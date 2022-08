Grève des trains : un conflit salarial stoppe le réseau de transport de Londres

Toutes les lignes de train souterrain et aérien de Londres ont été suspendues ou partiellement suspendues et des dizaines de lignes de bus dans l’ouest de la ville ont été interrompues, a déclaré Transport for London (TfL).

Des dizaines de milliers de travailleurs du réseau ferroviaire national britannique ont débrayé jeudi et le feront à nouveau samedi.

Les navetteurs à travers le pays ont déjà subi des perturbations à la suite de grèves ferroviaires cette année, organisées par des syndicats exigeant des salaires et des conditions pour leurs membres qui reflètent mieux la flambée du coût de la vie causée par l’inflation des prix de l’énergie.

Les données ont montré une inflation de 10,1 % en juillet, la plus élevée depuis février 1982, car la hausse des coûts de l’énergie résultant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie a touché les consommateurs directement par le biais des factures des ménages et indirectement par la hausse des prix des denrées alimentaires.