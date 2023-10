Grève des travailleurs de la santé chez Kaiser Permanente

Les travailleurs de Kaiser Permanente – la plus grande organisation à but non lucratif de soins de santé du pays – ont entamé mercredi matin une grève qui devrait voir dans quelques heures plus de 75 000 membres du syndicat quitter les hôpitaux et les cabinets médicaux après que l’entreprise et les négociateurs du travail n’ont pas réussi à résoudre un conflit sur niveaux de dotation.

La Coalition des syndicats Kaiser Permanente a décrit cet arrêt de travail comme la plus grande grève des travailleurs de la santé dans l’histoire des États-Unis.

La grève ciblera les hôpitaux et cabinets médicaux Kaiser de Californie, du Colorado, de l’Oregon, de Virginie, du district de Columbia et de l’État de Washington.

La grève a commencé à 6 heures du matin HE à Washington DC et en Virginie.

D’autres travailleurs devraient débrayer à 6 heures du matin, heure locale, dans les autres États. La grève devrait durer jusqu’à samedi matin.

Les travailleurs en grève comprennent des infirmiers professionnels, des techniciens des services d’urgence, des techniciens en radiologie, des techniciens en radiologie, des inhalothérapeutes, des assistants médicaux, des pharmaciens et des centaines d’autres postes.

Les syndicats de Kaiser réclament des investissements à long terme pour remédier à la pénurie de personnel, ainsi que de meilleurs salaires et avantages sociaux.

Caroline Lucas, directrice exécutive de la Coalition des syndicats Kaiser Permanente, a déclaré que la crise du personnel a conduit à des conditions de travail dangereuses et à une détérioration des soins prodigués aux patients.

« Nous continuons d’avoir des travailleurs de la santé de première ligne qui sont épuisés et épuisés au maximum et qui quittent l’industrie », a déclaré Lucas à CNBC. « Des gens se blessent au travail parce qu’ils essaient d’en faire trop, de voir trop de monde et de travailler trop vite. Ce n’est pas une situation durable. »

Kaiser Permanente dessert près de 13 millions de patients et gère 39 hôpitaux et plus de 600 cabinets médicaux dans huit États et dans le district de Columbia.

Kaiser a déclaré qu’il disposait de plans d’urgence pour garantir que les patients continuent de recevoir des soins pendant une grève. Tous les hôpitaux et services d’urgence resteront ouverts, selon l’entreprise.

La grève des employés de Kaiser Permanente est la dernière action menée par les syndicats cette année, alors que l’inflation et la pénurie de main-d’œuvre ont porté les tensions sur les salaires, les avantages sociaux et le personnel à un point d’ébullition.

Plus de 25 000 membres du syndicat United Auto Workers sont actuellement en grève contre Ford Motor, General Motors et Stellantis. Les écrivains hollywoodiens ont organisé un débrayage de 150 jours qui a pris fin la semaine dernière après avoir obtenu une augmentation de salaire et de meilleurs avantages sociaux.