaient prévus à Paris et dans d’autres villes françaises plus tard jeudi, dans un contexte de mécontentement croissant des travailleurs dans toute l’Europe.

Les grèves en France s’appuient sur de multiples actions syndicales menées ces derniers mois par des travailleurs français réclamant des salaires plus élevés pour faire face à la hausse du coût de la vie. Le mois dernier, une grève des travailleurs des raffineries de pétrole a provoqué des pénuries de carburant à l’échelle nationale qui ont perturbé des vies et des entreprises. Le gouvernement français est intervenu pour les forcer à reprendre le travail.

L’Europe a fait face à une série de protestations et de grèves ces derniers mois en raison de la montée en flèche de l’inflation. Infirmières, pilotes, postiers. le personnel des chemins de fer et d’autres ont quitté leur emploi, cherchant des salaires qui suivent le rythme de l’inflation alors que la guerre de la Russie en Ukraine a fait grimper les prix de l’énergie et des denrées alimentaires.

Les syndicats ont également organisé des manifestations de rue pour faire pression sur les gouvernements afin qu’ils fassent davantage pour alléger la hausse des factures, même si les dirigeants européens ont adopté des programmes d’aide énergétique.

Des grèves générales à l’échelle nationale sur l’augmentation du coût de la vie causée par l’inflation et la hausse des coûts de l’énergie liée à la guerre de la Russie en Ukraine ont bloqué le trafic dans une grande partie de la Belgique et ont fermé les services publics en Grèce mercredi.