Grève des acteurs du jeu vidéo : 80 jeux adoptent les conditions SAG-AFTRA AI, selon le syndicat

La Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists a annoncé jeudi que 80 jeux vidéo ont accepté les conditions d’IA proposées par le syndicat alors que la grève des artistes de jeux vidéo fait rage.

À condition qu’ils respectent les règles du syndicat en matière d’intelligence artificielle, ces jeux sont désormais temporairement exemptés de la grève, et les acteurs ont été autorisés à travailler sur ces titres pendant la grève. Parmi les entreprises qui ont conclu des accords d’IA avec le SAG-AFTRA figurent Little Bat Games (« Vampire Therapist »), Studio Wildcard (« Ark: Survival Evolved ») et Lightspeed LA (« Last Sentinel »).

Les accords contiennent également des dispositions relatives à la rémunération, aux périodes de repos, aux avantages sociaux, aux auditions et à la sécurité.

« Le grand nombre d’entreprises qui ont signé des accords SAG-AFTRA démontre à quel point ces protections sont raisonnables », a déclaré Sarah Elmaleh, présidente du comité de négociation du jeu vidéo du SAG-AFTRA, dans un communiqué.

Des milliers d’acteurs travaillant dans le domaine du doublage et de la capture de mouvements dans l’industrie du jeu vidéo sont en grève depuis fin juillet, lorsque la SAG-AFTRA et les entreprises n’ont pas réussi à trouver une solution sur l’intelligence artificielle.

L’accord dit des médias interactifs entre le syndicat et les principaux développeurs de jeux, dont Activision, Electronic Arts, Insomniac, Blindlight, Warner Bros. et Disney, a expiré en novembre 2022.

Le SAG-AFTRA cherche à obtenir un accord qui obligerait les producteurs de jeux vidéo à informer et à obtenir le consentement des acteurs avant d’utiliser l’IA pour reproduire leur voix, leurs mouvements ou leur apparence. Le syndicat exige également que les employeurs informent à l’avance les acteurs de la manière dont leurs répliques numériques seront utilisées et les rémunèrent en conséquence.

Dans une déclaration fournie récemment au Times, la porte-parole de l’entreprise de jeux vidéo, Audrey Cooling, a déclaré que les employeurs « ont travaillé dur pour proposer des propositions avec des conditions raisonnables qui protègent les droits des artistes tout en garantissant que nous pouvons continuer à utiliser la technologie la plus avancée pour créer de grandes expériences de divertissement pour les fans ».

Les accords intérimaires ont été un élément clé de la stratégie de campagne du SAG-AFTRA depuis la grève des acteurs du cinéma et de la télévision de l’année dernière, qui a également vu plusieurs studios indépendants conclure des accords parallèles avec le syndicat avant la fin de l’arrêt de travail. L’IA est également apparue comme un point de friction majeur lors de cette grève.

Mercredi, la SAG-AFTRA a annoncé avoir signé un accord intérimaire avec Lightspeed LA, permettant à la société d’aller de l’avant avec son prochain jeu vidéo « Last Sentinel ».

« Lightspeed LA a toujours reconnu et valorisé le rôle irremplaçable des talents », a déclaré Steve Martin, directeur général de Lightspeed LA, dans un communiqué. « Soutenir notre casting est la bonne chose à faire et nous n’avons jamais hésité à prendre en compte les protections des artistes qui sont au cœur de cet accord. »