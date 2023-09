Grève de l’UAW : les gouvernements des États rouges tentent leur chance

« Les gens fuient leurs États parce qu’ils veulent juste aller là où il y a un marché libre et un travail acharné », a déclaré Kemp alors qu’il se rendait à l’inauguration d’un nouveau centre de distribution Amazon à Savannah. Cela était particulièrement vrai, a-t-il déclaré, dans l’industrie des véhicules électriques ; Les fabricants de véhicules électriques dans des États comme le Michigan, où l’UAW est fort, ont vu leurs plans de déploiement compliqués par la grève.

La grève, dit-il, se déroulait dans un monde différent du sien. « Nous n’avons tout simplement pas traité de ce problème en Géorgie, parce que nous sommes un État de droit au travail. »

La bataille entre les gouverneurs pour l’emploi, l’investissement et la croissance économique – en particulier sur le plan régional et politique – a été l’une des histoires politiques marquantes de la dernière décennie. Différentes régions d’Amérique ont divergé dans leurs politiques sociales, leurs taux d’imposition, leurs réglementations commerciales et bien plus encore.

Dans une déclaration répondant aux remarques de Kemp, une porte-parole du gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, une démocrate, a défendu le bilan de développement de l’État et a souligné les valeurs sociales que les dirigeants des États bleus ont utilisées pour établir un contraste avec des États comme la Géorgie.

« La force et la vitalité de l’économie du Michigan dépendent à parts égales de notre main-d’œuvre qualifiée et dévouée, ainsi que des trois grands constructeurs automobiles dont le siège social est ici. Nous espérons que toutes les parties pourront se réunir au cours de ces négociations », a déclaré Stacey LaRouche. « Les gens veulent vivre et travailler dans des endroits où ils savent que leurs dirigeants et leurs lois reflètent leurs valeurs. »

Pourtant, alors que les dirigeants du Parti républicain se battent pour obtenir plus d’emplois – et les votes des membres syndicaux de base, qui ont dérivé davantage vers le républicain ces dernières années – ils ont également agi avec plus de prudence, préférant rejeter la faute sur Washington plutôt que sur le syndicat qui est en place. , dans certains cas, faire du piquetage dans leur État.

« Nous encourageons les deux parties à se présenter à la table avec des demandes justes et des attentes réalistes et à résoudre ce problème avant que notre État et notre économie nationale ne soient affectés négativement », a déclaré le gouverneur du Missouri, Michael Parson, un républicain, dans une déclaration à POLITICO. « Nous voulons que les gens travaillent et que notre État et notre économie avancent. »

L’année dernière, après que la Cour suprême a invalidé le droit fédéral à l’avortement, un groupe de gouverneurs libéraux a tenté de attirer les investissements d’États comme la Géorgie et le Texas, arguant auprès des entreprises que de nouvelles restrictions dans les États rouges sur l’accès à l’avortement détourneraient les travailleurs qualifiés. La tension entre la poussée des démocrates en faveur des énergies propres pour les véhicules électriques et les emplois syndicaux n’est que le dernier front de ce drame.

Sur les trois usines ciblées par l’UAW dans sa liste de grève initiale, une seule est située dans un état dit de droit au travail. Cependant, cela devrait changer sous peu puisque les démocrates du Michigan ont abrogé plus tôt cette année le droit au statut de travail de l’État – une victoire majeure pour les syndicats – la loi entrant en vigueur en 2024.

Trump espère capitaliser sur les tensions internes au sein du Parti démocrate, en prévoyant une halte dans le Michigan à la fin du mois pour soutenir les travailleurs de l’UAW et en qualifiant la campagne EV d’« arnaque » sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social.

Mais les commentaires de Trump ne sont pas largement adoptés par tous les membres du parti. « La rhétorique anti-VE du président Trump va simplement ralentir la croissance et retarder l’arrivée des VE sur le grand public peut-être de quelques années, mais je ne sais pas s’il pourra l’arrêter », a déclaré Tim Echols, un républicain qui est vice-président du conseil d’administration de Géorgie. Commission de la fonction publique, qui réglemente les services publics de l’État.

Kemp et d’autres républicains du Sud ont largement concentré leur opposition à la poussée du président Joe Biden en matière de véhicules électriques sur la dépendance à l’égard de la Chine et du choix des consommateurs. Kemp s’est engagé à faire de son État un centre de fabrication de véhicules électriques, même s’il met en doute le changement climatique.

« Nous avons actuellement d’excellents fournisseurs automobiles dans l’État et nous en aurons davantage à l’avenir, comme vous le savez, avec l’arrivée de Hyundai et Rivian », a déclaré Kemp. « Nous n’avons pas vraiment besoin de recruter les Trois Grands pour venir en Géorgie. Nous avons tous les constructeurs automobiles qui leur font concurrence et qui sont déjà là.

Sur les 25 usines de fabrication de véhicules électriques annoncées en Géorgie depuis l’adoption de la loi bipartite sur les infrastructures, une seule – une Usine d’autobus scolaires électriques Blue Bird à Fort Valley, en Géorgie – a des preuves de syndicalisation, selon données de BlueGreen Alliance et Atlas Public Policy.

Kemp et le reste du Sud-Est bénéficient d’une tendance plus large des constructeurs automobiles, principalement étrangers, à investir loin de Motown. Il y a désormais plus d’investissements dans le secteur automobile dans le Sud-Est que dans les Grands Lacs, selon les derniers chiffres du Centre de recherche automobile.

En plus des accords de plusieurs millions de dollars que la Géorgie a conclus avec Rivian et Hyunda, Kia exploite déjà une usine dans l’État. Toyota possède deux usines automobiles en activité dans le Tennessee. Et Volkswagen possède des usines dans plusieurs États du Sud, pour n’en nommer que quelques fabricants.

Les gouverneurs affirmant qu’une question particulière aidera à recruter des entreprises est une chose, les grandes entreprises déracinant des opérations entières en sont une autre. Les décisions d’ouvrir des usines prennent souvent des années – et les propositions de recrutement des États ne sont pas aussi simplistes qu’un récit rouge contre bleu qui peut se dérouler dans les couloirs du Congrès ou pendant la campagne électorale.

L’Oklahoma, par exemple, met en évidence dans leur campagne de recrutement dans le secteur de la fabrication automobile qu’il s’agit d’un « État du droit au travail » avec de « faibles impôts sur l’assurance-chômage ». Mais un autre point important de l’État est l’accessibilité des bornes de recharge, vantant que « l’Oklahoma abrite le premier réseau complet de chargeurs rapides publics à l’échelle de l’État » et que 35 % de l’électricité de l’État provient d’énergies renouvelables.

« Nous avons la capacité de fabrication et la main-d’œuvre nécessaires pour constituer un foyer idéal pour toute entreprise cherchant à déménager et notre situation géographique fait de nous un choix logique pour l’un de ces constructeurs automobiles », a déclaré le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, un républicain, dans un discours. déclaration.