grève de l’UAW ; Anniversaire de l’attentat à la bombe contre une église de Birmingham ; Actualités NPR q : NPR

Les histoires stop du jour

Pour la toute première fois, le syndicat United Auto Workers fait grève contre les trois grands constructeurs automobiles à la fois : Ford, General Motors et Stellantis. Les travailleurs des usines automobiles du Missouri, de l’Ohio et du Michigan cesseront leur travail. Les travailleurs d’autres sites pourraient suivre, en fonction de l’avancement des négociations.

Il y a beaucoup d'histoire derrière cette grève, Camila Domonoske de NPR s'exprime sur En premier ce matin. Le style de la grève rappelle celui des années 1930 et les revendications des travailleurs sont similaires à celles des années 70. Le impacts économiques La grève sera probablement limitée à moins qu'elle ne s'étende et ne s'étende.

Suivez l'évolution de la grève avec le blog en direct de NPR.

Aujourd’hui, cela fait 60 ans le Ku Klux Klan a bombardé une église baptiste à Birmingham, en Alabama, tuant quatre filles noires et ébranlant la conscience de la nation. L’attentat à la bombe a attiré l’attention sur les actes brutaux de la suprématie blanche dans le sud des États-Unis et a incité le Congrès à adopter le Civil Rights Act. Les survivants réfléchissent aux leçons apprises depuis la tragédie.

Le CDC recommande toute personne âgée de 6 ans et plus reçoit le nouveau vaccin contre la COVID-19. Mais le ministère de la Santé de Floride a ses propres recommandations. Le chirurgien général de l’État, Joseph Ladapo, a déclaré mercredi que les personnes en bonne santé de moins de 65 ans devraient éviter de se faire vacciner.

John Davis du WGCU dit Campagne présidentielle du gouverneur Ron DeSantis a commencé à faire campagne autour de la réponse de son État au COVID, promettant de lutter contre ce qu'il appelle la portée excessive du gouvernement fédéral en matière de précautions en cas de pandémie. Lee Health, l'un des plus grands systèmes de santé de la région, dit à Davis qu'il continuera à suivre les directives du CDC.​​​​

Confus à propos du nouveau booster ? Voici tout ce que vous devez savoir.

De nos hôtes

Cet essai a été rédigé par Leïla Fadel. Elle anime Morning Edition et Up First. Elle était auparavant correspondante nationale de NPR couvrant la race et l’identité. Avant cela, elle était correspondante internationale basée au Caire.

Maryam al-Khawaja, militante bahreïnite des droits humains retourne dans son pays sachant qu’elle pourrait être arrêtée à son arrivée. Mais elle dit qu’elle prend le risque de s’assurer que son père, Abdulhadi al Khawaja, reçoive les soins médicaux dont il a besoin en prison.

Il est là depuis 12 ans, condamné à perpétuité pour son rôle dans les manifestations en faveur de la démocratie au milieu d’une vague de soulèvements au Moyen-Orient. Ces manifestations ont été réprimées et son père fait partie des centaines de prisonniers politiques du Royaume du Golfe qui réclament un meilleur traitement. Maryam al-Khawaja n’a pas partagé la date de son arrivée pour sa sécurité, mais avant de rentrer chez elle, elle a déclaré ceci : « J’ai peur de retourner en prison. Mais je pense que sauver la vie de mon père est plus important que ma peur.

Choix du week-end

Découvrez quoi Radio Nationale Publique regarde, lit et écoute ce week-end :

Films: John Chiti est un musicien et commissaire de police zambien atteint d’albinisme. Il est également l’inspirateur du nouveau film Netflix Peux tu nous voir?

LA TÉLÉ: Branchez-vous sur ces deux émissions pour découvrir des idées réfléchies sur la navigation sur le lieu de travail en tant que Noir.

Livres: Celle de Claudia Dey Fille explore la relation dysfonctionnelle entre la protagoniste Mona Dean et son père. Son besoin de son amour détruit presque sa vie.

Musique: Le deuxième album d’Olivia Rodrigo, TRIPES aiguise le son d’inspiration pop punk qui a fait de Sour l’un des plus gros succès de 2021.

Jeux: Le dernier opus du Combat mortel la série sera lancée mardi prochain (l’accès anticipé était hier). Êtes-vous prêt à tester votre puissance

Questionnaire: Voici un indice pour le quiz diabolique de cette semaine : les images peuvent être trompeuses.

Recette: Roch Hachana, le Nouvel An juif, commence ce soir au coucher du soleil. Cette année, cela tombe également le jour du Shabbat, le jour de repos juif. L’auteur du livre de recettes, Adeena Sussman, propose des recettes de Shabbat du monde entier, notamment une soupe au poulet et au riz à l’aneth.

Avant que tu partes

Avez-vous déjà eu envie de faire des mots croisés avec Natasha Lyonne ? Adam Scott a-t-il promené votre chien ? Aller dîner avec Bob Odenkirk ? Si votre portefeuille est suffisamment grand, vous pouvez enchérir sur toutes ces expériences et bien plus encore. Ils sont vendus aux enchères sur eBay pour soutenir les grèves des écrivains et des acteurs. Ça me brise le coeur que je ne parle pas la même langue que mon chat. Heureusement, l’artiste voix off Bobby Johnson, connu sous le nom de The Rxck StxR, est là pour vous aider. Écoutez ses interprétations hilarantes de ce que les animaux disent à leurs propriétaires dans les vidéos soumises par ses fans. Faites pause lors de ce rendez-vous de cueillette de pommes. Au Colorado, cette ferme vous permet de cueillir votre propre chanvre. Le propriétaire de la ferme souhaite déstigmatiser cette plante, souvent associée à sa sœur psychoactive, la marijuana.

Ce bulletin d’information a été édité par Majd Al-Waheidi.