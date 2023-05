Grève de WestJet : Devriez-vous accepter le changement gratuit, l’annulation ?

Avec une éventuelle grève des pilotes de WestJet à l’horizon, la compagnie aérienne propose de manière préventive de réserver gratuitement des passagers.

WestJet dit qu’elle offre aux passagers une dispense de frais unique de 0 $ pour les modifications ou les annulations de vol, applicable à tous les vols réservés du 15 au 21 mai. La compagnie aérienne indique que les modifications ou les annulations doivent être effectuées plus de deux heures avant le départ.

De même, le transporteur à rabais et filiale de WestJet, Swoop, propose également des modifications et des annulations de vol gratuites pour les vols du 19 au 21 mai.

Mais un défenseur des consommateurs recommande aux voyageurs de s’en tenir à leur itinéraire et de réclamer à la place toute indemnisation requise en vertu des réglementations fédérales et internationales auprès des compagnies aériennes en cas de grève.

« Je ne recommanderais pas (de prendre l’offre préemptive de WestJet) pour la plupart des passagers parce que vous ne savez pas vraiment ce qui va se passer. Même s’ils vous proposent même un vol deux ou trois jours plus tard… il n’y a aucun moyen de savoir comment longtemps (une grève) va durer », a déclaré Gabor Lukacs, président du groupe Air Passenger Rights, à CTVNews.ca par téléphone mercredi.

En cas de grève, la compagnie aérienne est légalement tenue de réserver des passagers sur le prochain vol disponible opéré par n’importe quel transporteur, même s’il s’agit d’une compagnie aérienne concurrente. Le vol peut être modifié vers ou depuis un autre aéroport situé à une distance raisonnable, mais dans ce cas, la compagnie aérienne doit payer le transport vers ou depuis cet aéroport.

Les passagers peuvent également choisir de recevoir un remboursement complet, que la compagnie aérienne doit fournir dans les 30 jours.

Mais les voyageurs qui ont un itinéraire international ont encore plus de droits. Lukacs dit que la compagnie aérienne est tenue d’indemniser les voyageurs pour les repas, le transport terrestre et même la perte de salaire. Et pour les vols au départ de l’Union européenne ou du Royaume-Uni, la compagnie aérienne doit également verser jusqu’à 600 € de compensation monétaire, soit l’équivalent d’environ 875 $CAN.

Lukas dit que les passagers qui choisissent de profiter de l’offre de préemption de WestJet pourraient manquer cette compensation, à moins que leur vol modifié ne soit également perturbé.

« Vous donnez essentiellement certains droits à la compagnie aérienne de cette façon. C’est plutôt sournois, je dirais, ce que WestJet essaie de faire », a-t-il déclaré.

LES VOYAGEURS DOIVENT « ATTACHER LEURS CEINTURES DE SÉCURITÉ »

WestJet étant la deuxième compagnie aérienne du pays, les passagers pourraient avoir de la difficulté à obtenir des vols avec une autre compagnie aérienne en cas de grève, surtout pendant le long week-end.

Flair Airlines a annoncé mardi qu’elle ajouterait des vols supplémentaires entre Vancouver, Calgary et Edmonton à partir de ce long week-end de la fête de Victoria en prévision de la demande accrue.

« Flair Airlines est prête, désireuse et capable d’ajouter des vols supplémentaires. Nous espérons que cette mesure aidera les passagers de WestJet qui autrement ne pourraient pas voyager en raison de la grève des pilotes », a déclaré Stephen Jones, PDG de Flair Airlines dans un communiqué de presse.

WestJet a également conclu un accord de reprotection avec Air Canada, selon lequel Air Canada prendrait en charge certains des clients de WestJet touchés en cas de perturbation. Cependant, Duncan Dee, ancien chef de l’exploitation d’Air Canada, affirme que la plus grande compagnie aérienne du Canada n’a peut-être pas suffisamment de capacité de réserve pour faire face à l’afflux de passagers de WestJet.

« Air Canada fonctionne déjà assez bien. Et donc, vous savez, la capacité d’Air Canada à transporter des voyageurs WestJet perturbés peut être assez limitée », a déclaré Dee à CTV National News mardi.

« Les voyageurs vont devoir attacher leur ceinture de sécurité car cela va être assez cahoteux au cours des prochains jours. »

LES PASSAGERS PEUVENT-ILS DEMANDER UNE INDEMNISATION POUR LES GRÈVES DES COMPAGNIES AÉRIENNES ?

En vertu du Règlement sur la protection des passagers aériens, les compagnies aériennes sont également tenues d’offrir jusqu’à 1 000 $ en compensation monétaire aux passagers en cas de perturbation de vol, selon la durée du retard et la taille de la compagnie aérienne.

Cependant, ces règles d’indemnisation ne s’appliquent qu’aux retards ou annulations « sous le contrôle de la compagnie aérienne et non liés à la sécurité ». Contrairement aux règles d’indemnisation européennes, la réglementation canadienne actuelle stipule que les interruptions de travail ne sont pas sous le contrôle de la compagnie aérienne, ce qui permet aux compagnies aériennes d’éviter de verser ces paiements aux passagers.

« C’est absolument épouvantable et cela montre vraiment à quel point les règles du gouvernement sont favorables aux compagnies aériennes », a déclaré Lukacs.

Le gouvernement fédéral est en train de rédiger une refonte du Règlement sur la protection des passagers aériens, où il incomberait aux compagnies aériennes de prouver qu’une interruption de vol était due à des raisons de sécurité ou à des raisons indépendantes de la volonté de la compagnie aérienne. De plus, l’Office des transports du Canada a également été chargé de dresser une liste d’exceptions précises en matière d’indemnisation.

À Ottawa mercredi, avant une réunion du caucus libéral, le ministre des Transports, Omar Alghabra, a confirmé que le Règlement révisé sur la protection des passagers aériens rendrait obligatoire l’indemnisation des passagers touchés par des interruptions de travail.

« Alors permettez-moi de dire ceci. La déclaration des droits couvre la responsabilité des compagnies aériennes qui sont sous leur contrôle… Cela inclut une grève », a déclaré Alghabra aux journalistes.



Avec des fichiers de la Presse canadienne et de la correspondante de CTV National News Heather Wright