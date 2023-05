Gretchen Wheatley renforce la confiance en soi des élèves du préscolaire au Brokaw Early Learning Centre d’Oswego SD308 – Shaw Local

Une matinée dans la classe de Gretchen Wheatley est un tourbillon d’activités, alors que les élèves explorent leur monde avec des jeux, des puzzles, des jouets et entre eux.

Wheatley accueille chaque élève à la porte lorsqu’il entre dans la salle de classe, range son sac à dos omniprésent dans un espace personnel et passe directement à une récréation sérieuse.

« C’est un programme basé sur le jeu, avec des mathématiques, des sciences et de l’alphabétisation intégrées dans le plan », a déclaré Wheatley, enseignante en maternelle et en éducation spécialisée au Brokaw Early Learning Centre à Oswego.

Les élèves de Wheatley, âgés de 3 à 5 ans, apprennent à apprendre.

« L’objectif est qu’ils aient confiance et se préparent à devenir des apprenants », a déclaré Wheatley. « Je veux qu’ils sachent qu’ils sont capables. »

La récréation initiale est conçue pour amener les jeunes esprits à réfléchir aux possibilités et à travailler les uns avec les autres.

« La maternelle est une période très expérimentale. Nous travaillons à résoudre les problèmes sociaux », a déclaré Wheatley. « L’objectif le plus important est de faire en sorte que chacun soit aussi indépendant que possible. »

Après avoir obtenu son diplôme de la Wheaton North High School en 1994, Wheatley est allé à l’Illinois Wesleyan University à Bloomington en tant que major en éducation musicale.

« J’ai toujours su que je voulais faire quelque chose dans l’enseignement », a déclaré Wheatley.

Quelques années plus tard, Wheatley a décidé qu’elle aurait plus de possibilités d’enseignement si elle changeait de domaine d’études et a été transférée à l’Université Bradley de Peoria.

Wheatley a obtenu son diplôme avec distinction en 1999 avec un baccalauréat en éducation de la petite enfance et une mention en éducation spécialisée. Mais le changement de spécialisation ne signifiait pas que Wheatley devait renoncer à sa formation musicale.

« En tant qu’enseignante préscolaire, je chante tous les jours », a-t-elle déclaré.

Plus récemment, Wheatley a obtenu sa maîtrise en apprentissage de l’anglais à la Western Governors University dans l’Utah.

Après avoir enseigné dans des écoles à Wheaton et Naperville, suivi de plusieurs années de congé pour fonder une famille, Wheatley est retourné en classe en tant qu’enseignant suppléant avec Oswego SD308 en 2014.

Trois ans plus tard, Wheatley a rejoint le personnel de Brokaw en tant qu’enseignant préscolaire en éducation spécialisée.

La classe de l’enseignante du préscolaire Gretchen Wheatley est remplie de jouets, de jeux, de puzzles et de livres et aménagée en aires de jeux pour les élèves. (Marc Foster)

Elle rédige des rapports d’évaluation, puis crée et met en œuvre des plans d’éducation individuels pour les élèves en éducation spécialisée.

Le groupe du matin de Wheatley est une classe «mixte» d’élèves, dont certains ont des retards de développement ou de l’autisme. Pour certains de ces étudiants, Wheatley utilise une tablette informatique « touch chat » pour augmenter et faciliter la communication.

Tous les élèves reçoivent beaucoup d’attention individuelle de leur professeur.

Cela est rendu possible en partie par les assistantes d’enseignement Deanna Selvig et Lynn Lumbert, l’ergothérapeute Lindsey Brown et l’enseignante-ressource bilingue Gabriela Cervantes, qui ont toutes aidé Wheatley en classe un matin récent.

Les collègues de Wheatley disent qu’elle a juste un moyen avec les étudiants.

« Elle est très facile à vivre et adore les enfants », a déclaré Cervantes. « Elle est très créative avec eux. »

La salle de classe est une maison amusante remplie de jouets, de jeux et de livres, avec un espace soigneusement aménagé et divisé en zones qui permettent aux élèves de se sentir comme chez eux.

Il y a même un coin spécial pour les plus jeunes pour s’asseoir confortablement et se calmer quand ils passent une mauvaise journée.

« Nous leur apprenons à gérer les erreurs et à résoudre les problèmes », a déclaré Wheatley.

Wheatley voit non seulement du potentiel chez ses élèves, mais aussi des capacités qu’ils peuvent mettre à profit dès maintenant.

« Les gens sous-estiment ce que les enfants de leur âge peuvent faire par eux-mêmes. Ils peuvent trouver leurs propres solutions », a déclaré Wheatley, ajoutant que la clé est de donner aux étudiants la confiance nécessaire pour le faire.

Wheatley joue avec ses élèves, les guidant dans une routine d’exercice à peine déguisée au début de la journée. Plus tard, pendant la récréation à l’aire de jeux extérieure de l’école, Wheatley pousse les élèves sur les balançoires.

Lorsque les élèves travaillent et jouent ensemble, nettoient derrière eux et n’hésitent pas à prendre un jeu ou un jouet, Wheatley sait qu’ils apprennent.

« Ils ne sont pas étouffés par quoi que ce soit à cet âge », a déclaré Wheatley. « J’adore le fait qu’ils s’approprient la salle de classe. »