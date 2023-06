Greta Thunberg participe à sa dernière grève scolaire – avertissement : « Le combat ne fait que commencer » | Nouvelles du monde

Greta Thunberg dit qu’elle participe « techniquement » à sa dernière grève scolaire pour le climat aujourd’hui – avec un avertissement : « Le combat ne fait que commencer ».

La militante suédoise pour le climat qui a inspiré un mouvement mondial de grève des jeunes pour le climat avec sa manifestation scolaire individuelle à partir de 2018, a déclaré bien qu’elle soit diplômée de l’école, « je continuerai à manifester le vendredi ».

Le jeune homme de 20 ans a révélé le jalon dans un message sur les réseaux sociaux, tweetant: « Semaine de grève scolaire 251. Aujourd’hui, je suis diplômé de l’école, ce qui signifie que je ne pourrai plus faire la grève scolaire pour le climat. C’est donc la dernière grève scolaire pour moi, donc je suppose que je dois écrire quelque chose ce jour-là. »

Image:

Photo : Greta Thunberg/Twitter



C’était en août 2018 lorsqu’elle a décidé de ne pas aller à l’école, manifestant devant le parlement suédois avec une banderole faite à la main qui disait : « Grève scolaire pour le climat ».

Elle s’est ensuite engagée à faire grève tous les vendredis – et l’action s’est transformée en une manifestation mondiale contre le climat.

En repensant aux cinq dernières années, Mme Thunberg a écrit: « Quand j’ai commencé à faire grève en 2018, je n’aurais jamais pu m’attendre à ce que cela mène à quoi que ce soit. Après avoir fait grève tous les jours pendant trois semaines, nous étions un petit groupe d’enfants qui avons décidé de continuer à faire cela tous les vendredis. Et nous l’avons fait.. .

« … Nous sommes toujours là, et nous n’avons pas l’intention d’aller nulle part. Beaucoup de choses ont changé depuis que nous avons commencé, et pourtant nous avons encore beaucoup à faire. »

Elle a accusé « ceux au pouvoir » de placer « la cupidité, le profit et la croissance économique » au-dessus de la planète, et a averti : « Nous approchons rapidement de potentiels points de bascule écologiques et climatiques non linéaires hors de notre contrôle ».

Le Suédois a poursuivi: « Nous sommes probablement nombreux à être diplômés et à nous demander maintenant dans quel genre d’avenir nous entrons, même si nous n’avons pas causé cela crise.

« Nous qui pouvons prendre la parole avons le devoir de le faire. Pour tout changer, nous avons besoin de tout le monde. Je continuerai à manifester le vendredi, même si ce n’est techniquement pas une ‘grève scolaire’. Nous n’avons tout simplement pas d’autre choix que de faire tout ce que nous pouvons. Le combat ne fait que commencer.

Ces dernières années, des chiffres tels que Donald Trump et l’ancien Premier ministre australien Scott Morrison, ont critiqué Mme Thunberg pour son activisme et ses opinions sur le climat, la visant souvent publiquement sur les réseaux sociaux.

En novembre, elle riposter à ceux « qui se sentent tellement menacés par les enfants qui ne font que déclarer des faits » lors d’une interview sur The Russell Howard Hour sur Sky Max, racontant à la comédienne que l’attention lui accorde souvent des mèmes et des blagues à utiliser en ligne.

Mme Thunberg a parlé d’aller à l’université après avoir terminé ses études secondaires lors d’entretiens récents.

Elle participera à un événement spécial cette année Festival international du livre d’Édimbourg en août – dont les billets se sont vendus en moins de 24 heures, ont annoncé vendredi les organisateurs.