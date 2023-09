Grève de l’UAW : les travailleurs de l’automobile intensifient leur action, ce qui assombrit l’économie américaine

Le syndicat United Auto Workers (UAW) étend sa grève à certains des plus grands constructeurs automobiles américains, prolongeant ainsi la querelle sur les salaires et les avantages sociaux dans sa troisième semaine.

Le patron du syndicat, Shawn Fain, a déclaré que 7 000 employés supplémentaires dans les usines Ford et General Motors allaient mettre fin à leurs fonctions.

Le président américain Joe Biden et l’ancien président Donald Trump, candidat à la réélection, se sont tous deux rendus dans la région de Détroit cette semaine pour aborder la question, qui survient alors que les tensions syndicales laissent mijoter à travers le pays.

Le syndicat a entamé des négociations pour obtenir une augmentation de salaire d’environ 40 % sur quatre ans et la fin des pratiques qui accordent aux nouvelles recrues des salaires inférieurs et moins d’avantages sociaux, entre autres revendications.

Les entreprises ont soutenu que les demandes du syndicat nuiraient à leur capacité à investir à long terme. Ils ont riposté avec une augmentation de salaire d’environ 20 % et quelques autres concessions.

« Les gens en ont assez. Nous voulons qu’il y ait une classe moyenne », a déclaré Emily Yettaw, qui travaille chez GM depuis 17 ans. « Ils font des milliards de bénéfices et nous méritons mieux. »

La dernière action étend les arrêts de travail à une usine Ford à Chicago qui fabrique des Explorer, et à une usine GM dans le Michigan qui fabrique de gros SUV multisegments tels que le Chevrolet Traverse et le Buick Enclave.

Les cibles précédentes du syndicat comprenaient 38 installations qui distribuent des pièces détachées aux concessionnaires et trois usines – une dans chaque entreprise.

La société a déclaré qu’elle n’avait pas reçu de réponse « complète » depuis qu’elle avait présenté une proposition le 21 septembre. Il a déclaré que cette offre offrait aux travailleurs « des augmentations de salaire et une sécurité d’emploi historiques sans mettre en danger notre avenir ».

« Nous restons prêts et disposés à négocier de bonne foi pour parvenir à un accord qui vous profitera et ne laissera pas les fabricants non syndiqués gagner », a déclaré Gerald Johnson, vice-président exécutif pour la fabrication mondiale.