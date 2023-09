Grève à Hollywood : les scénaristes et les studios reprendront les négociations la semaine prochaine

LOS ANGELES –

Les négociations contractuelles qui pourraient mettre un terme à la grève des scénaristes d’Hollywood devraient reprendre la semaine prochaine, ont annoncé les studios jeudi.

L’Alliance of Motion Picture and Television Producers, qui représente les studios, les services de streaming et les sociétés de production de l’industrie dans les négociations syndicales, a déclaré dans un communiqué qu’elle avait contacté la Writers Guild of America mercredi et que les deux parties étaient convenues de reprendre les négociations prochainement. semaine.

Les dirigeants travaillent encore sur les détails, indique le communiqué, et aucun autre détail n’a été fourni.

« Chaque entreprise membre de l’AMPTP est déterminée et désireuse de parvenir à un accord équitable et de travailler avec la WGA pour mettre fin à la grève », indique le communiqué.

Aucune négociation n’est encore prévue pour régler la grève des acteurs.

Les écrivains sont en grève depuis quatre mois et demi sur des questions telles que les salaires, la sécurité de l’emploi et la réglementation de l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Une précédente tentative de relance des négociations avait échoué. Les deux parties ont eu une poignée de réunions à la mi-août, dont une à laquelle ont participé les dirigeants de Disney, Netflix et Warner Bros. Discovery.

Mais les auteurs ont déclaré qu’après avoir échangé des propositions de contrat, « ils ont entendu un sermon sur la qualité de leur unique et unique contre-offre », et les discussions se sont interrompues.