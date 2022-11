Greta Thunberg rejoint le procès contre le gouvernement suédois alléguant des politiques climatiques “insuffisantes”

La militante pour le climat Greta Thunberg s’est jointe à des centaines d’autres jeunes plaignants dans un procès contre le gouvernement suédois alléguant l’inaction du pays sur la question du changement climatique.

Le procès rejoint Thunberg, 19 ans, avec plus de 600 autres qui affirment que les politiques climatiques de la Suède ont violé la Constitution ainsi que la Convention européenne des droits de l’homme, Bloomberg a rapporté .

“L’État suédois ne respecte pas l’exigence constitutionnelle de promouvoir un développement durable conduisant à un bon environnement pour les générations présentes et futures”, a déclaré le groupe organisateur du procès dans un communiqué.

Thunberg a posté sur Twitter en disant que le Black Friday était le “jour parfait” pour poursuivre l’État pour “ses politiques climatiques insuffisantes”.

LES NÉGOCIATEURS DE L’ONU ACCEPTENT DE PAYER DES RÉPARATIONS CLIMATIQUES AUX NATIONS PAUVRES

“Aujourd’hui, le Black Friday, est le jour idéal pour poursuivre l’État pour ses politiques climatiques insuffisantes. C’est donc ce que nous avons fait”, a déclaré Thunberg, l’un des militants climatiques les plus connus au monde.

« Rendez-vous au tribunal », a-t-elle ajouté.

Une autre militante, Ida Edling, a déclaré que la Suède “poursuivait une politique climatique dont la recherche est très claire contribuera à une catastrophe climatique à l’avenir”.

LES RÉPUBLICAINS PRÉVOYENT DE COMBATTRE L’AGENDA VERT « RADICAL » DE BIDEN AVEC LE CONTRÔLE DE LA MAISON : « MAINTENIR LES COÛTS ÉNERGÉTIQUES FAIBLES »

Le parlement suédois a décidé en 2017 que d’ici 2045, le pays scandinave devait avoir zéro émission nette de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et avoir 100% d’énergie renouvelable.

Pourtant, les militants suédois disent que le pays devrait faire plus.

L’AUTEUR EXPLOSE LES “DÉLUSIONS VERTES” DES PAYS OCCIDENTAUX QUI ONT PERMIS L’AVANTAGE ÉNERGÉTIQUE DE POUTINE EN EUROPE

“L’État suédois n’a jamais traité la crise climatique comme la crise qu’elle est, et le nouveau gouvernement a clairement indiqué qu’il ne le ferait pas non plus”, a déclaré Anton Foley, un plaignant de 20 ans dans l’affaire, dans un communiqué. .

Les militants pour le climat ont lancé de nombreuses poursuites contre des gouvernements et des entreprises ces dernières années, avec un succès mitigé.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans l’une des affaires les plus médiatisées, le plus haut tribunal allemand a statué l’année dernière que le gouvernement devait ajuster ses objectifs climatiques pour éviter de surcharger indûment les jeunes. Le gouvernement allemand a réagi en avançant son objectif d’émissions “nettes nulles” de cinq ans jusqu’en 2045 et en établissant des mesures plus ambitieuses à court et moyen terme pour atteindre cet objectif.

Associated Press a contribué à ce rapport.