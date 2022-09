Une grève des chemins de fer qui perturberait toute l’économie américaine : pas idéal, étant donné, vous savez, tout. Pourtant, on pourrait être à l’horizon.

Des dizaines de milliers de cheminots de fret sont prêts à se mettre en grève vendredi à 00h01, ce qui pourrait avoir des effets de grande envergure sur l’ensemble de l’économie. Cela cause déjà des perturbations pour les passagers ferroviaires, les compagnies de fret et autres.

La cause est un différend entre l’industrie du fret et les travailleurs qui la font fonctionner.

La plupart des 12 syndicats représentant les travailleurs ont déjà accepté une proposition élaborée par un conseil d’urgence présidentiel créé par la Maison Blanche au cours de l’été pour tenter d’aider à résoudre le conflit. La proposition comprend une augmentation de 24% des salaires des travailleurs d’ici 2024, mais de nombreux travailleurs se sont plaints qu’elle ne prend pas en compte les congés, les horaires de garde et les mauvaises conditions de travail.

La position des syndicats récalcitrants est que les augmentations de salaire ne suffisent pas à compenser certains inconvénients réels – et aspects dangereux – du travail.

Les deux syndicats les plus puissants impliqués dans les négociations, qui représentent les ingénieurs et les conducteurs, continuent de résister à la proposition, mettant les deux parties dans une impasse. Si les travailleurs se lancent dans la grève vers laquelle ils semblent se précipiter, ce serait la première grève de ce type en 30 ans.

“S’ils devaient faire grève, tous les autres syndicats respecteraient la ligne de piquetage”, a déclaré Tony Hatch, analyste des transports et chef de la société de conseil ABH Consulting, faisant référence aux ingénieurs et aux chefs de train. “Nous sommes dans une cocotte-minute.”

Si une grève du fret devait se produire – et surtout si elle dure longtemps – elle pourrait avoir des effets désastreux sur une économie déjà fragile encore sous le choc des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de l’inflation.

“Le rail transporte une grande partie des biens fondamentaux auxquels nous ne pensons pas au quotidien”, a déclaré Rachel Premack, directrice éditoriale de FreightWaves, qui couvre les chaînes d’approvisionnement. « Ils déplaceront du sable et du gravier qui seraient ensuite broyés en béton pour les routes ou pour la pose des fondations des maisons. Les chemins de fer transportent les produits chimiques utilisés pour purifier l’eau ou compromettre les engrais pour les cultures, le soja qui pourrait devenir de la nourriture pour les humains ou [animals] qui sont alors de la nourriture pour les humains. C’est beaucoup de produits de type début de chaîne.

De nombreux trains de voyageurs circulent également sur des rails de fret et leur service pourrait être suspendu. Amtrak a déjà mis en garde contre des perturbations potentielles et annulé des trains à travers le pays en prévision d’une grève, bien que jusqu’à présent, son service du nord-est ne soit pas affecté.

Les responsables fédéraux et les législateurs demandent instamment un compromis, reconnaissant qu’une grève nationale des marchandises de dizaines de milliers de travailleurs n’est pas une bonne idée quand les élections de mi-mandat de 2022 approchent et, encore une fois, l’économie est déjà décalée.

Remplacer le fret par d’autres formes de transport n’est pas facile si les travailleurs sortent. Mike Steenhoek, directeur exécutif de la Soy Transportation Coalition, a déclaré à Vox dans une interview qu’un train avait la capacité de fret de 400 semi-remorques. “Je ne connais pas d’expéditeur qui n’a que 400 semi-remorques dans un garage prêts à être accessibles”, a-t-il déclaré. Il a noté que pour l’agriculture, le moment ne pouvait pas être pire en raison de la saison des récoltes, ajoutant plus d’urgence pour un accord.

À l’heure actuelle, les travailleurs et les syndicats se rendent compte qu’ils ont en place une administration favorable aux travailleurs et pensent qu’ils peuvent tirer un peu plus dans les négociations sur ce qui équivaudrait à un accord de cinq ans rétroactif à 2020, a déclaré Hatch. “Toutes les parties jouent les cartes qui leur ont été données”, a-t-il déclaré. “Tout est alarmiste, tout cela fait partie du jeu.” L’Association of American Railroads a prévu qu’une grève pourrait coûter à l’économie 2 milliards de dollars par jour – c’est pourquoi Hatch ne croit pas que si une grève se produit, elle durera longtemps.

Mais si cela se prolonge, “oui, cela aurait un effet énorme”, a-t-il dit, affectant tout, de l’agriculture aux automobiles, de l’essence à la nourriture.

Premack était encore plus grave dans son avertissement. “Nous commencerions certainement à voir beaucoup d’éléments clés de notre société de consommation vraiment s’effondrer”, a-t-elle déclaré, “ce qui est un peu apocalyptique à dire.”

D’où l’urgence à Washington d’arriver à un accord. Alors que les démocrates du Congrès n’ont pas encore défini de réponse politique, le département du Travail se démène pour diriger les négociations entre les syndicats et les transporteurs lors d’une série de réunions de dernière minute.

S’ils sont forcés d’agir, les démocrates doivent peser la pression politique pour arrêter une grève avec l’engagement qu’ils ont depuis longtemps envers les syndicats, qui font pression pour des améliorations fondamentales des conditions de travail. “Il est temps que le Congrès se tienne du côté des travailleurs pour un changement”, a déclaré le sénateur Bernie Sanders (I-VT) dans un discours au sol. “Les cheminots ont le droit de grève pour des horaires fiables, ils ont le droit de grève pour les congés de maladie payés, ils ont le droit de grève pour des conditions de travail sûres.”

Politiquement, cela est compliqué pour de nombreuses parties concernées, compte tenu de l’état de l’économie et du vote qui approche à grands pas. “Ils ont besoin d’une interruption du service ferroviaire comme ils ont besoin d’un trou dans la tête”, a déclaré Steenhoek.

Une grève des frets ne serait, en effet, pas amusante

Ce qui se passe ensuite pour les consommateurs dépend de deux facteurs : si une grève a lieu et combien de temps elle dure.

Actuellement, nous sommes dans ce qui pourrait être considéré comme la première phase de la grève : les perturbations pré-grève alors que les entreprises et les expéditeurs se préparent. Les annulations d’Amtrak entrent dans cette catégorie. Certaines compagnies de fret suspendent également l’expédition de marchandises dangereuses ou sensibles, telles que les engrais, les produits chimiques pour purifier l’eau ou les articles qui doivent être conservés à une température spécifique. Les compagnies de chemin de fer telles que Union Pacific et CSX ont imposé un embargo sur l’expédition de plusieurs matériaux, qui, selon le Wall Street Journal, sont couramment utilisés dans la fabrication et les produits pharmaceutiques.

Si vous savez qu’il faudra quatre à cinq jours à un train de marchandises pour acheminer les articles que vous expédiez du New Hampshire à la Californie, vous ne voulez pas que la cargaison soit bloquée sur ledit train de marchandises au milieu du Kansas le deuxième ou le troisième jour. . Sachant qu’un arrêt potentiel est à l’horizon, certaines entreprises et expéditeurs ne vont pas charger leur cargaison sur ce train aujourd’hui.

Les premières heures ou les premiers jours de la grève elle-même constituent la deuxième phase. Steenhoek a comparé la situation à penser à votre garde-manger. Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas vous rendre à l’épicerie pendant quelques jours supplémentaires, nous espérons que vous êtes suffisamment approvisionné pour que ce ne soit pas la fin du monde. Mais à mesure que les jours s’écoulent, la situation devient de plus en plus grave. Si vous êtes un producteur d’œufs, vous avez probablement suffisamment de soja stocké pour nourrir vos poulets pendant un certain temps.

Néanmoins, étant donné que certaines industries souffrent déjà de problèmes de chaîne d’approvisionnement et que l’inflation est déjà un problème, une courte grève sera perturbatrice. Le niveau de perturbation dépend de l’industrie.

Même si la grève se termine rapidement, le transport et le rail ne sont pas faciles à allumer et à éteindre comme un interrupteur. “Il faut un certain temps pour que tout cela commence et reprenne et revienne à pleine vitesse”, a déclaré Steenhoek.

Les entreprises peuvent essayer de rechercher des itinéraires alternatifs, mais le passage aux camions et aux barges est un processus ardu et compliqué. De plus, l’industrie de la conduite de camions souffre d’une pénurie qui lui est propre.

Le scénario effrayant ici est si nous atteignons la phase trois, où une grève se poursuit pendant des semaines ou plus, coûtant à l’économie ce qui pourrait être 2 milliards de dollars par jour. On pourrait imaginer un scénario où les usines automobiles doivent arrêter la production parce que leurs véhicules finis ne peuvent pas être expédiés et s’accumulent. Cela signifierait que le mouvement de produits de base importants, tels que le soja et le blé, pourrait être sévèrement limité. “Une fermeture du rail aurait des conséquences dévastatrices sur la sécurité alimentaire nationale et mondiale”, a déclaré l’Association nationale des producteurs de blé dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Premack a établi une comparaison avec les retards et les goulots d’étranglement dans les ports de la côte ouest au cours des derniers mois – ainsi qu’une distinction plutôt effrayante. “Ce n’est pas comme, ‘Oh, non, mon Peloton ne vient pas. C’est comme, ‘Mon pain ne va pas être fait parce qu’il n’y a pas de transport de céréales ou de farine’ », a-t-elle déclaré. « C’est un peu plus effrayant. Nous pouvons survivre sans installer notre nouveau canapé, mais nous ne pouvons pas vraiment survivre sans eau purifiée. Elle a ajouté que le rail transporte les expéditions de commerce électronique, mais il est généralement plus tôt dans le processus que tout ce qui apparaîtra à votre porte demain.

Ce que le Congrès pourrait faire

En vertu de la Railway Labour Act, le Congrès a la capacité de bloquer ou de mettre fin à une grève des chemins de fer. Depuis 1963, il a adopté plus de 10 fois des lois pour intervenir dans des litiges ferroviaires.

Jusqu’à présent, cependant, les dirigeants démocrates ont hésité à s’engager à le faire, tandis que les républicains ont été désireux de faire pression sur les travailleurs pour qu’ils acceptent les conditions fixées par le conseil présidentiel d’urgence.

Si le Congrès devait intervenir, les législateurs pourraient emprunter plusieurs voies. Ils pourraient exiger que les syndicats et les transporteurs acceptent les conditions du conseil présidentiel d’urgence, qui incluaient une augmentation de salaire mais aucune reconnaissance d’autres demandes comme les congés de maladie. Ils pourraient prolonger la période de réflexion existante afin que les deux parties aient plus de temps pour négocier. Ou ils pourraient confier les pourparlers à des arbitres indépendants qui seraient chargés de trouver une solution.

Pour l’instant, les démocrates du Congrès attendent de voir ce qui pourrait sortir des pourparlers que le Département du travail mène mercredi entre les syndicats et les transporteurs ferroviaires avant de présenter une réponse politique. “Le secrétaire Walsh continue de mener des discussions au ministère du Travail entre les compagnies ferroviaires et les syndicats”, a déclaré un porte-parole du parti travailliste à Vox mercredi après-midi. “Les parties négocient de bonne foi et se sont engagées à rester à la table aujourd’hui.”

Plusieurs législateurs, dont le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, ont exprimé l’espoir que les deux parties seront en mesure d’arranger les choses et d’éviter la nécessité d’une réponse législative pour le moment. “Je préférerais voir les négociations prévaloir afin qu’il n’y ait pas besoin d’actions de la part du Congrès”, a déclaré Pelosi lors d’une conférence de presse mercredi. Les démocrates, après tout, sont dans une position difficile : ils pourraient bien être blâmés par le public si une grève a de graves conséquences économiques, mais toute action qu’ils entreprennent pour étouffer les travailleurs trahirait leur prétendu soutien aux syndicats, un important groupe électoral pour le faire la fête.

Les républicains du Sénat, quant à eux, ont exhorté le Congrès à adopter une résolution qui obligerait les syndicats à accepter l’accord présidentiel d’urgence que l’administration Biden avait précédemment proposé, un résultat que les intérêts commerciaux et les transporteurs réclament également. Plus tôt cette semaine, les sens. Richard Burr (R-NC) et Roger Wicker (R-MS) ont introduit une mesure qui mettrait effectivement en place les conditions du PEB si elles étaient adoptées, ignorant les autres préoccupations exprimées par les travailleurs. Ils ont tenté de forcer un vote au sol sur la mesure mercredi, bien qu’il ait été bloqué par Sanders.

Au lieu d’imposer l’accord PEB, certains démocrates discutent de propositions qui prendraient en compte d’autres revendications syndicales, selon The Hill. “Si la résolution Burr-Wicker était adoptée, les cheminots auraient droit à zéro jour de maladie payé et à zéro jour de maladie non payé”, a déclaré Sanders. “C’est clairement inacceptable.”

Cela fait 30 ans qu’il n’y a pas eu de grève des cheminots. Moins de 24 heures après le début de la grève en 1991, le Congrès a approuvé une résolution bipartite, qui a établi un nouveau conseil qui avait 65 jours pour trouver une solution à tout désaccord en suspens entre les syndicats et les transporteurs.

On ne sait toujours pas s’ils feraient la même chose cette fois-ci – ou si les choses iront même aussi loin.

Si le Congrès était contraint d’agir, il pourrait bien y avoir une confrontation entre l’approche des républicains et celle des démocrates sur la question, puisque 10 sénateurs du GOP seraient nécessaires pour que toute résolution soit adoptée.