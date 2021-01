Des enseignants, des étudiants et des infirmières ont manifesté mardi à Paris contre la réponse du gouvernement français à la pandémie de COVID-19 dans les écoles et appelant à de meilleures conditions de travail, à une rémunération plus élevée et à une augmentation du budget de l’éducation 2021.

Des manifestants dans les rues de Paris ont déclaré à Euronews qu’ils voulaient illustrer le fait que s’ils ne sont pas capables de faire correctement leur travail, l’avenir même de Franc est en jeu.

«Le message que nous voulons transmettre aujourd’hui est: » Arrêtez de manquer de respect à l’éducation … arrêtez de manquer de respect aux enseignants et au reste du personnel « , a déclaré Jules Siran du Syndicat des enseignants de Sud Education.

«Parce qu’aujourd’hui les salaires ne suffisent pas, parce qu’aujourd’hui le personnel en a assez des réformes qui continuent de dégrader ses conditions de travail et il en a assez de cette gestion erratique de la crise de santé publique où il est toujours le dernier à être informé . C’est inacceptable. »

Benoit Teste, du syndicat des enseignants de la FSU, a ajouté que les enseignants joueront un rôle majeur dans le processus de guérison après la pandémie.

«Cette crise de santé publique est le problème de tous. Nous devons y faire face », a-t-il déclaré.

«Nous avons besoin de plus de personnel et de plus de ressources. […] On nous demandera de réparer la société en quelque sorte. Nous aurons des étudiants qui ont pris du retard, qui auront vécu des choses difficiles. Et l’éducation aura un enjeu majeur dans tout cela.

Des étudiants universitaires français étaient également présents à la marche. Ils protestent depuis des semaines pour attirer l’attention sur les effets de la pandémie sur eux. Beaucoup disent souffrir financièrement et psychologiquement en prenant du retard dans leurs études et réclament un retour à l’amphithéâtre.

Le président français Emmanuel Macron devrait faire une annonce dans la soirée du 27 janvier. Le public français se prépare à l’annonce d’un troisième lock-out national, bien que cela reste à confirmer.