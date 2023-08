Grève dans les ports de la Colombie-Britannique : les travailleurs approuvent l’entente de principe

Les travailleurs portuaires syndiqués de la Colombie-Britannique ont voté en faveur d’une nouvelle convention négociée avec leur employeur, mettant fin à des mois d’incertitude dans les ports de la province.

Dans une brève déclaration vendredi soir, l’International Longshore and Warehouse Union Canada a déclaré que 74,66 % de ses membres avaient voté en faveur de l’accord de principe, qui a été conclu le week-end dernier avec l’aide du Conseil canadien des relations industrielles.

La BC Maritime Employers Association – le représentant des employeurs dans les négociations – a vanté les augmentations de salaires, d’avantages sociaux et de formation des travailleurs de la nouvelle convention dans un communiqué réagissant au vote sur son site Web vendredi soir.

L’association a également salué la « certitude et la stabilité » que le nouvel accord apportera.

« La BCMEA reconnaît et regrette les profondes répercussions que cette interruption de travail a eues sur l’économie nationale, les travailleurs, les entreprises et, en fin de compte, tous les Canadiens qui dépendent d’une chaîne d’approvisionnement efficace et fiable », indique le communiqué. « Tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement doivent collaborer maintenant pour s’assurer que nous ne verrons plus jamais de telles perturbations. »

Le vote de vendredi pour approuver le nouvel accord avec la BCMEA intervient après que l’ILWU Canada a rejeté à deux reprises un accord précédent.

Les 7 400 membres de l’ILWU Canada en Colombie-Britannique ont récemment rejeté un accord négocié lors d’un vote le 28 juillet.

Ce même accord – qui a été rédigé par un médiateur à la demande du ministre fédéral du Travail Seamus O’Regan – avait été recommandé pour ratification par la direction du syndicat, qui l’a initialement rejeté sans vote des membres le 18 juillet.

La première entente de principe a mis fin à une grève de 13 jours qui a gelé les mouvements de marchandises à destination et en provenance de 30 terminaux portuaires et autres sites en Colombie-Britannique

Les groupes d’affaires ont estimé que la grève a coûté à l’économie canadienne des milliards de dollars en commerce.

Peu de temps après l’annonce du vote vendredi soir, l’un de ces groupes – le Greater Vancouver Board of Trade – a publié une déclaration exprimant son soulagement face au résultat.

La présidente et chef de la direction, Bridgitte Anderson, a également appelé le gouvernement fédéral à « élargir ses options pour faire face aux interruptions de travail qui ont un impact sur l’économie nationale et les chaînes d’approvisionnement ».

« Notre priorité doit être de renforcer la résilience et la stabilité de nos chaînes d’approvisionnement nationales et de nos relations commerciales internationales », a déclaré Anderson. « En tant qu’économie ouverte et commerciale, le Canada doit rebâtir sa réputation de partenaire commercial fiable.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne