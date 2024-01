Greta Thunberg se joint aux manifestants lors d’une manifestation à l’aéroport de Farnborough

il y a 5 heures

L’aéroport de Farnborough a soumis son intention de passer d’un plafond de 50 000 à 70 000 vols par an.

Mais les manifestants réclament l’interdiction totale des jets privés, qui, selon eux, sont jusqu’à 30 fois plus polluants que les avions de ligne.

Une manifestation organisée par Extinction Rebellion Waverley and Borders a débuté dans le centre-ville de Farnborough et s’est dirigée vers les portes de l’aéroport, déclenchant des fusées éclairantes et rejointe par des batteurs.