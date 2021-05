Greta Thunberg tente de marcher sur la fine ligne de la neutralité sur l’affrontement israélo-palestinien, mais la foule de Twitter exige qu’elle prenne parti

Après avoir pataugé dans la conversation sur le conflit israélo-palestinien lundi, lorsqu’elle a retweeté un message de la militante anti-israélienne Naomi Klein, Thunberg, 18 ans, a tenté de frapper un accord plus œcuménique mardi, en disant: «Pour être parfaitement clair: je ne suis ni contre Israël ni contre la Palestine. Inutile de dire que je suis contre toute forme de violence ou d’oppression de la part de qui que ce soit ou de n’importe quelle partie. »

« Et encore, » elle a ajouté, «Il est dévastateur de suivre les développements en Israël et en Palestine.»

Les commentaires de Thunberg sont intervenus alors que les militants du Hamas à Gaza ont fait pleuvoir plus de 100 roquettes sur les villes israéliennes mardi soir. Un immeuble de la banlieue de Tel Aviv aurait été frappé à la suite du bombardement par Israël du complexe résidentiel de la tour Hanadi à Gaza plus tôt mardi.

L’effort de Thunberg pour rester neutre sur le différend s’est heurté à des réactions négatives, car observateurs l’appelle mal informé ou alors indigné sélectivement. D’autres ont suggéré que ses priorités étaient mal placées, «Se souciant davantage des tortues de mer que des adultes et des enfants palestiniens réels assassinés dans le cadre du nettoyage ethnique.»

Jennine Khalik, écrivain et designer anti-israélienne, a exhorté Thunberg à être « Du bon côté de l’histoire. » L’auteur Max Blumenthal a plaisanté sur le fait que Thunberg pourrait peut-être être indigné si le titre d’aujourd’hui était, «Les autorités israéliennes refusent les panneaux solaires et les serres aux agriculteurs palestiniens en Cisjordanie.»

Mais Thunberg a également été confrontée à un refus plus tôt, lorsqu’elle a promu le tweet de Klein et ajouté: «Dévastateur de suivre les développements à Jérusalem et à Gaza.»

Le politicien allemand du Parti vert, Volker Beck, a répondu: «Avez-vous votre mot à dire sur les attaques à la roquette du Hamas et quel est leur impact positif sur le climat?»

L’économiste Saki Bigio a offert à Thunberg des conseils qu’elle aurait apparemment tenté de suivre: «Greta, vous exposez l’agenda vert si vous vous rangez du côté d’un conflit politique. Tu es l’un de mes héros. Ne perdez pas votre concentration. »

