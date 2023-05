Grève des pilotes de WestJet évitée grâce à un accord de dernière minute

CALGARY –

WestJet et son syndicat de pilotes disent avoir conclu un accord de dernière minute, évitant une grève avant le long week-end de mai.

Une déclaration de l’Air Line Pilots Association indique que les dirigeants syndicaux ont voté pour approuver un accord de principe, avec un vote des membres devant commencer dans les prochains jours.

La compagnie aérienne avait immobilisé l’essentiel de sa flotte jeudi, y compris pour sa filiale Swoop, garant ses 130 avions dans les aéroports de Vancouver à Halifax et laissant des milliers de voyageurs dans les limbes à travers le pays.

La fermeture a touché des dizaines de routes au Canada et vers les États-Unis et outre-mer, tandis que les vols du service régional WestJet Encore et de Sunwing Airlines, propriété de WestJet, n’ont pas été touchés.

Quelque 1 800 pilotes de WestJet et de Swoop étaient sur le point de quitter le travail à 3 heures du matin, heure des Rocheuses, après que l’ALPA a signifié un préavis de grève lundi.

Bernard Lewall, qui dirige le contingent WestJet du syndicat, avait déclaré que les problèmes des travailleurs tournaient autour du salaire, de la sécurité d’emploi et des horaires, les pilotes gagnant environ la moitié de ce que gagnent certains de leurs homologues américains.

Dans la déclaration de l’ALPA, Lewall a déclaré que les dirigeants syndicaux pensaient que le contrat « réalise les objectifs d’une meilleure sécurité d’emploi, d’une rémunération améliorée et d’horaires plus flexibles pour permettre un meilleur équilibre travail/vie personnelle, conformément aux conventions collectives que d’autres groupes pilotes représentés par l’ALPA sont en train de signer. avec leurs employeurs. »

« Ce contrat aidera également à résoudre de nombreux problèmes d’attraction et de rétention des pilotes de WestJet, ce qui profitera à toutes les personnes impliquées de notre entreprise à nos passagers et collègues. »

Dans sa propre déclaration, le groupe WestJet s’est dit heureux d’avoir conclu une entente de principe qui est à la pointe de l’industrie au Canada et qui reconnaît les importantes contributions de ses précieux pilotes.

Le PDG Alexis von Hoensbroech a déclaré que l’accord apporte « des améliorations significatives à la sécurité et à la portée de l’emploi, aux conditions de travail et aux salaires ».

« Nous apprécions d’avoir pu parvenir à un accord, cependant, reconnaissons l’impact sur nos clients et nous apprécions sincèrement leur patience pendant cette période. »

WestJet a déclaré qu’elle intensifiait ses opérations aussi rapidement et efficacement que possible, mais a ajouté qu’il faudra du temps au réseau pour rattraper son retard. La compagnie aérienne a conseillé aux voyageurs de continuer à vérifier le statut de leurs vols avant de partir pour l’aéroport.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 19 mai 2023