Grève dans les ports de la Colombie-Britannique : des groupes d’affaires réclament des changements dans la main-d’œuvre

Les groupes d’affaires ont continué d’appeler le gouvernement fédéral à prendre des mesures à la suite du conflit des travailleurs portuaires de la Colombie-Britannique récemment résolu samedi, arguant qu’Ottawa doit veiller à ce qu’une telle perturbation ne se reproduise plus jamais.

Mais le gouvernement fédéral marche sur une corde raide difficile entre les demandes du milieu des affaires et la protection des droits constitutionnels des travailleurs, ont déclaré des experts du travail.

« D’une part, ils ne veulent évidemment pas offenser la très puissante communauté d’affaires. D’un autre côté, ils ne veulent pas s’aliéner les groupes syndicaux qu’ils courtisent depuis des années », a déclaré Larry Savage, professeur au département d’études syndicales de l’Université Brock.

Le syndicat représentant environ 7 400 travailleurs portuaires de la Colombie-Britannique a annoncé vendredi que les membres avaient voté à près de 75 % en faveur de leur dernière offre de contrat, mettant fin à cinq semaines de turbulences qui ont interrompu l’expédition de milliards de dollars de marchandises. Cela comprenait une grève de 13 jours qui a commencé le jour de la fête du Canada, affectant plus de 30 terminaux portuaires de la Colombie-Britannique et d’autres sites connexes.

Après l’annonce des résultats du vote de ratification, le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a publié une déclaration indiquant qu’il ordonnait aux fonctionnaires fédéraux d’examiner l’ensemble du dossier afin d’éviter qu’une perturbation portuaire de cette ampleur ne se produise à l’avenir.

« Ce différend a provoqué de graves perturbations dans nos chaînes d’approvisionnement, mettant en péril notre solide réputation internationale en tant que partenaire commercial fiable. Nous ne voulons pas être de retour ici », a déclaré O’Regan, ajoutant:« Nous aurons bientôt plus à dire à ce sujet.

Les représentants du bureau d’O’Regan n’ont fait aucun autre commentaire samedi.

Le gouvernement libéral subit d’intenses pressions pour régler le différend portuaire depuis des semaines, a déclaré Savage.

Des groupes d’affaires et certains dirigeants politiques ont appelé à une législation de retour au travail au milieu du conflit et affirment que des mesures concrètes sont encore nécessaires maintenant qu’il a pris fin, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante demandant au gouvernement fédéral de désigner les ports comme un service essentiel. et renonce à sa promesse d’interdire les travailleurs de remplacement.

La grève et l’incertitude qu’elle a causée ont coûté cher aux petites entreprises, a déclaré samedi le président de la fédération, Dan Kelly, dans un communiqué.

« Bien que l’arrêt de travail soit terminé, il faudra des semaines pour que l’arriéré soit traité et, par conséquent, les conséquences financières pour les petites entreprises à travers le Canada seront difficiles pour les mois à venir.

Kelly a déclaré que la situation montre un besoin urgent de repenser les lois du travail canadiennes afin que l’économie en général et la réputation internationale du Canada soient prises en compte dans les cas de grèves et de lock-out dans des domaines critiques.

La Chambre de commerce du Canada est également intervenue, le vice-président Robin Guy publiant une déclaration disant qu’Ottawa doit « envisager de fournir de nouveaux outils pouvant être utilisés face aux conflits de travail dans les secteurs essentiels à la chaîne d’approvisionnement du Canada ».

Les changements réclamés par les groupes d’affaires, s’ils étaient adoptés, affaibliraient les droits et les pouvoirs des travailleurs dans les négociations et balayeraient les questions clés sous le tapis, a déclaré Barry Eidlin, professeur agrégé de sociologie à l’Université McGill spécialisé dans les mouvements ouvriers et la politique du travail.

Mais certains seraient également difficiles à adopter, a-t-il déclaré. Les travailleurs ont des droits constitutionnels en matière d’action ouvrière, y compris la grève.

Eidlin a déclaré que tout au long du conflit des ports de la Colombie-Britannique, il avait été frappé par ce qu’il a décrit comme une tendance continue dans les relations de travail au Canada qui voit des appels à une législation de retour au travail lancés comme réponse par défaut dans certains milieux.

« C’est juste une dynamique très destructrice pour avoir des relations industrielles saines », a-t-il déclaré. « Cela court-circuite essentiellement le processus de négociation collective et met le pouce sur la balance du côté employeur, puis réduit leur incitation à négocier. »

Cette question est un «champ de mines» pour le gouvernement libéral, a ajouté Savage.

« S’ils font ce que veut le monde des affaires, non seulement ils s’aliéneront les travailleurs organisés, mais ils se retrouveront également potentiellement en violation de la Charte des droits », a-t-il déclaré.

Les libéraux et le NPD ont promis une législation antibriseurs de grève dans le cadre de leur accord d’approvisionnement et de confiance , a noté Savage, ce que le mouvement syndical demande depuis plus de deux décennies.

Bien qu’aucun détail n’ait émergé sur l’accord de quatre ans couvrant les travailleurs du port de la Colombie-Britannique, l’association des employeurs a déclaré dans un communiqué qu’il « comprend des augmentations de salaires, d’avantages sociaux et de formation qui reconnaissent les compétences et les efforts de la main-d’œuvre du secteur riverain de la Colombie-Britannique ».

L’adhésion au syndicat a voté sur une période de deux jours après que le syndicat et les employeurs ont annoncé conjointement un accord de principe dimanche soir dernier.

La ratification intervient après que le syndicat a rejeté un règlement par médiation à deux reprises en juillet, une fois par le biais du caucus des dirigeants du groupe et une autre après un vote de l’ensemble des membres.

Le nouvel accord a été conclu avec l’aide d’un médiateur du Conseil canadien des relations industrielles, qui a rappelé aux présidents des sections locales que s’ils changeaient de position et ne soutenaient pas l’accord après avoir initialement accepté, cela pourrait être considéré comme une pratique de travail déloyale.

Les employeurs avaient déclaré que l’accord précédent de quatre ans, rejeté, incluait une augmentation de salaire qui aurait fait passer le salaire médian d’un débardeur syndiqué de 136 000 $ à 162 000 $ par année. Il comprenait également une prime à la signature s’élevant à environ 3 000 $ par travailleur à temps plein. On ne sait pas si ces changements sont restés dans le dernier contrat.

Les deux parties négociaient depuis février, le dernier accord expirant fin mars. Les principaux points de discorde avaient été la protection des emplois contre l’automatisation et la sous-traitance des travaux de maintenance à des tiers.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 5 août 2023.