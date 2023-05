Grève de WestJet : la compagnie aérienne pourrait avoir besoin de 48 heures pour revenir à la « normale »

Cela pourrait prendre au moins quelques jours à WestJet pour reprendre ses activités complètes, a déclaré un expert en aviation, après que la compagnie aérienne et son syndicat de pilotes aient réussi à conclure un accord de dernière minute et à éviter une éventuelle action au travail vendredi.

Le groupe WestJet et l’Air Line Pilots Association (ALPA), qui représente les pilotes de WestJet et de Swoop, ont conclu une entente de principe avant une éventuelle grève.

« Il leur faudra environ 48 heures, à mon avis, pour remettre le réseau dans un état stable », a déclaré vendredi John Gradek, chargé de cours à l’École de gestion de l’aviation de l’Université McGill, à l’émission Your Morning de CTV.

« Les équipages ne sont pas à leur place, les avions ne sont pas à leur place parce qu’ils les garaient, et je pense que vous voulez vous assurer que tout est en place avant de commencer à rouvrir les vols pour la réservation ou pour les opérations. Donc, cela pourrait prendre environ deux ou trois de jours pour qu’il revienne à la normale. »

Le PDG de WestJet, Alexis von Hoensbroech, a déclaré que l’accord avec les pilotes apporte « des améliorations significatives à la sécurité et à la portée de l’emploi, aux conditions de travail et aux salaires ».

« Nous apprécions d’avoir pu parvenir à un accord, cependant, reconnaissons l’impact sur nos invités et nous apprécions sincèrement leur patience pendant cette période », a-t-il déclaré.

Le président d’ALPA Canada, Tim Perry, a déclaré que même si cela a pris du temps, l’accord conclu entre WestJet et le syndicat est équitable et aidera à résoudre les problèmes d’attraction et de rétention auxquels la compagnie aérienne est confrontée depuis un certain temps, ainsi que les horaires et la sécurité d’emploi.

« Aucune convention collective n’est parfaite, mais elle a largement contribué à répondre à toutes ces préoccupations », a-t-il déclaré vendredi à CTV News Channel.

Perry dit qu’il s’attendrait à ce que la compagnie aérienne reprenne ses activités normales d’ici samedi ou dimanche et qu’il pense que les membres du syndicat ratifieront l’accord une fois qu’il aura été voté.

« Nous avons toujours essayé de faire de notre mieux et je sais qu’à la veille d’une grève ou d’un lock-out, c’est vraiment la période où tout le monde se concentre et redouble en quelque sorte d’efforts – et je peux dire que les deux parties l’ont fait. dans ce cas », a-t-il déclaré.

Avant que l’accord ne soit conclu, la compagnie aérienne a proposé de manière préventive des modifications et des annulations de vols gratuites pour certaines dates, car une éventuelle grève se profilait.

Ceux-ci inclus:

Une dispense de frais unique pour les modifications ou annulations de vol sur les vols éligibles réservés du 15 au 21 mai, à condition qu’un voyageur demande une modification ou une annulation plus de deux heures avant le départ.

Modifications et annulations de vol gratuites pour les vols Swoop du 19 au 21 mai.

Les dispenses de frais s’appliquent tant que le vol n’a pas été annulé. Lorsqu’un vol a été modifié ou annulé, la compagnie aérienne indique qu’elle fournira des détails sur la façon de demander un remboursement si un passager ne souhaite plus voyager.

Mais la modification de la réservation n’a pas été un processus fluide pour tout le monde.

Le voyage de Muzammil Murad dans le sud de la Floride risquait d’être complètement bouleversé après l’annulation du vol WestJet de sa famille environ 14 heures avant le décollage de l’avion.

Il dit que parce qu’il a réservé son vol sur un site Web externe, on lui a dit de les contacter au sujet de la nouvelle réservation, mais ils n’ont pas été en mesure de l’aider.

Les informations publiées sur le site Web de WestJet indiquent que pour un vol modifié ou annulé, un voyageur peut demander un remboursement si la réservation a été effectuée directement auprès de WestJet.

« Mes options étaient soit de renoncer à toutes mes vacances sur l’ensemble du coût, soit de rembourser de ma poche et de voir si nous pouvons en tirer quelque chose », a déclaré Murad.

Murad dit qu’il a finalement payé pour réserver un vol avec une autre compagnie aérienne et que lui, sa femme et leurs deux jeunes enfants se sont rendus à Miami.

Et tandis qu’il félicitait WestJet et l’association des pilotes d’avoir conclu un accord provisoire, Murad dit que lui et sa famille ont été « laissés au sec ».

Une fois rentré chez lui, il dit qu’il prévoit d’examiner ses options, y compris par l’intermédiaire d’un avocat si possible, pour voir s’il peut récupérer une partie de ces frais supplémentaires.

« À ce stade, je ne pense plus jamais que je regarderais WestJet », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne l’accord de principe, l’ALPA a déclaré dans un communiqué que l’accord « réalise les objectifs d’une meilleure sécurité d’emploi, d’une rémunération améliorée et d’horaires plus flexibles », permettant un meilleur équilibre travail-vie personnelle conforme aux contrats de ses autres groupes pilotes.

Bernard Lewall, qui dirige le contingent WestJet d’ALPA, a déclaré dans le communiqué du syndicat que WestJet n’était devenu « rien de plus qu’un terrain d’entraînement pour les pilotes qui cherchent à partir pour de meilleures opportunités ».

Il a dit précédemment que les pilotes gagnent environ la moitié de ce que gagnent certains de leurs homologues américains.

« Ce contrat va changer cela et faire de WestJet une destination de carrière une fois de plus », a déclaré Lewall.

Les membres du syndicat devraient voter sur l’accord dans les prochains jours.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, von Hoensbroech a déclaré : « Cet accord n’est qu’une des nombreuses mesures que nous prenons pour rétablir WestJet en tant que compagnie aérienne conviviale, fiable et abordable que vous connaissez et aimez. »

Une déclaration distincte de WestJet indique que même si elle « intensifie ses opérations aussi rapidement et efficacement que possible », il lui faudrait du temps pour reprendre ses opérations complètes.

« Les clients restent encouragés à continuer de vérifier le statut de leurs vols avant de se rendre à l’aéroport », indique le communiqué.

WestJet a annulé plus de 100 vols jeudi, les pourparlers n’ayant pas abouti à un accord, von Hoensbroech déclarant que la compagnie aérienne prévoyait de verrouiller tous les pilotes avant la date limite de grève si un accord ne pouvait être conclu.



Avec des fichiers de La Presse canadienne