La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a été accusée d’avoir diffusé des messages antisémites en ligne après avoir exprimé son soutien aux Palestiniens sur X (anciennement Twitter). Elle a depuis supprimé son message original, après avoir été critiquée sur les réseaux sociaux.

Vendredi, Thunberg a partagé une photo d’elle et de trois autres femmes tenant des affiches avec des slogans pro-palestiniens. « Aujourd’hui, nous frappons en solidarité avec la Palestine et Gaza. » » a-t-elle écrit, appelant à un cessez-le-feu au Moyen-Orient, ainsi qu’à « justice et liberté pour les Palestiniens et tous les civils concernés ».

Cependant, certains ont rapidement remarqué que l’une des femmes avait une petite pieuvre en peluche bleue perchée sur son genou et ont établi des parallèles avec des caricatures antisémites représentant les Juifs comme des poulpes menaçants dotés de tentacules longs et étendus. De telles images ont été utilisées dans l’Allemagne nazie et ailleurs pour promouvoir des mythes et des théories du complot entourant le peuple juif et le judaïsme.

Pensez-y, Greta Thunberg et ses amis sont sortis et ont acheté une peluche pieuvre aigue-marine pour leur grande séance photo Instagram. Placez-le soigneusement avec désinvolture à côté d’elle en pensant qu’ils sont effrontés et que personne ne le remarquerait à l’ère d’Internet. pic.twitter.com/tqr57OxHdM – EducatëdHillbilly™ (@RobProvince) 20 octobre 2023

L’activiste a rapidement supprimé le message original et a partagé la même photo avec la pieuvre recadrée. « J’ai appris que l’animal en peluche présenté dans mon message précédent peut être interprété comme un symbole d’antisémitisme, ce que j’ignorais complètement. » Thunberg a écrit. « Le jouet sur la photo est un outil souvent utilisé par les personnes autistes pour communiquer leurs sentiments. »

« Nous sommes bien entendu contre tout type de discrimination et condamnons l’antisémitisme sous toutes ses formes. » » a ajouté la militante, expliquant pourquoi elle avait supprimé le poste précédent.

Certains ont pris la défense de Thunberg, soulignant que la pieuvre était un motif populaire dans de nombreux dessins animés satiriques et politiques à travers l’histoire.

Néanmoins, le compte rendu officiel d’Israël sur X a critiqué Thunberg pour sa position. « Le Hamas n’utilise pas de matériaux durables pour ses roquettes qui ont massacré des Israéliens innocents. Les victimes du massacre du Hamas auraient pu être vos amis. Parlez », il a écriten joignant des photos de trois personnes tuées par les militants palestiniens.

L’ancien porte-parole des Forces de défense israéliennes, Arye Sharuz Shalicar, est allé plus loin, déclarant au magazine Politico que « Quiconque s’identifiera d’une manière ou d’une autre à Greta à l’avenir sera, à mon avis, un partisan du terrorisme » et l’a attaquée pour « faire preuve de solidarité avec Gaza tout en ne disant pas un mot sur les massacres d’Israéliens. » Shalicar est ensuite revenu sur ses commentaires, affirmant qu’il « parlé avec un profond sentiment de douleur », et que ses propos ne reflétaient pas ses opinions ni celles de Tsahal.

Thunberg est devenue célèbre pour la première fois en 2018 lorsqu’elle a organisé un piquet de grève en solo devant le parlement suédois pour exiger une action contre le changement climatique. Depuis, elle a parlé de cette question sur différentes plateformes mondiales, notamment à l’ONU, et a été arrêtée à plusieurs reprises en raison de son militantisme.