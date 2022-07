Grève de Via Rail évitée après la conclusion d’un accord de principe

Les responsables de Via Rail et du Conseil 4000 d’Unifor et de la section locale 100 ont annoncé qu’un accord de principe avait été conclu juste avant une date limite qui aurait vu quelque 2 400 travailleurs quitter le travail.

Une déclaration de Via Rail indique que l’accord, qui doit encore être ratifié par le syndicat, sera rétroactif au 1er janvier 2022 et en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024.

Les détails du nouveau contrat n’ont pas été publiés, mais une déclaration d’Unifor indique qu’ils le seront une fois qu’il aura été ratifié par les membres.

La grève ayant été évitée, Via Rail a noté que les ententes de principe donnent aux voyageurs canadiens une pause dans l’incertitude d’une éventuelle fermeture.

Le négociateur en chef d’Unifor, Scott Doherty, a remercié les membres du syndicat et le public voyageur « pour leur patience et leur soutien, alors que nous avons continué à négocier après la date limite de grève pour conclure cet accord ».

Au fur et à mesure que les pourparlers progressaient, le syndicat a proposé de repousser plusieurs échéances qui auraient déclenché l’action syndicale et fait dérailler les opérations de l’entreprise d’un océan à l’autre.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 12 juillet 2022.