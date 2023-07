Greta Thunberg provocante après qu’un tribunal suédois lui ait infligé une amende pour avoir désobéi à la police lors d’une manifestation climatique

Quelques heures après qu’un tribunal suédois a infligé une amende à Greta Thunberg pour avoir désobéi à la police lors d’une manifestation environnementale dans une installation pétrolière le mois dernier, la militante pour le climat a de nouveau tenté de bloquer l’accès à l’installation et a été expulsée par la police.

Plus tôt lundi, Thunberg, 20 ans, a reconnu les faits mais a nié toute culpabilité, affirmant que la lutte contre l’industrie des combustibles fossiles était une forme de légitime défense en raison de la menace existentielle et mondiale de la crise climatique.

« Nous ne pouvons pas sauver le monde en respectant les règles », a-t-elle déclaré aux journalistes après avoir entendu le verdict, jurant qu’elle ne reculerait « certainement pas ».

Le tribunal a rejeté son argument et lui a imposé une amende de 2 500 couronnes (environ 317 $ CAN).

Des accusations ont été portées contre Thunberg et plusieurs autres jeunes militants du mouvement Reclaim the Future pour avoir refusé un ordre de la police de se disperser après avoir bloqué l’accès routier à un terminal pétrolier dans la ville de Malmö, dans le sud de la Suède, le 19 juin.

« Si le tribunal considère nos actions de légitime défense comme un crime, c’est comme ça », a déclaré Irma Kjellström, porte-parole de Reclaim the Future, également présente lors de la manifestation de juin. Elle a ajouté que les militants « doivent être exactement là où le mal est fait ».

La condamnation semble avoir peu d’effet sur la détermination des jeunes – Thunberg et les militants de Reclaim the Future sont retournés au terminal pétrolier dans l’après-midi pour se rendre à un autre barrage routier et ont finalement été expulsés par la police.