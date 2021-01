2021 s’annonce déjà positive. Les cas de Covid-19 sont en baisse en Inde, les vaccins à travers le monde ont commencé à être administrés et la militante du changement climatique et le visage de Fridays for Future, Greta Thunberg vient d’avoir 18 ans.

La militante suédoise du changement climatique, qui a lancé une campagne mondiale sur le changement climatique à l’âge de 15 ans, a eu 18 ans dimanche et a publié un message satirique sur ses réseaux sociaux, destiné à ses trolls.

Dans sa légende, elle a écrit: « Merci beaucoup pour tous les bons vœux pour mon 18e anniversaire! Ce soir, vous me trouverez au pub local pour exposer tous les sombres secrets derrière la conspiration de grève du climat et de l’école et mes méchants gestionnaires qui ne peut plus me contrôler!

Je suis enfin libre !! «

La légende est moqueuse, visant les personnes qui l’ont accusée dans le passé d’être « contrôlée » par ses parents, et l’activisme pour le changement climatique et la grève scolaire ne sont qu’un complot. Plusieurs autres, dont l’actuel président américain Donald Trump, la traitent de pion pour d’autres agendas.

Sa satire ne s’est pas arrêtée à la légende – son T-shirt est également moqueur et dit «Flat Mars Society» visant la société de la terre plate, les mêmes personnes qui croient en effet que la terre est plate et non ronde.

Le lettrage imprimé sur le T-shirt reflète également celui du slogan du T-shirt «Occupy Mars» d’Elon Musk. Le t-shirt d’Elon Musk a atteint une popularité notoire lorsqu’il en a posté une photo avec son fils nouveau-né.

Thunberg a lancé une campagne sur le changement climatique qui est passée d’une grève scolaire d’une personne à un mouvement mondial, attirant des millions d’écoliers, ainsi que des adultes.

Elle a critiqué les dirigeants mondiaux sur le changement climatique dans un discours aux Nations Unies en 2019, s’est affrontée avec le président américain Donald Trump et a appelé le mois dernier à une action urgente cinq ans après l’Accord de Paris.

(Avec les contributions de Reuters.)