Grève des écrivains d’Hollywood : le syndicat vote en faveur du contrat

LOS ANGELES –

Les écrivains hollywoodiens ont voté à la quasi-unanimité pour approuver l’accord contractuel conclu par leurs dirigeants syndicaux qui a mis fin à une grève après près de cinq mois, tandis que les acteurs restent en négociations pour trouver une issue à leur propre grève.

La Writers Guild of America a annoncé lundi que 99 pour cent des 8 525 membres qui ont voté ont voté en faveur de la ratification de l’accord.

L’accord a été largement présenté comme une victoire par les dirigeants et largement salué par les membres, avec des gains importants en matière de rémunération, de taille des équipes de spectacle et de contrôle de l’intelligence artificielle dans les scripts. Le résultat du vote de la semaine dernière n’a jamais vraiment fait de doute.

« Ensemble, nous avons pu accomplir ce que beaucoup considéraient comme impossible il y a seulement six mois », a déclaré Meredith Stiehm, présidente de la WGA-Est, dans un communiqué.

Pendant ce temps, près de trois mois après le début de leur grève, les dirigeants de la Screen Actors Guild-American of Television and Radio Performers étaient de nouveau en négociations contractuelles avec les studios lundi, une semaine après la reprise des négociations.

Contrairement aux séances marathon de nuit et de week-end qui ont mis fin à la grève des écrivains, les acteurs et leurs employeurs avancent de manière plus méthodique dans leurs discussions, et il n’est pas clair dans quelle mesure les progrès ont été réalisés.

Les dirigeants de la guilde des écrivains ont exhorté les studios à accéder aux demandes des acteurs et ont déclaré que leurs membres manifesteraient à leurs côtés jusqu’à ce qu’un accord soit conclu.

Le nouveau contrat des écrivains expire le 1er mai 2026, trois ans après l’expiration de leur précédent contrat et leur mise en grève. Après des négociations auxquelles ont participé directement les dirigeants de Disney, Netflix et Warner Bros. Discovery, un accord de principe a été conclu le 24 septembre. Deux jours plus tard, lorsque les membres du conseil d’administration ont voté pour approuver l’accord et l’envoyer aux membres, la grève a été déclarée terminée et les écrivains ont été libérés pour travailler.

Ils ont commencé presque immédiatement, avec des talk-shows de fin de soirée rediffusés en une semaine et d’autres émissions, dont « Saturday Night Live », suivraient bientôt.

L’Alliance des producteurs de films et de télévision, qui représente les studios, les services de streaming et les sociétés de production dans les pourparlers de grève, a félicité les scénaristes pour leur vote, affirmant dans un communiqué que le contrat « représente des gains et des protections significatifs pour les scénaristes » et qu’il « est important ». un progrès pour notre industrie que les écrivains retournent au travail.