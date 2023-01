Greta Thunberg retirée par la police allemande du site d’une manifestation de masse contre le changement climatique dans une mine de charbon

La police allemande aurait retiré Greta Thunberg, militante du changement climatique âgée de 20 ans, du site d’une manifestation de masse contre la démolition d’un village abandonné pour l’expansion d’une mine de charbon.

Thunberg, un “défenseur autiste de la justice climatique” suédois autoproclamé, a rejoint des milliers de manifestants qui se sont présentés samedi pour protester contre le dégagement du hameau de Luetzerath, traversant le village voisin de Keyenberg et passant devant des champs boueux dans l’ouest de l’Allemagne.

Dimanche, Thunberg a de nouveau échoué avec les demandes de la police de quitter le site, avant que deux agents ne l’emmènent, a rapporté le journal allemand BILD, montrant une photo de Thunberg souriant avec deux agents, chacun portant un casque équipé d’un écran facial, de chaque côté. la prenant par les bras.

Selon BILD, la police allemande a déclaré que 70 officiers ont été blessés et neuf manifestants ont été transportés à l’hôpital dans une ambulance pendant les manifestations du week-end, mais personne n’a été grièvement blessé. Les organisateurs de la manifestation ont toutefois affirmé samedi que plusieurs manifestants avaient été grièvement blessés.

L’opération d’expulsion des militants du climat qui ont afflué sur le site de Luetzerath, à l’ouest de Cologne, a débuté mercredi matin et a progressé régulièrement au cours des jours suivants. La police a évacué les bâtiments agricoles, les quelques maisons restantes et quelques dizaines de constructions de fortune telles que des cabanes dans les arbres.

Samedi, des milliers de personnes ont manifesté à proximité contre l’expulsion et l’agrandissement prévu de la mine de charbon de Garzweiler. Il y a eu des affrontements avec la police alors que certains manifestants tentaient d’atteindre le village, qui est maintenant clôturé, et la mine.

Les écologistes disent que raser le village au bulldozer pour agrandir la mine de Garzweiler entraînerait d’énormes quantités d’émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement et la société de services publics RWE affirment que le charbon est nécessaire pour assurer la sécurité énergétique de l’Allemagne. L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février dernier a accru les inquiétudes de l’Europe pour assurer son indépendance énergétique vis-à-vis du Kremlin.

Les gouvernements régionaux et nationaux allemands, qui incluent tous deux le parti écologiste vert, ont conclu l’année dernière un accord avec RWE lui permettant de détruire le village abandonné en échange de la fin de l’utilisation du charbon d’ici 2030, plutôt que 2038. Les dirigeants des Verts soutiennent que le accord répond à de nombreuses demandes des écologistes et a sauvé cinq autres villages de la démolition et que Luetzerath est le mauvais symbole pour les manifestations. Les militants rejettent cette position.

La police a déclaré dimanche dans un communiqué que près de 300 personnes avaient été éloignées jusqu’à présent de Luetzerath. Ils ont ajouté que “le sauvetage par RWE Power des deux personnes dans les structures souterraines se poursuit ; au-delà, le déminage par la police est terminé”. Ils ont déclaré que 12 personnes avaient été arrêtées en relation avec les incidents de samedi. La démolition des bâtiments de Luetzerath est déjà en cours.

Samedi, la police a déclaré que Thunberg s’était brièvement assise sur un talus au bord de la mine et que des agents l’avaient emmenée à quelques pas après ne pas avoir répondu aux appels à se déplacer pour sa propre sécurité, a rapporté l’agence de presse allemande DPA, ajoutant qu’elle est ensuite allée sur son chemin. La vidéo montre Thunberg en train de lier les armes à d’autres manifestants alors que la police tente de les éloigner du site de démolition.

Lundi, la police a déclaré que les deux derniers manifestants qui étaient restés à l’intérieur d’un tunnel auto-creusé pendant des jours pour empêcher que de l’équipement lourd ne soit amené au bulldozer dans le hameau avaient quitté le site.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.