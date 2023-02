Grève des enseignants aujourd’hui : 200 000 personnes en grève dans le plus grand arrêt depuis trois décennies

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Certaines parties du pays s’arrêteront effectivement le «mercredi du débrayage» alors qu’environ 200 000 enseignants prendront part à leur plus grande grève depuis trois décennies, fermant des salles de classe dans 85% des écoles.

Au total, un demi-million d’enseignants, d’universitaires, de conducteurs de train, de travailleurs des forces frontalières, de fonctionnaires et d’agents de sécurité devraient participer à une journée coordonnée d’action revendicative.

Les patients du NHS et les enfants en crèche risquent également d’être touchés de manière disproportionnée car le personnel, dont beaucoup de femmes, est obligé de rester à la maison pour s’occuper de ses propres élèves d’âge scolaire, ont averti les experts.

La plupart des trains en Angleterre ne circuleront pas, des files d’attente sont prévues dans les aéroports et 600 militaires sont en cours de recrutement pour soutenir les services publics.

Downing Street a concédé que le niveau de grève rendrait « très difficile pour le public de vaquer à ses occupations quotidiennes ».

Les débrayages dans plusieurs secteurs surviennent alors que les syndicats intensifient leur campagne pour des augmentations de salaire plus élevées de la part du gouvernement.

Ils coïncident avec des marches et des rassemblements à travers le pays après que le Congrès des syndicats a appelé tous les travailleurs, pas seulement ceux du secteur public, à manifester en faveur du droit de grève.

A la veille des grèves, le plus grand syndicat d’enseignants, le NEU, a déclaré que 40 000 membres supplémentaires avaient adhéré au cours des quinze derniers jours. Aux côtés des 127 000 membres qui avaient initialement voté en faveur de la grève et d’autres qui devaient y participer, des sources syndicales ont déclaré s’attendre à ce qu’environ 200 000 enseignants se retirent.

Et le Dr Mary Bousted, co-secrétaire générale du NEU, a prédit que 85% des écoles d’Angleterre et du Pays de Galles fermeraient totalement ou partiellement, tandis que le co-dirigeant du NEU, Kevin Courtney, a déclaré L’indépendant ce serait la plus grande grève des enseignants depuis 1986.

Les dirigeants du NHS ont averti que les fermetures généralisées d’écoles s’avéreraient «difficiles» pour les services de santé si le personnel restait à la maison pour s’occuper de leurs enfants.

Miriam Deakin, directrice des politiques chez NHS Providers, a déclaré: «Les fiducies traitent et soutiennent déjà le personnel à travers l’action revendicative la plus répandue de l’histoire du NHS, et donc la grève des enseignants de demain conduisant à des fermetures d’écoles généralisées pourrait s’avérer difficile pour les dirigeants. et le personnel.

Les fiducies feraient «tout ce qu’elles peuvent» pour aider le personnel et garantir que les patients reçoivent des soins sûrs et de haute qualité, a-t-elle ajouté.

Les crèches pourraient également être contraintes de refuser les jeunes enfants en raison du manque de personnel, a averti Jonathan Broadbery de la National Day Nurseries Association (NDNA).

«Nous savons que la grande majorité de la main-d’œuvre dans les crèches et les premières années est féminine – et s’il y a des problèmes avec les enfants qui ne peuvent pas aller à l’école, les recherches sur Covid montrent qu’il incombe peut-être aux mamans qui travaillent plutôt qu’aux papas qui travaillent de regarder après les enfants qui ne peuvent pas aller à l’école », a-t-il dit. “Il y aura donc un effet d’entraînement assez sérieux sur la main-d’œuvre de la petite enfance si les écoles doivent fermer.”

Jusqu’à 85% des écoles pourraient fermer ou être partiellement fermées en raison d’une grève mercredi (PENNSYLVANIE)

Les chefs d’établissement ont également mis en garde contre l’effet que les fermetures massives d’écoles auraient sur les élèves.

Benedick Ashmore-Short, PDG de The Park Academies Trust, qui gère six écoles dans le sud-ouest de l’Angleterre, a déclaré que bien que les enseignants aient le droit de grève, il devait être équilibré avec «les besoins des élèves dont l’éducation a été perturbée par la pandémie ces trois dernières années ».

Parmi les plans d’urgence pour les écoles qui ferment, il y a un retour aux cours en ligne, donnant la priorité aux examens passés cette année, ainsi que des cours de style Covid pour les enfants vulnérables.

Dans une décision controversée, le gouvernement a dit aux écoles qu’elles pouvaient utiliser des bénévoles pour rester ouvertes, bien que l’on ne sache pas combien ont choisi de le faire.

Les enseignants doivent faire grève pendant sept jours d’ici la mi-mars. Mardi, Downing Street a dénoncé le fait que les enseignants n’avaient pas à dire à leurs employeurs s’ils prévoyaient de faire grève à l’avance.

Le n ° 10 a déclaré que c’était «décevant» que les chefs d’établissement ne savaient pas combien de personnel ils auraient à disposition jusqu’au jour de l’action.

Mardi soir, de nombreuses écoles n’avaient pas encore déclaré si elles pourraient ouvrir mercredi matin.

Les débrayages font suite à la grève des enseignants en Écosse (PENNSYLVANIE)

L’action a été incitée par les syndicats qui sont en colère contre les ministres pour avoir accordé au personnel scolaire une augmentation de salaire moyenne de 5,4%. Mais des sources gouvernementales affirment que de nombreux employés seront fixés pour des augmentations plus élevées.

Un ancien enseignant, qui dit qu’il perdra 250 £ en restant à la maison pour s’occuper de ses deux enfants pendant les grèves, a déclaré que ses anciens collègues s’étaient « complètement trompés sur leur public ».

Paul Long, un consultant indépendant en éducation près de Birmingham, a déclaré: “Il s’agit d’une fermeture d’école parce qu’un syndicat national a choisi de faire grève, et cela a un impact financier important sur nous pendant trois mercredis.”

Downing Street a reconnu que la grève de masse de mercredi serait « très difficile » pour beaucoup.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: “Nous savons qu’il y aura des perturbations importantes compte tenu de l’ampleur de la grève qui se déroule demain et qu’il sera très difficile pour le public de vaquer à ses occupations quotidiennes.

“Nous sommes d’accord sur le fait que cela perturbera la vie des gens et c’est pourquoi nous pensons que des négociations plutôt que des lignes de piquetage sont la bonne approche.”

L’ancien enseignant Paul Long a déclaré qu’il devra prendre un jour de congé pour s’occuper de ses enfants en raison de la grève des enseignants (PENNSYLVANIE)

Pendant ce temps, Phil Douglas, directeur général de Border Force, a averti qu’il y aurait des files d’attente dans les aéroports mercredi en raison d’une grève de ces guichets de passeport.

Il a déclaré que son organisation planifiait le débrayage depuis des mois, ajoutant: “Bien sûr, il y aura des perturbations et des files d’attente.”

Le ministre du gouvernement, Richard Holden, a défendu la position du gouvernement de tenir bon face aux revendications salariales dans les secteurs en grève, affirmant que le coût serait des “augmentations massives d’impôts” ou des coupes dans les services publics.