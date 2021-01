Greta Thunberg a plaisanté sur le fait que ses « mauvais maîtres ne peuvent plus la contrôler » dans un tweet ironique marquant son 18e anniversaire.

La militante a riposté sarcastiquement aux critiques qui affirment que les parents ont secrètement orchestré son ascension vers la célébrité en disant qu’elle est « enfin libre » maintenant qu’elle a 18 ans.

Mlle Thunberg a déclaré qu’elle passerait sa nuit d’anniversaire dans son « pub local » car l’âge minimum pour boire en Suède est de 18 ans.

Là-bas, elle «dévoilera tous les sombres secrets derrière la conspiration du climat et de la grève des écoles» en référence à ceux qui croient à tort que le réchauffement climatique est un mensonge.

En plus de sa légende humoristique, la jeune femme de 18 ans a partagé un selfie, donnant un coup de pouce à la caméra tout en portant une chemise portant la mention « société plate de Mars ».

Cela semble être une référence sarcastique à la Flat Earth Society dont les membres vantent l’étrange théorie du complot selon laquelle la Terre est un disque entouré d’un mur de glace.

Greta Thunberg a plaisanté sur le fait que ses « mauvais maîtres ne peuvent plus la contrôler » dans un tweet ironique marquant son 18e anniversaire. Elle a partagé la légende avec un selfie (photo)

La militante a répliqué en plaisantant aux critiques (son tweet, en photo) qui affirment que les parents ont secrètement orchestré son ascension vers la gloire en disant qu’elle est « enfin libre » maintenant qu’elle a 18 ans.

Son message disait: « Merci beaucoup pour tous les bons voeux pour mon 18e anniversaire!

« Ce soir, vous me trouverez au pub local pour exposer tous les sombres secrets derrière la conspiration du climat et de la grève scolaire et mes méchants gestionnaires qui ne peuvent plus me contrôler! Je suis enfin libre!

Dans une interview avant son anniversaire marquant, Mlle Thunberg a déclaré qu’elle « ne se souciait pas » des exploits de jet-set de célébrités qui prêchent sur l’environnement.

Le militant adolescent est devenu le visage du mouvement des jeunes pour le climat après avoir lancé une « grève scolaire » en solo devant le parlement suédois à l’âge de 15 ans.

Depuis lors, Mlle Thunberg a pris la parole au sommet des Nations Unies sur le climat, a été nominée pour un prix Nobel de la paix et a été surnommée la personne de l’année 2019 par le magazine Time.

Mais elle a déclaré que sa superstar mondiale ne durerait pas éternellement, elle essaie donc « d’utiliser sa position » pour en faire le plus possible « dans ce laps de temps limité ».

S’exprimant dans une interview avec The Times, on a demandé à la jeune femme de 17 ans ce qu’elle ressentait à propos des célébrités qui voyagent à travers le monde dans des avions gourmands en gaz tout en prêchant sur le changement climatique.

Mlle Thunberg (photo) a déclaré qu’elle « ne se souciait pas » des exploits de jet-set de célébrités qui prêchent sur l’environnement dans une interview avant son 18e anniversaire

Mlle Thunberg a pris la parole au sommet des Nations Unies sur le climat, a été nominée pour un prix Nobel de la paix et a été surnommée la personne de l’année 2019 par le magazine Time (photo)

Elle a simplement répondu: «Je m’en fiche.

Le prince Harry et Meghan Markle ont été critiqués pour avoir utilisé des jets privés en 2019 – dont quatre voyages en seulement 11 jours en août – malgré leurs références écologiques.

Mlle Thunberg a déclaré: « Je ne dis à personne d’autre quoi faire, mais il y a un risque lorsque vous vous exprimez sur ces choses et que vous ne pratiquez pas pendant que vous prêchez, alors vous serez critiqué pour cela et ce que vous dites est gagné ne soyez pas pris au sérieux.

L’adolescent – atteint du syndrome d’Asperger – a critiqué la «révolution industrielle verte» en dix points de Boris Johnson.

Le Premier ministre a lancé un plan de 12 milliards de livres sterling pour l’environnement l’année dernière, affirmant qu’il pourrait créer 250 000 emplois et réduire considérablement les émissions de carbone du pays.

Parmi les propositions ambitieuses figurent des plans visant à interdire les nouvelles ventes de voitures à essence et diesel d’ici 2030, à installer des milliers d’éoliennes en mer et à planter 75 000 acres d’arbres par an.

Mais Mlle Thunberg (photo) a déclaré que sa superstar mondiale ne durera pas éternellement, alors elle essaie « d’utiliser sa position » pour faire le plus possible « dans ce laps de temps limité ».

Le prince Harry et Meghan Markle (photo) ont été critiqués pour avoir utilisé des jets privés en 2019 – dont quatre voyages en seulement 11 jours en août – malgré leurs références écologiques.

Mlle Thunberg a déclaré que si les propositions étaient considérées comme meilleures que le gouvernement ne faisant rien – elle a souligné que les scientifiques l’ont critiqué pour ne pas en faire assez pour lutter contre le changement climatique.

Dans l’interview, la militante a également déclaré qu’elle ne réfléchissait pas aux critiques qui lui étaient imposées par les dirigeants mondiaux.

En 2019, Mlle Thunberg a crié « Comment osez-vous? » lors de l’Assemblée générale des Nations Unies – affirmant que les chefs de pays laissaient tomber la jeune génération.

Le président américain Donald Trump a déclaré sarcastiquement à propos de son discours à l’ONU: « Elle semble être une jeune fille très heureuse qui attend avec impatience un avenir brillant et merveilleux. Tellement agréable à voir.

En décembre dernier, le président Trump a demandé à Mlle Thunberg de « travailler sur son problème de gestion de la colère » et de « faire un bon film à l’ancienne avec un ami » après qu’elle soit devenue la plus jeune personne à recevoir le prix Person Of The Year du magazine Time.

Après avoir été nommée personne de l’année par Time Magazine, le président Trump a déclaré que Thunberg devait « se calmer » et « travailler sur son problème de gestion de la colère ».

La militante adolescente s’est moquée du président et a changé sa biographie sur Twitter en utilisant ses mots

La jeune femme de 17 ans a imité un tweet que le président lui avait adressé l’année dernière et lui a dit de « se détendre » et de « travailler sur son problème de gestion de la colère ».

Dans son tweet de l’année dernière, le président a écrit: « Tellement ridicule. Greta doit travailler sur son problème de gestion de la colère, puis aller voir un bon film à l’ancienne avec une amie! Chill Greta, chill! ‘

En novembre, Mlle Thunberg lui a renvoyé les critiques.

S’adressant à Twitter pour répondre aux appels du président visant à «arrêter le décompte», l’adolescent a écrit: «Tellement ridicule. Donald doit travailler sur son problème de gestion de la colère, puis aller voir un bon film à l’ancienne avec un ami! Chill Donald, Chill! ‘

Le mois dernier, la militante a déclaré qu’elle fêtait son retour à l’école, mais a accusé les pays d’ignorer les experts du climat, malgré la pandémie montrant l’importance de suivre la science.

Mlle Thunberg a pris une année sabbatique à partir de 2019 pour tenter de forcer les dirigeants du monde entier à agir contre le changement climatique.

L’écolière a été vue au siège de l’ONU l’année dernière avec une expression de colère sur le visage lorsque le président Trump est entré

Alors que ses études reprennent, elle a déclaré à la romancière Margaret Atwood lors de sa rédaction invitée de l’émission Today de BBC Radio 4 que la crise des coronavirus avait « mis en lumière » comment « nous ne pouvons pas y arriver sans science ».

Et elle a accusé le monde d’écouter « un type » de scientifiques et d’ignorer les autres avertissant du changement climatique.

Lorsqu’on lui a demandé si l’impact de la pandémie sur l’appréciation de la science par les gens pouvait avoir un effet sur les informations climatiques, l’adolescent a déclaré: « Cela pourrait certainement avoir.

«Je pense que cette pandémie a mis en lumière la façon dont … nous dépendons de la science et que nous ne pouvons pas y arriver sans la science.

«Mais bien sûr, nous n’écoutons qu’un seul type de scientifique, ou certains types de scientifiques, et, par exemple, nous n’écoutons pas les climatologues, nous n’écoutons pas les scientifiques qui travaillent sur la biodiversité.

«Cela doit bien sûr changer.

Auparavant, elle avait partagé une photo d’elle-même sur un vélo avec son sac à dos d’école sur l’épaule alors qu’elle célébrait son retour aux études.

Mais le défenseur de l’environnement a exprimé son scepticisme lorsqu’il a été interrogé sur les promesses des nations de réduire leurs émissions de carbone, comme la Chine qui s’est engagée à atteindre un objectif de zéro net d’ici 2060.

Elle a déclaré: « Ce serait très bien s’ils voulaient vraiment dire quelque chose.

«Nous ne pouvons pas continuer à parler de dates et de promesses futures, hypothétiques, vagues et lointaines. Nous devons faire les choses maintenant. Et aussi net zéro … c’est une très grande échappatoire, vous pouvez faire beaucoup de choses dans ce mot net.

Mais elle a salué l’élection de Joe Biden en tant que président américain qui s’est engagé à rejoindre l’accord de Paris sur le climat le premier jour de sa présidence.

Mlle Thunberg a ajouté: « Cela pourrait être un bon début pour quelque chose de nouveau.

«Espérons que c’est comme ça, et poussons pour que ça devienne comme ça.