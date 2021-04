Les grèves de la faim ont une longue histoire en Russie. Certains des premiers grévistes de la faim modernes étaient des prisonniers russes du XIXe siècle qui refusaient de manger pour protester contre les conditions de leur enfermement dans les cachots du tsar. La nouvelle de leurs actes s’est répandue à travers le monde, influençant de nombreux prisonniers et dissidents.

«La grève de la faim dans les prisons s’est développée comme une forme internationale de protestation à partir de quelques sources différentes, dont les révolutionnaires russes étaient les plus influents», a déclaré Kevin Grant, un historien du Hamilton College qui a suivi l’évolution de la pratique.

Au XXe siècle, les dissidents soviétiques emprisonnés ont attiré l’attention du monde entier sur leurs difficultés avec la privation volontaire de nourriture très médiatisée. Dans les années 80, la mort du prisonnier Anatoly Marchenko, deux semaines après avoir mis fin à une grève de la faim, a peut-être incité Mikhail Gorbatchev à libérer d’autres prisonniers politiques.

Navalny, 44 ans, le leader de l’opposition le plus connu de Russie et le survivant d’une attaque d’agent neurotoxique l’année dernière qui l’a presque tué, a déclaré qu’il était en grève de la faim depuis le 31 mars parce que les responsables de la prison ne laisseront pas ses médecins lui rendre visite. Il est en prison pour des violations de la libération conditionnelle, mais les partisans et les experts disent que les accusations sont politiques.

Bien que sa grève se concentre sur une demande étroite, les observateurs internationaux la voient plus largement, comme un acte de résistance contre le gouvernement du président Vladimir Poutine, qui dirige la Russie depuis plus de deux décennies.

Les alliés de Poutine étaient largement soupçonnés d’avoir empoisonné Navalny.

Pour la grève de la faim de Navalny, les enjeux sont de taille. Son médecin personnel, Yaroslav Ashikhmin, a déclaré que des analyses de sang montrent que l’activiste pouvait mourir «à tout moment». Des responsables étrangers des États-Unis et d’Europe ont averti qu’il y aurait des conséquences si Navalny était autorisé à mourir pendant la grève de la faim.

«Aleksei Navalny est assassiné devant le monde par Vladimir Poutine pour avoir dénoncé la vaste corruption de Poutine», a déclaré le sénateur Bernie Sanders (I-Vt.) écrit sur Twitter.

Le fait de refuser la nourriture pour des raisons politiques a une longue histoire. Mais les grèves de la faim dans les prisons sont devenues une pratique établie au 19e siècle, avant de se répandre largement au 20e.

La tactique a été utilisée par les suffragistes en Grande-Bretagne, les mouvements indépendantistes en Irlande et en Inde, les dirigeants anti-apartheid en Afrique du Sud et les Palestiniens dans les prisons israéliennes. Des grèves de la faim ont eu lieu dans la prison militaire américaine de Guantánamo Bay, à Cuba, provoquant une controverse sur le gavage forcé par les autorités américaines.

L’une des premières grèves de la faim les plus influentes a commencé en 1878, dans la forteresse Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg, où un groupe de révolutionnaires russes emprisonnés a refusé de la nourriture dans le but d’améliorer leur statut.

Leur ravisseur, Nikolay Mezentsov, était impassible, disant: «Laissez-les mourir; J’ai déjà commandé des cercueils pour eux tous. Mais la grève a trouvé un soutien à l’extérieur des murs de la prison et un sympathisant a poignardé Mezentsev à mort avant de s’enfuir à Londres.

Les suffragistes de la capitale britannique ont rapidement commencé à qualifier les grèves de la faim de «méthode russe», selon les recherches de Grant, et l’ont adopté eux-mêmes. La tactique s’est étendue aux républicains irlandais et aux nationalistes indiens.

Une autre grève de la faim en Russie a attiré l’attention internationale en 1889, lorsqu’un groupe de femmes servant dans un camp de travail pénitentiaire notoire à Transbaikal, en Sibérie, a refusé de la nourriture pour protester contre leur traitement brutal. Certaines femmes, ainsi que des partisans masculins, se sont ensuite suicidés par le poison.

Cet incident, que les médias internationaux ont qualifié de «tragédie de Kara», a suscité des réformes importantes, notamment la fermeture du camp de travail et l’interdiction des châtiments corporels pour les femmes emprisonnées.

George Kennen, un écrivain américain et parent d’un diplomate américain bien connu du même nom, a également raconté les détails à un public américain – traduisant le mot russe utilisé, golodovka, par «grève de la faim», un nouveau concept à l’époque.

La pratique s’est poursuivie après la fin de la Russie tsariste et en Union soviétique, où les dissidents ont utilisé des grèves de la faim pour attirer l’attention sur leurs souffrances dans le système des camps de travaux forcés du Goulag.

Jacques Rossi, un écrivain franco-polonais qui a attiré plus tard l’attention sur les Goulags à travers des témoignages de première main, a raconté des grèves de la faim à la fin des années 1940 et 1950. D’autres militants bien connus tels qu’Andrei Sakharov ont mené leurs propres grèves de la faim dans les années 70 et 80.

Bien que les jeûneurs gagnent parfois des concessions, cela se fait souvent à un coût brutal. Rossi a raconté une politique de gavage oral et rectal. Sakharov, physicien nucléaire et militant des droits de l’homme, a également parlé de gavage brutal

Les médecins «n’arrêtaient pas de changer la méthode du gavage … pour maximiser ma détresse et me faire abandonner», a écrit Sakharov à propos d’une grève de la faim en 1984 dans une lettre aux journaux occidentaux.

Marchenko, un dissident qui avait entrepris de nombreuses grèves de la faim au cours des deux décennies passées dans les prisons soviétiques, est décédé en 1986 après un jeûne de quatre mois. Sa mort a provoqué un tollé international, faisant pression sur le dirigeant réformiste soviétique Gorbatchev pour qu’il change le système pénal soviétique.

Longtemps après l’effondrement de l’Union soviétique, certains aspects du système pénal sont restés. De nombreuses prisons russes sont des colonies isolées, avec des détenus logés dans des dortoirs et forcés de travailler. Les récits de punitions extrêmes par les gardiens, voire de torture, se poursuivent.

Des détenus de haut niveau tels que le critique et oligarque de Poutine Mikhail Khodorkovsky et des membres du groupe punk de protestation Pussy Riot ont organisé des grèves de la faim. Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov a entamé une grève de la faim de 145 jours en 2018 pour protester contre sa peine de 20 ans pour terrorisme, frôlant dangereusement la mort.

«Il s’agit sans aucun doute d’un instrument de protestation qui a une tendance à la hausse en Russie», a déclaré Natalia Taubina, directrice de l’organisation de défense des droits humains Public Verdict Foundation, au Moscow Times lors de la grève de Sentsov, ajoutant que les prisonniers «n’avaient pas d’autres outils de protestation. «

À la prison dans laquelle Navalny a été transféré, la triste colonie pénitentiaire n ° 3, il y a une histoire de protestation. En 2005, des centaines de prisonniers se sont tranchés le cou et les poignets en signe de protestation après des allégations de passages à tabac par des gardiens de prison. Les cadres supérieurs de la prison ont par la suite été licenciés.

On ne sait pas quel sort attend Navalny. Aucun gréviste de la faim n’est mort dans une prison russe depuis Marchenko. Les autorités russes ont menacé de gaver Sentsov, selon les témoignages de son avocat, mais il a ensuite été libéré lors d’un échange de prisonniers. D’autres prisonniers de haut niveau ont également reçu des concessions limitées.

Grant a averti qu’il pouvait y avoir un fossé entre la façon dont une grève de la faim était interprétée au niveau national et la réponse au niveau international. «Si les grèves de la faim dans les prisons ont quelque chose en commun, c’est la décision du prisonnier de contester l’autorité de l’État en tant que protecteur et pourvoyeur de la société», a-t-il déclaré.