WASHINGTON – Greta Thunberg, une jeune militante pour le climat, a qualifié les allégements fiscaux pour l’industrie des combustibles fossiles de « honte » dans son témoignage au Congrès lors d’une audition du Jour de la Terre sur les subventions.

Le militant suédois de 18 ans a déclaré au comité de surveillance de la Chambre lors de l’audition sur « Le rôle des subventions aux combustibles fossiles dans la prévention de l’action contre la crise climatique » que l’histoire les tiendrait responsables s’ils ne prenaient pas de mesures pour mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles. , une cause reprise par l’aile progressiste du Parti démocrate.

« Combien de temps croyez-vous honnêtement que des gens au pouvoir comme vous s’en tireront? Combien de temps pensez-vous pouvoir continuer à ignorer la crise climatique, l’aspect mondial de l’équité et les émissions historiques sans être tenu responsable? » Thunberg, témoignant à distance, a demandé aux législateurs. « Tu as encore le temps de faire ce qu’il faut et de sauver ton héritage. Mais cette fenêtre de temps ne va pas durer longtemps. Que se passe-t-il alors? »

Thunberg est connue pour son plaidoyer mondial pour le climat et pour avoir navigué vers les États-Unis depuis le Royaume-Uni, afin de réduire les émissions plutôt que de voler.. Elle a été la personne de l’année du Time en 2019. Thunberg a déjà comparu devant des sous-comités du Congrès en 2019, demandant aux législateurs « d’écouter la science » et de prendre des mesures urgentes pour prévenir les effets drastiques du changement climatique.

« Nous, les jeunes, sommes ceux qui allons écrire sur vous dans les livres d’histoire. C’est nous qui déciderons de la manière dont vous vous souviendrez. Je vous conseille donc de choisir judicieusement », a-t-elle déclaré jeudi.

Le gouvernement accorde plusieurs subventions fiscales à l’industrie des combustibles fossiles comme un moyen d’encourager la production d’énergie domestique, selon l’Institut d’étude de l’environnement et de l’énergie. L’organisation cite des estimations qui placent les subventions directes à environ 20 milliards de dollars par an.

C’est quelque chose que le représentant Ro Khanna, D-Californie, président du sous-comité environnemental de surveillance de la Chambre, veut changer. Et tandis que le président Joe Biden s’est engagé à éliminer les subventions pour les foreurs et les producteurs, Khanna et d’autres progressistes veulent que des détails apparaissent dans le plan d’infrastructure de Biden.

« Il a couru dessus, mais maintenant nous devons nous assurer que c’est réellement dans le projet de loi », a déclaré Khanna à USA TODAY avant l’audience.

Jeudi également, Biden a également participé à un sommet virtuel sur le climat de deux jours, où il s’est engagé à réduire de moitié la pollution par les gaz à effet de serre aux États-Unis d’ici 2030.

Les républicains du comité ont fustigé leurs collègues démocrates pour ce qu’ils ont qualifié de tactiques de peur « pour faire peur aux gens et les inciter à agir contre le changement climatique ». Ils ont également critiqué les projets de réduction ou d’élimination des subventions aux combustibles fossiles sans garantir que des pays comme la Chine feront de même.

«Cela n’aide pas et n’est pas productif», a déclaré le représentant du classement Ralph Norman, RS.C.

Thunberg a déclaré que la crise du changement climatique affectait les gens à travers le monde, en particulier les groupes marginalisés, et devrait être traitée comme une question urgente.

La défenseure des droits autochtones, Tara Houska, a déclaré aux législateurs qu’elle s’était engagée dans le mouvement pour mettre fin aux combustibles fossiles, car les terres amérindiennes sont souvent affectées de manière disproportionnée par les effets des émissions, tout en conservant une grande partie de la biodiversité mondiale.

« Nous sommes les personnes qui sont les premières et les plus touchées par la crise climatique, et pourtant nous sommes les personnes qui contribuent souvent le moins à la crise climatique », a déclaré Houska.

