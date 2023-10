La militante pour le climat Greta Thunberg a publié puis supprimé un message pro-palestinien sur X à la suite de réactions négatives.

Tôt vendredi matin, la militante suédoise de 20 ans a publié une photo depuis supprimée d’elle-même et de trois autres militants avec des pancartes indiquant « Palestine libre », « Justice climatique maintenant », « Ce juif se tient aux côtés de la Palestine » et « Debout. Avec Gaza. » La photo comprenait une pieuvre bleue au visage renfrogné et assise sur l’une des jambes des militants.

« Aujourd’hui, nous frappons en solidarité avec la Palestine et Gaza. Le monde doit s’exprimer et appeler à un cessez-le-feu immédiat, à la justice et à la liberté pour les Palestiniens et tous les civils concernés », a-t-elle écrit dans son message. Quelques instants plus tard, Thunberg l’a supprimé et a partagé une photo presque identique – les quatre mêmes personnes tenant les quatre mêmes pancartes – cette fois avec l’animal en peluche découpé de la photo.

« J’ai appris que l’animal en peluche montré dans mon message précédent peut être interprété comme un symbole d’antisémitisme, ce que j’ignorais complètement », a-t-elle écrit dans un message d’accompagnement. « Le jouet sur la photo est un outil souvent utilisé par les personnes autistes pour communiquer leurs sentiments. »

Thunberg, qui a été arrêtée lors d’une manifestation pour l’énergie à Londres plus tôt cette semaine, a déclaré qu’elle et ses militants « sont bien sûr opposés à tout type de discrimination et condamnent l’antisémitisme sous toutes ses formes ».

« Ce n’est pas négociable. C’est pourquoi j’ai supprimé le dernier message », a-t-elle expliqué.

Thunberg et 25 autres manifestants, rassemblés devant un hôtel londonien où se tenait une conférence sur le pétrole et le gaz, ont été arrêtés mardi par la police britannique.

Thunberg a été accusé d’infraction à l’ordre public pour ne pas avoir respecté les conditions qui, selon la police, avaient été imposées pour éviter « de graves perturbations dans la communauté, l’hôtel et les clients ».

Elle a été libérée sous caution et a été convoquée à une audience devant le Westminster Magistrates’ Court de Londres le 15 novembre.

Thunberg est devenue le visage des jeunes militants pour le climat à travers le monde après avoir organisé des manifestations hebdomadaires devant le Parlement suédois en 2018, alors qu’elle n’avait que 15 ans.

La jeune militante est rapidement devenue célèbre et, en 2019, elle a été nommée « Personne de l’année » par le Time.

Cette année, le jeune homme de 20 ans a également été arrêté par la police ou éloigné des manifestations en Suède, en Norvège et en Allemagne.

À Gaza, plus d’un million de Palestiniens ont été déplacés alors qu’Israël mène une guerre contre le groupe terroriste Hamas après que ce groupe a lancé une attaque terroriste massive contre les communautés israéliennes.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.