Grève dans les ports de la Colombie-Britannique : préavis de 72 heures révoqué

Le syndicat représentant les dockers des ports de la Colombie-Britannique a révoqué le préavis de grève de 72 heures qu’il avait émis mercredi – quelques heures seulement après sa publication – une décision qui pourrait signaler la fin d’un conflit de travail tumultueux.

L’International Longshore and Warehouse Union Canada a déclaré mercredi dans un bref communiqué que la révocation de l’avis est « en vigueur immédiatement ».

La BC Marine Employers ‘Association a déclaré qu’il n’était pas clair ce que signifie exactement cette décision.

« Les dernières 24 heures ont démontré que la situation continue d’être fluide et imprévisible. Nous communiquerons de manière appropriée avec les principales parties prenantes au fur et à mesure que nous recevrons des éclaircissements », a déclaré un porte-parole dans un communiqué.

Le bureau du ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a déclaré à CTV News que le gouvernement s’attend à ce qu’il y ait bientôt un vote pour ratifier l’accord de principe et cimenter un accord.

La décision de rejeter le règlement négocié a été prise par la direction du syndicat avant la tenue d’un vote.

Bien que l’annulation des piquets de grève prévus samedi matin signifie que le gouvernement n’aura probablement plus à adopter une législation de retour au travail, le bureau du ministre a déclaré que le gouvernement fédéral était prêt à agir si et quand cela deviendrait nécessaire.



Ceci est une mise à jour de dernière minute. L’histoire originale suit.

Moins de 24 heures après leur remontée, les piquets de grève étaient de nouveau en panne au port de Vancouver mercredi matin.

Les travailleurs portuaires de la Colombie-Britannique ont repris la grève à 16 h 30 mardi, après que la direction de leur syndicat a annoncé qu’elle avait rejeté une entente de principe proposée par un médiateur fédéral la semaine dernière.

Seamus O’Regan, ministre du Travail du Canada, a qualifié la reprise de la grève d' »illégale » mercredi, citant l’absence d’un préavis de grève de 72 heures de la part de l’International Longshore and Warehouse Union Canada.

Le ministre a fait part d’une décision du Conseil canadien des relations industrielles ordonnant à l’ILWU Canada de cesser et de s’abstenir de faire grève jusqu’à ce que l’exigence de préavis de 72 heures soit satisfaite.

Lorsque les caméras de CTV News Vancouver ont visité le port mercredi matin, les lignes de piquetage n’étaient plus visibles.

L’ILWU Canada a publié une déclaration confirmant qu’il avait émis l’avis, mais s’opposant à l’idée que la grève était illégale.

« L’ILWU a suivi le droit du travail canadien qui stipule qu’une grève se poursuit du moment de l’action au travail jusqu’à la ratification d’une convention collective », a-t-il déclaré, ajoutant que les piquets de grève étaient tombés « volontairement » et en tant que « mouvement de bonne foi » alors que l’accord de principe était à l’étude.

L’ILWU Canada dit qu’il fera appel de la décision du CCRI.

La BC Maritime Employers Association a déclaré mercredi matin qu’un nouveau piquetage commencerait samedi à 9 h.

Dans un communiqué, l’employeur a accusé le syndicat de « redoubler d’efforts pour tenir l’économie canadienne en otage », estimant qu’au moins 10 milliards de dollars de fret avaient été perturbés depuis que le syndicat avait émis son premier préavis de 72 heures.

Le syndicat, dans sa déclaration, a reconnu l’impact de la grève mais a déclaré que « l’ingérence du gouvernement » ne servait qu’à prolonger la grève.

Le syndicat a déclaré mardi soir que son caucus des débardeurs ne croyait pas que l’accord de principe protégerait les emplois « maintenant ou à l’avenir ». Il a également déclaré que la convention collective de quatre ans était « beaucoup trop longue » et ne répondait pas aux exigences du coût de la vie.

La BCMEA, dans sa propre déclaration de mardi, a critiqué la décision du syndicat.

« Le leadership de l’ILWU choisit de nuire davantage à l’économie du Canada, à sa réputation internationale et, plus important encore, aux Canadiens, à leurs moyens de subsistance et à tous ceux qui dépendent d’une chaîne d’approvisionnement stable », indique le communiqué.

« De toute évidence, ce paquet juste et équitable n’était pas suffisant pour la direction interne de l’ILWU, et ils ont plutôt choisi de rester ancrés dans leur position sans se soucier des vies et des emplois qu’ils ont un impact. »

L’accord a mis fin à un arrêt de travail de 13 jours qui a vu 7 400 dockers quitter leur travail et a empêché des milliards de marchandises d’entrer et de sortir des ports.

Le premier ministre Justin Trudeau a mis à jour son itinéraire mercredi pour indiquer qu’il rencontrerait le groupe d’intervention en cas d’incident pour discuter de la situation dans les ports de la Colombie-Britannique.



Avec des fichiers de CTV News’ ;Rachel Aiello