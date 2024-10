Gretchen Whitmer s’excuse d’avoir fourni une puce au podcasteur après une réaction violente

La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, s’est excusée d’avoir donné une puce Dorito à un influenceur des médias sociaux qui s’est mis à genoux après que des organisations catholiques ont accusé le politicien démocrate d’insulter leur religion en se moquant du sacrement de communion.

« Je ne ferais jamais quelque chose qui dénigrerait la foi de quelqu’un », a déclaré Whitmer dans un communiqué que son bureau a fourni à la chaîne d’information télévisée du Michigan. WJBK vendredi.

Elle a expliqué que le coup en question – capturé sur vidéo avec la célèbre créatrice de contenu TikTok Liz Plank – visait à promouvoir la législation signée par le président Joe Biden en 2022, familièrement connue sous le nom de Chips Act et prévoyant 280 milliards de dollars pour la recherche et la fabrication de semi-conducteurs. . Mais tout cela a été « interprété comme quelque chose que ce n’était jamais prévu, et je m’en excuse », a-t-elle déclaré.

Sur la vidéo, Plank fait une génuflexion devant Whitmer, qui place ensuite une puce Dorito dans la bouche de l’influenceur. La gouverneure termine la scène en regardant la caméra alors qu’elle porte un chapeau pour soutenir sa compatriote démocrate Kamala Harris et son colistier Tim Walz lors de l’élection présidentielle de novembre.

La Conférence catholique du Michigan – qui a affronté avec Whitmer pour son soutien au droit à l’avortement – ​​s’est joint à d’autres groupes religieux pour condamner la vidéo du gouverneur avec Plank.

UN déclaration Vendredi, le directeur général de la conférence, Paul Long, a accusé Whitmer et Plank d’avoir « spécifiquement imité la posture et les gestes des catholiques recevant l’Eucharistie ».

La déclaration de Long faisait allusion à la façon dont les catholiques croient que les hosties utilisées pour le sacrement de communion se transforment littéralement en corps de Jésus-Christ crucifié, ajoutant : « Ce n’est pas seulement désagréable ou « étrange » ; c’est un exemple bien trop familier d’un élu se moquant des personnes religieuses et de leurs pratiques.

Whitmer a ensuite présenté ses excuses et a déclaré qu’elle avait pris le temps de parler avec la Conférence catholique du Michigan.

Les personnes que WJBK a décrites comme des « sources démocrates connaissant la participation de Whitmer à la vidéo » se sont également fait un devoir de dire à la station que la vidéo faisait partie d’un défi viral sur les réseaux sociaux qui impliquait de nourrir maladroitement des amis devant la caméra.

Dans sa déclaration, Long a ajouté : « Bien que le dialogue sur cette question avec le bureau du gouverneur soit apprécié, que l’intention soit ou non d’insulter les catholiques et l’Eucharistie, cela a eu un impact offensant. »

Whitmer est gouverneur du Michigan depuis 2019. Elle avait auparavant été considérée comme une candidate possible à l’investiture démocrate à la présidentielle après que Biden a exclu de se présenter aux élections et a soutenu Harris pour lui succéder.

Mais Whitmer s’est finalement exclue, a été un éminent partisan de Harris et a récemment fait la une des journaux en appelant Donald Trump « tout simplement dérangé » après que le candidat républicain se soit vanté que les femmes ne penseraient plus à l’avortement si les électeurs lui donnaient une seconde présidence le 5 novembre.

Le Michigan fait partie de la poignée d’États clés qui devraient décider de la course de Harris contre Trump. Biden n’a remporté l’État que par 154 000 voix en 2020 après avoir soutenu Trump lors de sa victoire au collège électoral quatre ans plus tôt.