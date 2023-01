Greta Thunberg rit en vidéo avec la police allemande avant une séance photo sur la détention d’une mine de charbon: “Mise en scène pour les caméras”

La militante suédoise du changement climatique Greta Thunberg est accusée d’avoir organisé sa détention lors d’une manifestation dans une mine de charbon allemande après la diffusion d’une vidéo montrant la jeune femme de 20 ans apparemment en train de rire avec des officiers.

Au cours de la prétendue photo, la vidéo montre Thunberg souriant et riant avec qui semble être un autre manifestant. Un officier, vêtu d’une tenue anti-émeute et d’un casque, tient Thunberg par le bras, tandis qu’un autre se tient à côté d’elle, les mains jointes devant lui. Un troisième officier rit avec eux.

Thunberg tombe calme et sérieuse alors qu’un photographe prend des photos d’elle et des officiers immobiles. En arrière-plan, une grande file d’officiers anti-émeute est vue debout à une certaine distance. Plusieurs photographes pullulent autour de Thunberg alors que deux officiers la conduisent ensuite vers un parking.

“La fausse arrestation de #GretaThunberg”, le compte Twitter TVisCOOL ! a écrit, partageant d’abord le clip visionné plus de 6,2 millions de fois mercredi matin. “Tout est prêt pour les caméras.”

“Greta a organisé son arrestation pour attirer l’attention”, a tweeté Oli London, un YouTuber reconnu dans les cercles conservateurs pour avoir partagé son histoire sur la dé-transition, à ses plus de 62 000 abonnés. “C’est une marionnette du WEF et de George Soros. “Ils se moquent du monde. Greta, tu es une actrice terrible, essaie au moins d’être un peu plus convaincante la prochaine fois que tu seras arrêtée.”

Les critiques de Greta Thunberg comprenaient également Ian Miles Cheong, qui a écrit à ses plus de 450 000 abonnés sur Twitter : “Oui, l’arrestation de Greta Thunberg a été mise en scène pour les médias de l’establishment”.

La police de l’ouest de l’Allemagne a emmené Thunberg et d’autres manifestants mardi du bord d’une mine à ciel ouvert où ils ont manifesté contre la destruction en cours d’un village pour faire place à l’expansion de la mine, a rapporté l’agence de presse allemande DPA.

Thunberg faisait partie des centaines de personnes qui ont repris les manifestations anti-mines à plusieurs endroits dans l’État allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie un jour après que les deux derniers militants du climat enfermés dans un tunnel sous le village de Luetzerath aient quitté le site.

Le gouvernement allemand a conclu l’année dernière un accord avec la société énergétique RWE lui permettant de détruire le village en échange de la fin de l’utilisation du charbon d’ici 2030, plutôt que 2038. Les deux soutiennent que le charbon est nécessaire pour assurer la sécurité énergétique de l’Allemagne, qui est pressée par la réduction de l’approvisionnement. du gaz russe en raison de la guerre en Ukraine.

Mais les écologistes disent que le bulldozer de Luetzerath entraînera de vastes émissions de gaz à effet de serre. L’Allemagne devrait manquer ses ambitieux objectifs climatiques pour la deuxième année consécutive.

Un porte-parole de la police, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat comme c’est la coutume en Allemagne, a déclaré qu’il n’était pas autorisé à donner des détails sur Thunberg ou sur toute autre personne ayant participé à la manifestation en raison des règles de confidentialité, a rapporté l’Associated Press.

Réagissant à la vidéo, le journaliste indépendant Danny Armstrong a en outre allégué que “des images montrant l’arrestation de Greta Thunberg en Allemagne pour manifestation pacifique ont été mises en scène pour les caméras”.

“Ici, elle rit et plaisante avec la police et l’équipage”, a-t-il écrit, partageant la vidéo. “Rappel opportun que le projet Greta Thunberg est une arnaque bien coordonnée et bien financée contre le changement climatique.”

Le commentateur britannique Adam Brooks, qui compte plus de 272 000 abonnés sur Twitter, a écrit : “Ce n’est pas une arrestation, c’est une opportunité de relations publiques pour faire les gros titres dans le monde entier…

‘[P]ou la jeune Greta se fait marcher dessus par d’horribles policiers jusqu’à ce que vous regardiez cette vidéo.”

“Quelle mise en scène, ne croyez jamais tout ce que vous voyez dans les MSM”, a-t-il ajouté.

“Devinez qui a été surpris lors de la manifestation contre les mines de charbon ? Bien sûr, @GretaThunberg ! Cela vous semble-t-il mis en scène ?” La journaliste française Alexandra Lavoie, de Rebel News, a tweeté.

Au milieu du débat houleux sur le charbon en Allemagne, l’Union européenne a avancé mardi avec un grand projet industriel de technologies propres conçu pour renforcer ses plans pour un avenir plus vert alors que le bloc des 27 nations poursuit l’objectif d’être climatiquement neutre d’ici 2050.

Ailleurs dans l’ouest de l’Allemagne, des dizaines de militants pour le climat se sont collés dans une rue principale de la ville de Cologne, dans l’ouest de l’Allemagne, et dans un bâtiment du gouvernement de l’État à Düsseldorf. Près de Rommerskirchen, un groupe d’environ 120 militants a également occupé les voies ferrées à charbon vers la centrale électrique de Neurath, selon la police et RWE.

Ceux qui ont refusé de quitter les voies ont été emportés, a rapporté DPA. De plus, plusieurs personnes ont occupé une pelle géante à la mine de charbon d’Inden, tandis que des centaines d’autres manifestants se sont joints à une marche près de Luetzerath. Le village lui-même a été évacué par la police ces derniers jours et est bouclé.

Encore une fois, il y a eu quelques affrontements avec la police. Plusieurs militants se sont précipités vers la mine à ciel ouvert de Garzweiler, selon DPA. Ils se tenaient au bord de la fosse à ciel ouvert, qui a un bord de rupture pointu. La police a déclaré que c’était dangereux et qu’il était interdit aux gens d’y séjourner. La police de la ville voisine d’Aix-la-Chapelle a déclaré qu’un groupe d’environ 50 manifestants s’était dangereusement rapproché du bord de la mine et ne voulait pas partir malgré qu’on lui ait demandé de le faire. Toutes les personnes de ce groupe ont dû être emmenées du bord de la mine et ont ensuite été temporairement détenues pour déterminer leur identité, a indiqué la police. Des photos de la scène ont montré que Thunberg était l’un de ceux que les officiers ont emmenés.

Thunberg elle-même a tweeté au sujet de sa détention présumée. “Hier, je faisais partie d’un groupe qui a protesté pacifiquement contre l’expansion d’une mine de charbon en Allemagne. Nous avons été choqués par la police puis détenus, mais nous avons été relâchés plus tard dans la soirée”, a-t-elle écrit. “La protection du climat n’est pas un crime.”

La police et RWE ont commencé à expulser les manifestants de Luetzerath le 11 janvier, en supprimant les barrages routiers, en abattant des cabanes dans les arbres et en rasant des bâtiments au bulldozer. Les militants invoquent l’importance symbolique de Luetzerath depuis des années, et des milliers de personnes ont manifesté samedi contre le rasage du village par RWE pour l’agrandissement de la mine de charbon de Garzweiler.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.