Elle a poursuivi: «Les inégalités et l’injustice climatique sont déjà au cœur de la crise climatique. Si les gens ne peuvent pas être vaccinés et voyager pour être représentés de manière égale, c’est antidémocratique et cela aggraverait le problème. »

La COP26 devait être la conférence mondiale sur le climat la plus importante depuis l’accord de Paris de 2015. Au programme des discussions figuraient des plans nationaux de réduction des émissions de carbone, ainsi que des progrès sur l’accord de Paris et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Thunberg a fait irruption pour la première fois sur la scène mondiale avec une manifestation devant le parlement suédois il y a deux ans et demi. Depuis, elle s’est disputée avec des dirigeants mondiaux, notamment le président Donald Trump, et a inspiré un mouvement mondial dirigé par des jeunes qui milite pour des solutions au changement climatique.

«Une solution numérique est bien sûr loin d’être optimale», a tweeté Thunberg vendredi, concernant la possibilité que la conférence soit partiellement ou totalement déplacée en ligne. «La connexion Internet haut débit et l’accès aux ordinateurs sont extrêmement inégaux dans le monde. Dans ce cas, nous manquerions de représentation de la part de ceux dont la voix a le plus besoin d’être entendue en ce qui concerne la crise climatique. »

Mais les scientifiques préviennent également que plus le virus continuera à circuler largement, plus il aura de chances de changer – et potentiellement de développer une résistance aux vaccins. Déjà, plusieurs variantes hautement contagieuses et dangereuses sont en circulation, provoquant de nouvelles vagues d’infections et des perturbations mondiales.