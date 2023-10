Grève des travailleurs des maisons de retraite du SEIU à Westland | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Ken Coleman, Michigan avance Les grévistes du SEIU à Westland ont été rejoints par la représentante américaine Rashida Tlaib (D-Detroit) et Hill Harper, candidat du Parti démocrate au Sénat américain en 2024.

Des dizaines de travailleurs scandaient : « Nous sommes excités ; nous n’en pouvons plus ! et « Pas de justice ; pas de paix » s’est rassemblé mardi à la maison de retraite Four Seasons à Westland.

Cet effort a déclenché une série de grèves dans trois maisons de retraite de la région métropolitaine de Détroit, représentant près de 250 travailleurs, organisées par le Service Employees International Union (SEIU). Le syndicat prévoit des efforts similaires plus tard ce mois-ci sur d’autres sites de maisons de retraite à Royal Oak et Livonia.

« C’est dommage que nous soyons une fois de plus obligés de faire grève pour obtenir un contrat offrant des salaires et des avantages sociaux compétitifs. Nos résidents méritent un personnel sûr et des soins de la plus haute qualité, et cela commence par la rétention et le recrutement du personnel. Nous sommes prêts à nous serrer les coudes une fois de plus et à obtenir le contrat que nous méritons », a déclaré Sirlina Carlos, infirmière auxiliaire certifiée réparatrice depuis près de 20 ans au Four Seasons Nursing Home.

Optalis Management, propriétaire de la maison de retraite Westland, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les trois maisons de retraite sont connectées à Optalis Management. En 2020, au début de la pandémie de COVID-19, les employés des maisons de retraite de Four Seasons ont continué grèvependant trois jours à Westland, remportant un contrat qui augmentait les salaires et les avantages sociaux des membres.

Shirley Patton est femme de ménage chez Four Seasons depuis plus de 25 ans.

« Je fais grève pour les travailleurs du ménage, de la blanchisserie et de l’alimentation qui sont laissés pour compte avec des salaires décents. Nous faisons tous le même travail et nous méritons tous le même niveau d’augmentation salariale », a déclaré Patton.

Les grévistes ont été rejoints par la représentante américaine Rashida Tlaib (Démocrate-Detroit) et Hill Harper, candidat du Parti démocrate en 2024 pour un siège libre au Sénat américain.

« Vous êtes nos héros en matière de soins de santé », Harper, acteur, auteur et membre de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists. « Nous apprécions que vous soyez en première ligne. C’est le moment de travailler. … Tirons une ligne dans le sable dès maintenant. Quand nous nous battons, nous gagnons.

La sénatrice américaine Debbie Stabenow (démocrate de Lansing) prend sa retraite l’année prochaine et plusieurs autres démocrates espèrent lui succéder : la représentante américaine Elissa Slotkin (démocrate de Holly) ; Pamela Pugh, présidente du Conseil de l’éducation du Michigan ; l’avocat Zack Burns ; l’homme d’affaires Nasser Beydoun ; et l’ancien représentant d’État Leslie Love.

Les candidats du GOP sont : l’ancien chef de la police de Détroit, James Craig ; l’ancien représentant américain Mike Rogers ; Nikki Snyder, membre du conseil scolaire; l’ancien commissaire du comté de Berrien, Ezra Scott ; Alexandria Taylor, une avocate qui a déjà représenté la présidente du Michigan GOP, Kristina Karamo ; Sherry O’Donnell, ancienne candidate au Congrès de 2022 et présidente de l’État du Michigan pour la limitation des mandats aux États-Unis ; l’homme d’affaires conservateur JD Wilson ; et Michael Hoover, qui travaillait auparavant pour Dow Chemical Co.

Tlaib a également montré son soutien aux grévistes.

« Ce que vous faites demande du courage », a déclaré Tlaib. « Pour exiger mieux, il faut du courage et vous inspirez de nombreuses autres personnes à franchir cette étape. Vous méritez mieux. Vous prenez tous soin des plus vulnérables d’entre nous.

Quand j’ai demandé par le Avance pour commenter la guerre en cours en Israël après que le groupe militant Hamas a lancé des attaques surprises et son dimanche déclarationTlaib a refusé de commenter davantage.

« Je pleure les vies palestiniennes et israéliennes perdues hier, aujourd’hui et chaque jour », a déclaré Tlaib dimanche. « Je suis plus que jamais déterminé à lutter pour un avenir juste où chacun pourra vivre en paix, sans peur et avec une véritable liberté, des droits égaux et la dignité humaine. La voie vers cet avenir doit inclure la levée du blocus, la fin de l’occupation et le démantèlement du système d’apartheid qui crée des conditions étouffantes et déshumanisantes pouvant conduire à la résistance.

« Le fait de ne pas reconnaître la réalité violente du siège, de l’occupation et de l’apartheid ne rend personne plus en sécurité », a-t-elle déclaré. « Aucune personne, aucun enfant, où que ce soit, ne devrait avoir à souffrir ou à vivre dans la peur de la violence. Nous ne pouvons pas ignorer l’humanité les uns des autres. Tant que notre pays fournira des milliards de dollars de financement inconditionnel pour soutenir le gouvernement de l’apartheid, ce cycle de violence déchirant se poursuivra. »

Certains législateurs démocrates et républicains d’État et fédéraux ont critiqué la déclaration de Tlaib pour ne pas condamner le Hamas.

Cependant, elle a été bien accueillie à Westland car elle a reçu des câlins des travailleurs et a pris des photos avec eux.

Charlesetta Wilson du SEIU a qualifié Tlaib de « notre combattant à Washington ».

« Une femme qui a participé à toutes les lignes de grève auxquelles j’ai participé au cours des 10 dernières années », a déclaré Wilson à propos de Tlaib.

