Greta Thunberg se retire du festival du livre à cause de ses liens avec les combustibles fossiles

La militante pour le climat Greta Thunberg s’est retirée d’un événement au Festival international du livre d’Édimbourg.

Thunberg dit qu’elle ne peut pas prendre la parole lors de l’événement, étant donné que son sponsor, Baillie Gifford, est fortement investi dans l’industrie des combustibles fossi.

La société d’investissement britannique Baillie Gifford et le directeur du festival Nick Barley ont tous deux défendu leurs liens.

Pour des nouvelles et des analyses sur le changement climatique, rendez-vous sur News24 Avenir Climatique.

Vendredi, la militante pour le climat Greta Thunberg s’est retirée d’un événement très attendu au Festival international du livre d’Édimbourg, citant les investissements « lourds » d’un sponsor dans les combustibles fossiles et les accusant de « blanchiment vert ».

« En tant qu’activiste pour le climat, je ne peux pas assister à un événement qui reçoit le parrainage de Baillie Gifford, qui investit massivement dans l’industrie des combustibles fossiles », a déclaré l’activiste suédois de 20 ans dans un communiqué sur le site du festival.

Thunberg devait prendre la parole lors de l’événement intitulé « Il n’est pas trop tard pour changer le monde » le 13 août.

Les billets pour l’événement, qui devait se dérouler dans le théâtre Playhouse de 3 000 places, se sont vendus en moins de 24 heures.

La société d’investissement britannique Baillie Gifford et le directeur du festival Nick Barley ont tous deux défendu leurs liens.

« En tant qu’organisation caritative, nous ne serions pas en mesure de fournir cette plate-forme sans le soutien à long terme d’organisations telles que Baillie Gifford », a déclaré Barley, ajoutant qu’il respectait la décision de Thunberg.

« Le Festival du livre existe pour offrir une plate-forme de débat et de discussion autour des problèmes clés qui affectent l’humanité aujourd’hui – y compris l’urgence climatique. »

Barley a ajouté qu’ils pensaient que l’entreprise faisait « partie de la solution à l’urgence climatique ».

LIRE | Des militants écologistes couvrent la maison du Premier ministre britannique Sunak en noir

Ballie Gifford, qui parraine le festival depuis 19 ans, a nié être « un important investisseur dans les combustibles fossiles ».

« Seuls 2% de l’argent de nos clients sont investis dans des entreprises ayant des activités liées aux combustibles fossiles », a-t-il déclaré.

Les pertes de Covid et une chute « traumatique » des ventes de billets avaient laissé les organisateurs du festival miser sur les apparitions des lauréats du prix Booker et de Thunberg pour sauver la fréquentation et les finances.

« Les efforts d’écoblanchiment de l’industrie des combustibles fossiles, y compris le parrainage d’événements culturels, leur permettent de conserver la licence sociale pour continuer à fonctionner », a déclaré Thunberg.

« Je ne peux pas et ne veux pas être associé à des événements qui acceptent ce type de parrainage. »