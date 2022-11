Gretchen Whitmer bat Tudor Dixon, les projets de NBC News

La gouverneure démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer, a remporté un deuxième mandat après avoir battu le challenger républicain Tudor Dixon, qui a été approuvé par l’ancien président Donald Trump, selon NBC News.

Whitmer a mené d’environ 6 points de pourcentage avec plus de 70% des voix, selon NBC.

L’élection a marqué la première fois que les femmes ont été en tête du ticket pour les deux principaux partis du Michigan. La titulaire était toujours en tête dans les sondages, bien que son avance ait diminué à l’approche du jour du scrutin.

Alors que l’économie devenait une priorité pour les électeurs, Whitmer s’est présentée comme un leader bipartisan et un négociateur. Elle a souvent vanté l’adoption d’un budget équilibré chaque année de son mandat et son engagement à reconstruire les routes en ruine du Michigan.

Les démocrates espéraient que la décision de la Cour suprême Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization en juin annulant le droit constitutionnel à l’avortement et les audiences du comité du 6 janvier inciteraient les électeurs à se rendre aux urnes. Dixon s’oppose au droit à l’avortement, même en cas de viol, d’inceste et lorsque la santé de la mère est en danger. Whitmer a peint Dixon comme un républicain MAGA extrême.

Whitmer, qui à un moment donné était considéré comme un colistier du président Joe Biden, est devenu un paratonnerre pour les conservateurs pendant la pandémie de Covid-19. Vitriol contre le gouverneur a conduit à un plan finalement déjoué pour la kidnapper fin 2020; 14 hommes ont été arrêtés en lien avec le complot terroriste.

Dixon était peu connu avant le jour du scrutin. Elle a travaillé dans la vente pour l’entreprise sidérurgique de sa famille avant de devenir une experte conservatrice de la télévision. Elle a pris de l’importance après que plusieurs favoris républicains ont été disqualifiés pour avoir utilisé des signatures frauduleuses sur des pétitions pour s’inscrire pour être sur le bulletin de vote. Trump a approuvé Dixon quatre jours avant la primaire de l’État.