Grève de l’éducation en Ontario: Lecce prend la parole lors d’un débat tôt le matin

Le ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, a affiné son mantra pour « garder les enfants à l’école » lors d’un débat tôt le matin dans le but de faire adopter une loi anti-grève qui pourrait empêcher 55 000 travailleurs de l’éducation de quitter leur travail vendredi.

La législature s’est réunie à 5 heures du matin aujourd’hui pour la deuxième lecture de la «loi sur le maintien des élèves dans les écoles», qui vise à imposer un contrat de quatre ans aux travailleurs de l’éducation et à leur interdire de faire grève.

« En ce moment, c’est un moment critique pour nos étudiants. À l’heure actuelle, nos élèves ont besoin d’un apprentissage en classe ininterrompu », a déclaré Lecce lors de sa déclaration d’ouverture d’une heure mardi matin.

Ses remarques portaient en grande partie sur la nécessité de « garder les enfants à l’école » après deux ans d’apprentissage perturbé par la pandémie et faisaient peu mention du personnel de soutien assis de l’autre côté de la table de négociation.

“Les jeunes ont porté le poids de cette pandémie alors que leur vie était suspendue”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement provincial vise à faire adopter cette loi avant la grève prévue vendredi. Lecce a présenté le projet de loi lundi après une séance de médiation d’urgence la veille entre le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), la province, un médiateur et des représentants des conseils scolaires qui n’ont pas abouti à un accord.

Lecce a déclaré que c’était «l’obligation morale» du progressiste-conservateur de présenter cette législation, car elle apporte la «stabilité» aux étudiants et protège leur droit d’apprendre.

“Je suis préoccupé par les impacts de la fermeture … nous ne pouvons pas nous permettre plus de perturbations”, a déclaré le ministre de l’Éducation.

DÉROULEMENT DU DÉBAT

Les membres de l’Assemblée législative de l’Ontario opposés au projet de loi antigrève ont déclaré qu’il était « horrible » que le salaire moyen d’un travailleur de l’unité de négociation du SCFP demandant une augmentation salariale soit de 39 000 $ alors que l’inflation atteint les deux chiffres.

Ils ont également souligné la fermeture des salles de classe pendant 27 semaines dans la province, qu’ils ont qualifiée de «pire bilan de la pandémie de toutes les provinces», comme la faute du gouvernement à blâmer – pas les travailleurs de l’éducation.

« Il s’agit d’un débat sur les fondements de notre démocratie », a déclaré Chris Glover, député provincial de Spadina-Fort York, en réponse à l’intention du gouvernement d’invoquer la clause dérogatoire, qui permet à la législature provinciale de passer outre certaines parties de la charte.

Dans ce cas, la province vise à faire adopter son projet de loi anti-grève et à prévenir les contestations constitutionnelles, ce que Glover a qualifié de «pente glissante» qu’il trouve «extrêmement effrayante».

Notant que la majorité des travailleurs de l’éducation sont des femmes, la députée provinciale de Windsor-Ouest, Lisa Gretzky, a déclaré que la législation proposée « intimide les femmes ».

« Ce que cela dit à toutes les femmes de la province, c’est ce qu’elles disent depuis des siècles, des siècles, aux femmes. Allez juste vous asseoir dans un coin et taisez-vous », a-t-elle dit.

Laura Walton, présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario du SCFP, a déclaré que la lutte est « loin d’être terminée ».

« Je pense que ce dont nous devons nous souvenir, c’est que s’il s’agissait vraiment d’assurer un bon accord, s’il s’agissait d’empêcher une grève, il y a tellement d’autres options que de supprimer les droits de la Charte et les droits humains des travailleurs. Cela montre clairement ce que le ministre a voulu tout le long », a déclaré Walton au CP24 mardi matin.

À LA TABLE DE NÉGOCIATION

Malgré la législation possible, le SCFP, qui représente les concierges, les bibliothécaires, les éducateurs de la petite enfance, les aides-enseignants et le personnel administratif des conseils publics et catholiques anglophones et francophones de l’Ontario, affirme que ses membres quitteront toujours le travail vendredi pour une manifestation d’une journée .

Le Toronto District School Board et le Toronto Catholic District School Board ont déclaré qu’ils seraient fermés à l’apprentissage en personne vendredi si le débrayage se déroule comme prévu. Les conseils publics anglophones et catholiques de Durham prévoient également de faire de même.

Les travailleuses et travailleurs de l’éducation de l’Ontario n’ont pas de convention collective depuis le 31 août et malgré plusieurs rondes de pourparlers, une nouvelle n’a pas encore été négociée.

Entre autres choses, le SCFP demande une augmentation salariale annuelle de 3,25 $/heure (11,7 %), des éducatrices et éducateurs de la petite enfance dans chaque classe de maternelle, cinq jours supplémentaires payés avant le début de l’année scolaire, 30 minutes de temps de préparation quotidien payé, une augmentation en heures supplémentaires et un investissement de 100 millions de dollars dans la création de nouveaux emplois.

La dernière offre du gouvernement Ford, proposée lors d’une séance de médiation d’urgence dimanche après-midi, est un accord de quatre ans qui comprend une augmentation annuelle de 2,5 % pour les travailleurs qui gagnent moins de 43 000 $ et une augmentation de salaire annuelle de 1,5 % pour ceux qui gagnent plus. Cela représente une augmentation par rapport à leur offre initiale d’augmentations annuelles d’une augmentation de 2% pour les travailleurs qui gagnent moins de 40 000 $ et d’une augmentation de 1,25% sinon.

Au début d’octobre, le SCFP a annoncé que ses membres avaient voté à 96,5 % en faveur d’un arrêt de travail si une entente contractuelle ne pouvait être conclue avec le gouvernement provincial.

Le syndicat a ensuite demandé au ministère du Travail de l’Ontario d’accorder ce qu’on appelle un rapport de non-commission, ce qui signifie qu’une commission de conciliation ne sera pas nommée. Ce feu vert, qui permettait aux travailleurs de quitter légalement le travail dans 17 jours (3 novembre), a été donné le 17 octobre. Un préavis de cinq jours doit être donné avant que le syndicat puisse déclencher une grève.

La semaine dernière, des négociations médiatisées ont commencé entre les deux parties, mais ont échoué après seulement deux jours.

Les cinq principaux syndicats de l’éducation de l’Ontario sont actuellement en pleine négociation avec la province après l’expiration de leurs contrats le 31 août.



Plus à venir. Ceci est une histoire en développement.