Grève dans les ports de la Colombie-Britannique : l’employeur dit que les pourparlers ont échoué

L’association qui représente les employeurs dans une grève en cours dans les ports de la Colombie-Britannique dit qu’elle ne pense pas que davantage de négociations aboutiront à une convention collective.

La BC Maritime Employers Association a publié une déclaration lundi après-midi disant qu’elle était allée aussi loin que possible sur les questions fondamentales.

L’International Longshore and Warehouse Union Canada, qui représente des milliers de travailleurs qui chargent et déchargent des marchandises dans les terminaux de plus de 30 ports de la Colombie-Britannique, a débrayé samedi matin.

Les deux parties étaient à la table des négociations plus tôt dans la journée de lundi.

L’association dit avoir avancé « des propositions raisonnables et des positions de bonne foi » mais affirme que le syndicat refuse de bouger.

« ILWU Canada a déclenché une grève pour des revendications qui étaient et continuent d’être en dehors de tout cadre raisonnable de règlement. Compte tenu de ce qui précède, la BCMEA est d’avis qu’une poursuite des négociations en ce moment ne produira pas une convention collective », indique le communiqué.

« L’ILWU Canada doit décider s’il va poursuivre cette grève sans espoir de règlement, ou modifier considérablement sa position afin qu’un accord juste et équilibré puisse être conclu. »

Les représentants syndicaux n’ont pas pu être joints dans l’immédiat pour commenter, mais ont précédemment accusé l’association des employeurs d’exiger des «concessions majeures» malgré l’accumulation de ce qu’elle décrit comme des bénéfices records pendant la pandémie de COVID-19.

La grève dans les ports de la Colombie-Britannique a conduit les organisations d’entreprises à mettre en garde contre les implications de grande envergure à travers le pays, certaines poussant le gouvernement fédéral à intervenir avec une législation de retour au travail.

Entre-temps, le syndicat a averti Ottawa de ne pas interférer.

Dimanche, le président du syndicat, Rob Ashton, a laissé entendre que l’association des employeurs voulait qu’Ottawa intervienne. Il a déclaré que si cela se produisait, « il n’y aura jamais de paix de travail sur le front de mer ».

L’association représente 49 employeurs du secteur privé opérant dans les ports de la Colombie-Britannique, et son site Web indique que l’industrie contribue pour 2,7 milliards de dollars au PIB du Canada tout en traitant environ 16 % du total des marchandises échangées au pays, soit 180 milliards de dollars en 2020.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 3 juillet 2023.