La militante écologiste Greta Thunberg a eu la meilleure réponse à une image de Donald Trump alors que le président sortant des États-Unis a fait ses adieux pour la dernière fois en tant que POTUS avant de quitter la Maison Blanche mercredi avant l’investiture de Joe Biden.

Biden devrait prêter serment en tant que 46e président des États-Unis et Kamala Harris prêtera serment en tant que première femme vice-présidente le jour de l’inauguration. Avant la cérémonie, Trump a été photographié en train de monter dans un hélicoptère après son discours de départ.

Dans son discours de clôture en tant que président des États-Unis, Donald Trump a déclaré: «Je me battrai toujours pour vous». Il n’a pas mentionné Biden par son nom dans son discours final en tant que président et a également rejeté les remarques scénarisées pour le discours final de ce matin.

L’image du président américain sortant est déjà devenue virale sur les réseaux sociaux. Et des yeux qu’il a attiré, c’est que si Greta Thunberg, la militante du changement climatique de 18 ans qui a toujours été en désaccord avec Trump.

S’adressant à Twitter, Thunberg a partagé l’image de Trump et a écrit: « Il semble être un vieil homme très heureux qui attend avec impatience un avenir brillant et merveilleux. Tellement agréable à voir! »?

Le tweet semble être une fouille chez Trump qui s’était tristement moqué de Thunberg plus tôt en le qualifiant de « jeune fille très heureuse ». Les commentaires étaient venus quelques heures après le discours passionné de Thunberg au Sommet des Nations Unies sur l’action climatique.

Après avoir été indigné par ses remarques, Trump avait poursuivi en disant que le jeune activiste pour le climat derrière le mouvement mondial « Grève pour le changement climatique » avait besoin d’une « gestion de la colère ».

« Tellement ridicule. Greta doit travailler sur son problème de gestion de la colère, puis aller voir un bon vieux film avec un ami! Chill Greta, Chill! » il avait tweeté en décembre 2019.

Avec Trump perdant les élections et Biden sur le point de devenir le prochain président américain, le tweet de Thunberg semble être la réponse parfaite à Trump, qui n’a perdu aucune occasion de prendre des photos de l’activiste suédois chaque fois qu’il le pouvait. Quelques minutes après sa publication, le tweet compte plus de deux mille retweets et près d’un million de likes.